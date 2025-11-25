Edit Profile
    আইকনিক গানের জন্য গলা মেলালেন সোনু-অরিজিৎ-বিশাল-দিলজিৎ! অসাধ্য সাধন মিথুনের

    ২৯ বছর পর বর্ডারের সিকুয়েল আসছে বড়পর্দায়। নতুন আঙ্গিকে ফিরছে সন্দেশে আতে হ্যায়। দেশাত্মবোধক এই গানেই গলা মেলাবেন বর্তমান বলিউড সঙ্গীত আকাশের চার নক্ষত্র।

    Published on: Nov 25, 2025 9:30 AM IST
    By Priyanka Mukherjee
    নব্বইয়ের দশকের ছেলেমেয়েরা সোনু নিগমের গান শুনে বড় হয়েছে। সেই তালিকায় রয়েছেন অরিজিৎ সিং, বিশাল মিশ্রারাও। আজকের জেনারেশনের কাছেও সোনুর গ্রহণযোগ্যতা অটুট। অন্যদিকে অরিজিৎ সিং ইমোশন। বিশাল মিশ্রর গান মনের ক্ষতে প্রলেপ লাগায়। পাশাপাশি দিলজিৎ দোসাঞ্জ এখন গ্লোবাল স্টার। ভাবুন তো এই চার তারকা একটা গানে গলা মেলাচ্ছেন! বিশ্বাস হচ্ছে না তো, এমনটাই ঘটতে চলেছে।

    আইকনিক গানের জন্য গলা মেলাবেন সোনু-অরিজিৎ-বিশাল-দিলজিৎ! অসাধ্য সাধন মিথুনের
    জেপি দত্তের 'বর্ডার'-এর বহুল প্রতীক্ষিত 'বর্ডার ২' মুক্তি এগিয়ে এসেছে। ছবিটির মুক্তির তারিখ ঘোষণায় সানি দেওলের কণ্ঠস্বর এবং সোনু নিগমের কণ্ঠস্বর ছিল। শোনা গিয়েছিল আইকনিক সন্দেশে আতে হ্যায়, যা প্রথম ছবির একটি চার্টবাস্টার গান। এখন, এইচটি একচেটিয়াভাবে জেনেছে সুরকার মিথুন বর্ডার ২-এর জন্য গানটি পুনরায় তৈরি করছেন এবং এর জন্য বেশ কয়েকটি শক্তিশালী কণ্ঠস্বর একজোট হবে।

    সন্দেশে আতে হ্যায় ২.০

    যশ রাজ স্টুডিওতে রুদ্ধদ্বার সেশনগুলি প্রত্যক্ষ করা সূত্র অনুসারে, মিঠুন গানটির জন্য একটি বৈচিত্র্যময় কণ্ঠস্বর দলে বেছে নিয়েছেন সুরকার।সোনু নিগম, দিলজিৎ দোসাঞ্জ, বিশাল মিশ্র এবং অরিজিৎ সিং গলা মেলাবেন এই গানের জন্য। সূত্রগুলি জানিয়েছে যে মিথুনের সংস্করণটিতে ১০০-র বেশি ব্যাকআপ ভোকাল ব্যবহার করা হবে। সূত্র জানিয়েছে, এই চার গায়ক যশরাজ স্টুডিওতে গত ছয় মাস ধরে মিথুনের সাথে জ্যাম করছেন,চলছে নানান পরীক্ষা-নিরীক্ষা। প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে যে নির্মাতারা গানটির অধিকারের জন্য প্রায় ১০ কোটি টাকা ব্যয় করেছেন। সূত্রটি আরও যোগ করেছে, এই গান বর্ডারের হৃদস্পন্দন। নির্মাতারা মনে করেছিলেন যে একমাত্র মিথুনই এই আইকনিক গানের পুর্ননির্মাণ করতে পারবেন। অনু মালিকের কাছ থেকেও অনুমোদন নেওয়া হয়েছিল, যিনি মিথুনকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। প্রযোজকরা পরিষ্কার ছিলেন - তারা এই সংবেদনশীলতাকে 'অক্ষুণ্ণ' রাখতে চান।

    মিথুন
    এই গানে সানি দেওলের হয়ে কণ্ঠ দিয়েছেন অরিজিৎ সিং, বরুণ ধাওয়ান (কণ্ঠ দিয়েছেন বিশাল মিশ্র), আহান শেঠির লিপে শোনা যাবে সোনুর গলা এবং দিলজিৎ দোসাঞ্জ নিজের হয়েই গাইবেন।

    অনু মালিক দ্বারা রচনা করা হয়েছিল সন্দেশে আতে হ্য়ায় গানটি। ১৯৯৭ সালে জেপি দত্তের বর্ডারের জন্য জাভেদ আখতার লিখেছিলেন এই গান। সোনু নিগম এবং রূপ কুমার রাঠোর দ্বারা গাওয়া গানটি আজও অন্যতম জনপ্রিয় দেশাত্মবোধক গান। যা জাতীয় পুরস্কার এনে দিয়েছিল সোনু-রূপকুমার রাঠোরকে।

    জেপি দত্ত, ভূষণ কুমার এবং নিধি দত্ত প্রযোজিত ছবি বর্ডার ২। এই ছবিতে সানি দেওল, বরুণ ধাওয়ান, দিলজিৎ দোসাঞ্জ, আহান শেট্টি, সোনম বাজওয়া, মোনা সিং, মেধা রানা এবং পরমবীর চিমাদের দেখা যাহে। অনুরাগ সিং পরিচালিত এই ছবিটি প্রজাতন্ত্র দিবসের প্রাক্কালে অর্থাৎ ২২ জানুয়ারী মুক্তি পাবে।

