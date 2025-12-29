'একদমই ভালো না, এখন যেটা চলছে সেটা বাড়াবাড়ি', লিভ-ইন সম্পর্ক নিয়ে মত মিঠুনের

'একদমই ভালো না, এখন যেটা চলছে সেটা বাড়াবাড়ি', লিভ-ইন সম্পর্ক নিয়ে মত মিঠুনের
যোগিতা বালির সঙ্গে ভালোবেসে বিয়ের পিঁড়িতে বসেছিলেন মিঠুন চক্রবর্তী। তাঁর কাছে প্রেমের পর বিয়েটাই গন্তব্য। কিন্তু বর্তমানে অনেককেই লিভ-ইন করতে দেখা যায়। তবে এই লিভ-ইন বিষয়টা খুব একটা পছন্দ নয় মিঠুনের। এবার সেই প্রসঙ্গে মুখ খুললেন নায়ক।
আনন্দবাজার ডট কমকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে নায়ক এই প্রসঙ্গে বলেন, ‘এগুলো আমার একদমই ভালো না। আমার কাছে কমিটমেন্টটা কমিটমেন্টই। কমিটমেন্টের মধ্যেও ভুল থাকে। আমি বলব না যে সব ঠিক থাকে। তবে এখন যেটা চলছে সেটা একদমই বাড়াবাড়ি। আসলে এইসব কথা বললে অনেক কথা বেরিয়ে যাবে। তবে একটুকু বলতে পারি আমার জন্য এটা নয়।’
প্রসঙ্গত, ১৯৭৬ সালে মৃণাল সেনের ছবি ‘মৃগয়া’ দিয়ে চলচ্চিত্র জগতে প্রবেশ করেছিলেন মিঠুন। এই ছবির জন্য তিনি তাঁর প্রথম জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারও জিতেছিলেন। এরপর চার দশকেরও বেশি লম্বা সময়ের পেশা জীবনে ৩৫০টিরও বেশি ছবি দর্শকদের উপহার দিয়েছেন নায়ক। বর্তমানে তিনি কেবল একজন অভিনেতা নন। তিনি প্রযোজক, গায়ক, নৃত্যশিল্পী, উদ্যোক্তা, সমাজসেবী এবং বর্তমানে অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বও বটে।
শোনা যায়, কেরিয়ারের শুরুতেই মিঠুন চক্রবর্তী অভিনেত্রী সারিকাকে ডেট করেছিলেন কিন্তু অবশেষে তাঁদের বিচ্ছেদ ঘটে। তারপরেই, মডেল-অভিনেত্রী হেলেনা লুকের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল মিঠুনের। শোনা যায় হেলেনাকে মিঠুন ১৯৭৯ সালে বিয়েও করেছিলেন। তবে তাঁরা চার মাস পরেই আলাদা হয়ে যান। এরপর মিঠুন অভিনেত্রী যোগিতা বালিকে বিয়ে করেন। কিংবদন্তি গায়ক কিশোর কুমারের সঙ্গে বিচ্ছেদের পর মিঠুনকে বিয়ে করেন যোগিতা বালি। বর্তমানে তাঁদের তিন ছেলে ও এক মেয়ে রয়েছে।
প্রসঙ্গত, 'প্রজাপতি ২' হল ‘প্রজাপতি’-এর সিক্যুয়াল। 'প্রজাপতি'তেও দেবের বাবার চরিত্রে দেখা মিলেছিল মিঠুনের। আর এই ছবিতেও তাই তবে এই ছবিতে দেবের চরিত্রও একটি ছোট্ট মেয়ের বাবা। ফলে এই দুই বাবার সঙ্গে তাঁদের সন্তানদের সম্পর্ক ও তাঁরা সন্তানদের জন্য তাঁরা কতদূর পর্যন্ত যেতে পারেন তাই এই ছবির মূল উপজীব্য। ২৫ ডিসেম্বর এই ছবি মুক্তি পেয়েছে।
