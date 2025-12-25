রাজনীতিতে আসায় বাবার সঙ্গে দূরত্ব তৈরি হয়েছিল মিঠুনের? ‘প্রথম থেকেই খারাপ’ বললেন নায়ক

রাজনীতিতে আসায় বাবার সঙ্গে দূরত্ব তৈরি হয়েছিল মিঠুনের? ‘প্রথম থেকেই খারাপ’ বললেন নায়ক
বাবা সঙ্গে সন্তানের গল্পের সমীকরণের গল্প নিয়ে মুক্তি পেয়েছে 'প্রজাপতি ২'। ছবিতে দেবের বাবার ভূমিকায় দেখা গিয়েছে মিঠুন চক্রবর্তীকে। সেখানে দেখা গিয়েছে বাবা তাঁর সন্তানের জন্য কতদূর পর্যন্ত যেতে পারেন। কিন্তু মিঠুনের বাবার সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের সমীকরণটা ঠিক কেমন ছিল? এবার তা নিয়েই মুখ খুললেন মিঠুন।
বাবা সঙ্গে সন্তানের গল্পের সমীকরণের গল্প নিয়ে মুক্তি পেয়েছে 'প্রজাপতি ২'। ছবিতে দেবের বাবার ভূমিকায় দেখা গিয়েছে মিঠুন চক্রবর্তীকে। সেখানে দেখা গিয়েছে বাবা তাঁর সন্তানের জন্য কতদূর পর্যন্ত যেতে পারেন। কিন্তু মিঠুনের বাবার সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের সমীকরণটা ঠিক কেমন ছিল? এবার তা নিয়েই মুখ খুললেন মিঠুন।
আনন্দবাজার ডট কমকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, 'আমার বাবার সঙ্গে আমার সম্পর্ক প্রথম থেকেই খারাপ। কারণ বাবা কোনও দিনই চাইতেন না আমি রাজনীতিতে যাই। সেখান থেকে একটা মনমালিন্য, আমার খাওয়া দাওয়া বন্ধ। তারপর তিনি একদিন বলেই দিলেই যে, 'আমি মনে করব আমার ছেলে নেই'। তাই আমার কাছে আর রাস্তাই ছিল না। আমি বম্বে চলে যাই।'
তারপর মিঠুন আরও বলেন, 'যখন স্টার হয়ে গিয়েছিলাম, মুম্বইতে গিয়েছিলাম তখন আমাদের মধ্যে কথাবার্তাও ছিল। কিন্তু তবু আমার আর বাবার মধ্যে একটা দূরত্ব রয়েই গিয়েছিল। সেই দূরত্বটা কখনও পূরণ হয়নি। যখন তিনি শেষ হাসপাতালে গিয়েছিলেন, তখন হেঁটেই গিয়েছিলেন। আমি তখন কোরনার জন্য ব্যাঙ্গালুরুতে আটকে ছিলাম। তারপর বাবা আমার ফোন আসে। তিনি বলেন, গৌর অনেকদিন থেকে তোকে ভাবছি একটা কথা বলব, এটা তোমায় বলতে পারিনি।' বাবা বলেছিলেন, 'আই লাভ ইউ'। আমি তোমায় নিয়ে গর্বিত।' পরের যে লাইনটা বললেন, ‘আবার দেখা হবে’। শুনে আমার ভিতরটা চুরমার হয়ে গেল। আমি বুঝতেও পারিনি কেন তিনি বললেন। তার দুদিন পরে বাবা আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন।'
প্রসঙ্গত, 'প্রজাপতি ২' হল ‘প্রজাপতি’-এর সিক্যুয়াল। 'প্রজাপতি'তেও দেবের বাবার চরিত্রে দেখা মিলেছিল মিঠুনের। আর এই ছবিতেও তাই তবে এই ছবিতে দেবের চরিত্রও একটি ছোট্ট মেয়ের বাবা। ফলে এই দুই বাবার সঙ্গে তাঁদের সন্তানদের সম্পর্ক ও তাঁরা সন্তানদের জন্য তাঁরা কতদূর পর্যন্ত যেতে পারেন তাই এই ছবির মূল উপজীব্য। ২৫ ডিসেম্বর এই ছবি মুক্তি পেয়েছে।