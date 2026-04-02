    ধুরন্ধর ২-র সাফল্য নিয়ে মুখ খুললেন মিঠুন চক্রবর্তী, ‘মুক্তি না পেলেই ভালো হত…’

    বক্স অফিসে অসাধারণ আয়ের মধ্যে 'ধুরন্ধর ২' দর্শকদের একটি অংশের সমালোচনার মুখোমুখি হচ্ছে।  কেউ কেউ একে প্রোপাগান্ডা ফিল্ম  বলে অভিহিত করেছেন। এমন পরিস্থিতিতে এ বিষয়ে নিজেদের মতামত দিতে দেখা যাচ্ছে তারকাদের। একই সঙ্গে এবার প্রবীণ অভিনেতা মিঠুন চক্রবর্তীও এবার তা নিয়ে নিজের মতামত জানিয়েছেন।

    Apr 2, 2026, 15:46:44 IST
    By Tulika Samadder
    আদিত্য ধরের ‘ধুরন্ধর’ ফ্র্যাঞ্চাইজি এই মুহূর্তে তুমুল আলোচনায়। রণবীর সিং অভিনীত ‘ধুরন্ধর ২’ বক্স অফিসে দাপট দেখাচ্ছে। এই ছবিতে হামজা চরিত্রে রণবীরকে দর্শকরা বিশেষভাবে পছন্দ করছেন। ‘ধুরন্ধর: দ্য রিভেঞ্জ’ ১৯ মার্চ প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেয়েছে এবং এটি এই বছরের অন্যতম বড় ব্লকবাস্টার ছবিতে পরিণত হয়েছে। ছবিতে রণবীরের পাশাপাশি সঞ্জয় দত্ত, আর. মাধবন, রাকেশ বেদীর মতো তারকারাও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় রয়েছেন।

    ধুরন্ধর ২ নিয়ে মুখ খুললেন মিঠুন।
    এই ছবিকে ঘিরে শুধু ভক্ত বা সমালোচকরাই নয়, তারকারাও নিজেদের প্রতিক্রিয়া জানাচ্ছেন। বক্স অফিসে দুর্দান্ত সাফল্যের মাঝেও ‘ধুরন্ধর ২’ দর্শকদের একাংশের সমালোচনার মুখে পড়েছে। কিছু মানুষ এটিকে ‘প্রোপাগান্ডা’ ছবি বলেও অভিহিত করেছেন। এই পরিস্থিতিতে বিভিন্ন তারকা তাঁদের মতামত প্রকাশ করছেন। এবার এই বিষয়ে নিজের বক্তব্য রাখলেন বর্ষীয়ান অভিনেতা মিঠুন চক্রবর্তী।

    ‘ধুরন্ধরকে মুক্তি দিতে দেওয়া উচিত ছিল না’

    সম্প্রতি আইএএনএস-এর সঙ্গে আলাপচারিতায় মিঠুন চক্রবর্তী তাঁর ২০২৫ সালের ছবি ‘দ্য বেঙ্গল ফাইলস’ নিয়ে কথা বলেন, যা মুক্তির অনুমতি পায়নি। তিনি বলেন, যদি তাঁর ছবিকে এমন পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয়, তাহলে ‘ধুরন্ধর ২’-কেও মুক্তি দেওয়া উচিত ছিল না। তাঁর মতে, ‘প্রোপাগান্ডা’র অভিযোগ ছবির মুক্তির পরেই উঠেছে। তিনি বলেন, ‘দ্য বেঙ্গল ফাইলস’কে মুক্তি পেতে দেওয়া হয়নি, এর চেয়ে বড় কথা আর কী বলব? এখন ‘ধুরন্ধর’কেও প্রোপাগান্ডা বলা হচ্ছে, তাহলে ‘ধুরন্ধর’কেও থামিয়ে দেওয়া যেত না? ‘ধুরন্ধর’ মুক্তি পেল, আর এখন বলছেন এটা প্রোপাগান্ডা। কিন্তু ‘দ্য বেঙ্গল ফাইলস’-এর তো মুক্তিই হতে দেওয়া হয়নি। ছবির মুক্তি আটকে দেওয়া হয়েছে বাংলায়। এর চেয়ে দুঃখের বিষয় আর কী হতে পারে?’

    ‘ধুরন্ধর’ সব রেকর্ড ভেঙে দিয়েছে

    মিঠুন চক্রবর্তী আরও জানান, ‘দ্য বেঙ্গল ফাইলস’ নোয়াখালি দাঙ্গার উপর ভিত্তি করে তৈরি, যা স্বাধীনতার আগে ঘটে যাওয়া একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। তা সত্ত্বেও ছবিটি মুক্তির অনুমতি পায়নি। অন্যদিকে আদিত্য ধর পরিচালিত ‘ধুরন্ধর ২’-এর পক্ষ নিয়ে তিনি বলেন, ‘যা খুশি বলুন, ধুরন্ধর কিন্তু সব রেকর্ড ভেঙে দিয়েছে। এত মানুষ ছবিটা দেখেছে বলেই তো এই সাফল্য। সব সম্প্রদায়ের মানুষ ছবিটি দেখেছে, প্রশংসা করেছে, আর দু-তিনবার দেখার পরেই এই ব্যবসা সম্ভব হয়েছে।’ উল্লেখ্য, এর আগেও অনুপম খের এবং রাম গোপাল বর্মা ‘ধুরন্ধর ২’-কে প্রোপাগান্ডা ছবি বলা নিয়ে সমালোচনা করেছিলেন।

    ‘ধুরন্ধর’ সম্পর্কে

    ‘ধুরন্ধর ২’ হল ২০২৫ সালের হিট ছবি ‘ধুরন্ধর’-এর সিক্যুয়েল, যা গত ডিসেম্বর মাসে মুক্তি পেয়েছিল। প্রথম ছবিতে দেখানো হয়েছিল কীভাবে হামজা পাকিস্তানের লিয়ারিতে একটি বালুচ গ্যাংয়ে অনুপ্রবেশ করে একটি সন্ত্রাসী সংগঠনকে ধ্বংস করে। আর সিক্যুয়েলে দেখানো হয়েছে কীভাবে পরিস্থিতির চাপে জস্কিরত সিং হামজায় পরিণত হয়।

    এই ছবিতে রণবীর সিং, সারা অর্জুন, অর্জুন রামপাল, আর. মাধবন, রাকেশ বেদী, দানিশ পাণ্ডোর-সহ অন্যান্য শিল্পীরা তাঁদের আগের চরিত্রেই অভিনয় করেছেন। প্রথম ছবি ‘ধুরন্ধর’ বিশ্বজুড়ে ১৩০০ কোটি টাকার ব্যবসা করেছিল এবং মুক্তির তিন মাস পরেও প্রেক্ষাগৃহে চলছিল। আশা করা হচ্ছে, এর সিক্যুয়েল আরও বড় সাফল্য পাবে।

      হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার। সাংবাদিকতা জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে। কেরিয়ার শুরু করেন ২০১৫ সালে, শুরু থেকেই বিনোদন জগত ও লাইফস্টাইল সেকশনে কাজ করে আসছেন। তারকা থেকে সিনেমা, টলিপাড়ার খুঁটিনাটি খবর রাখা, এমনকী অজানা হাঁড়ির খবরও গসিপ-প্রেমী পাঠকদের কাছে তুলে ধরাই কাজ। এছাড়াও বলিউডের তারকাদের হালহাকিকতও তুলে ধরেন পাঠকদের সামনে। সঙ্গে সিনেমার রিভিউ, তারকাদের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট, সমস্তটাই নখদর্পণে। সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে তুলিকা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিরাটি মৃণালিনী দত্ত মহাবিদ্যাপীঠ থেকে। এরপর মাস কমিউনিকেশন (Mass Communication) নিয়ে মাস্টার্স করেছেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১০ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে তুলিকার কাজের জগতে হাতেখড়ি হয় সংবাদপত্র দিয়ে। ডিজিটাল সাংবাদিকতায় কাজ শুরু হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার হাত ধরেই। ২০২১ সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত। সাহিত্যের প্রতি তুলিকার ঝোঁক ছোটবেলা থেকেই, সেই থেকেই সিনেমার প্রতি ভালোবাসা তৈরি। এছাড়াও ঘুরতে যেতে ভালোবাসেন, আরও বিশেষভাবে বললে তুলিকা পাহাড়-প্রেমী। আর তাই পাঠককে দিতে পারেন নানা জানা-অজানা জায়গায় ভ্রমণের সুলুক সন্ধান, তাও পকেট বাঁচিয়ে কম খরচে। সঙ্গে নিজে গাছপ্রেমী, দিনের বড় একটা অংশ কাটে ছাদবাগানে, আর নিজের প্রাপ্ত জ্ঞান থেকেই তুলিকার গার্ডেনিংয়ের কপি লেখা শুরু।Read More

