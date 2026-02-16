Edit Profile
    Diya Mukherjee BF:'লুকিয়ে রাখব না হলে তো.. ,প্রাক্তন অভিষেক আগেই বিয়ে করেছে, এই শর্তে প্রেমিককে প্রকাশ্যে আনলেন দিয়া!

    মিঠাইয়ের শ্রী-এর জীবনে নতুন বসন্ত। প্রেমের মাসেই নতুন প্রেমিকের কথা প্রকাশ্য়ে আনলেন অভিষেকের প্রাক্তন। কে তিনি?

    Published on: Feb 16, 2026 8:46 PM IST
    By Priyanka Mukherjee
    টলিপাড়ায় এখন বিয়ের মরসুম। আকাশে-বাতাসে প্রেমের গন্ধ। সবে প্রেমের সপ্তাহ কেটেছে। আর এই আবহেই নিজের মনের মানুষের হদিস দিলেন ছোট পর্দার জনপ্রিয় অভিনেত্রী দিয়া মুখোপাধ্যায়। ‘মিঠাই’ ধারাবাহিকের ‘শ্রী’ হিসেবে দর্শকের কাছে আজও তিনি অত্যন্ত জনপ্রিয়। ভ্যালেন্টাইনস সপ্তাহের রেশ কাটতে না কাটতেই নিজের প্রেমিকের সঙ্গে ছবি শেয়ার করে অনুরাগীদের চমকে দিলেন এই অভিনেত্রী।

    গোপনীয়তা বজায় রাখতে বিশেষ কৌশল:

    দিয়া তাঁর সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রেমিকের সঙ্গে একটি ছবি দিলেও, সেখানে তাঁর সঙ্গীর মুখ পুরোপুরি প্রকাশ করেননি। ছবির ওপরে লাভ ইমোজি দিয়ে প্রেমিকের পরিচয় গোপন রেখেছেন তিনি। এই বিষয়ে দিয়া বলেন, ;আমি ‘নজর’-এ বিশ্বাস করি। তাই এখনই চাই না আমার প্রেমিক সম্পর্কে বেশি জানাজানি হোক। খুব ভালো আছি আমরা, বেশ কয়েক মাস হয়ে গেল আমাদের সম্পর্কের।'

    বিয়ের পরিকল্পনা ও পরিবারের মতামত:

    দিয়ার এই নতুন সম্পর্কের কথা তাঁর পরিবারও জানে এবং তাঁরা অত্যন্ত খুশি। দিয়া বর্তমানে মধ্যমগ্রাম থেকে এসে টালিগঞ্জে থাকলেও, তাঁর অসুস্থতা বা যেকোনো প্রয়োজনে তাঁর প্রেমিক সবসময় পাশে থাকেন। যা দেখে দিয়ার বাবা-মাও নিশ্চিন্ত। বিয়ের পরিকল্পনা নিয়ে অভিনেত্রী জানান, পরিকল্পনা অবশ্যই আছে, তবে এখনই কোনও তাড়াহুড়ো করতে চান না তাঁরা।

    অতীত কাটিয়ে নতুন শুরু:

    টলিপাড়ায় দিয়া মুখোপাধ্যায়ের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে চর্চা কম হয়নি। অভিনেতা অভিষেক বসুর ('ফুলকি’ ধারাবাহিকের নায়ক) সঙ্গে দিয়ার দীর্ঘদিনের সম্পর্ক ছিল একসময় টলিপাড়ার ‘টক অফ দ্য টাউন’। তবে সেই সম্পর্কের ইতি ঘটে বেশ কয়েক বছর আগে। গত বছরই অভিষেক তাঁর বান্ধবী তথা অভিনেত্রী শার্লি মোদককে ধুমধাম করে বিয়ে করেছেন। প্রাক্তন প্রেমিকের নতুন জীবনের সূচনার পর এবার নিজের জীবনেও বসন্তের ছোঁয়া লাগালেন দিয়া।

    পরিচয় নিয়ে রহস্য:

    অভিষেক-শার্লির বিয়ের পর দিয়ার অনুরাগীদের মনে বারবার প্রশ্ন জেগেছে— দিয়া কবে নতুন শুরু করবেন? অবশেষে সেই অপেক্ষার অবসান হলো। যদিও নিজের নতুন প্রেমিকের পরিচয় এখনও আড়ালেই রেখেছেন অভিনেত্রী। তবে তাঁর ঘনিষ্ঠ মহলের দাবি, অতীতের তিক্ততা ভুলে দিয়া এখন মানসিকভাবে অনেক বেশি শান্ত এবং সুখী।

    বর্তমানে দিয়াকে কোনো ধারাবাহিকে দেখা না গেলেও, সর্বশেষ তাঁকে ‘কথা’ ধারাবাহিকে দেখা গিয়েছিল। শোনা যাচ্ছে, খুব শীঘ্রই নতুন কোনো প্রজেক্টের মাধ্যমে আবারও পর্দায় ফিরবেন তিনি।

