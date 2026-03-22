‘ইমরান ২৪ ঘন্টা শ্যুটিং…’, দীপিকার ৮ ঘণ্টা বিতর্কে যা বললেন মোহিত সুরি
গত বছর ‘স্পিরিট’ এবং ‘কল্কি ২৮৯৮ এডি’ ছেড়ে যখন দীপিকা পাড়ুকোন বেরিয়ে যান, তখন খুব স্বাভাবিকভাবেই দীপিকার ৮ ঘন্টা শিফটের দাবি নিয়ে তুমুল আলোচনা শুরু হয়েছিল ইন্ডাস্ট্রি জুড়ে। কেউ কেউ দাবি করেন, দীপিকা যা বলেছেন সেটা একদম ঠিক। আবার কেউ কেউ মনে করেছিলেন চরিত্রের জন্য অনেক সময় অতিরিক্ত কাজ করতেই হয়। কিন্তু এবার দীপিকার ৮ ঘন্টা কাজের প্রসঙ্গে কথা বলতে গিয়ে পরিচালক মোহিত সুরি স্মরণ করেন এমন একজন অভিনেতার কথা, যিনি একটানা ২৪ ঘন্টাও কাজ করেছেন তাঁর ছবিতে।
এই অভিনেতা আর অন্য কেউ নন স্বয়ং ইমরান হাশমি। ভ্যারাইটি ইন্ডিয়াকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে মোহিত সুরি ৮ ঘন্টা কাজের বিষয়ে কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেন, ‘অনেক সময় এমনও হয়েছে আমি অভিনেতাদের দিয়ে ২৪ ঘন্টা কাজও করিয়েছি। যখন ‘আওয়ারাপন’ ছবির শ্যুটিং চলছিল, তখন ইন্টার কন্টিনেন্টাল হোটেলের প্রেসিডেন্টসাল স্যুটের ছাদে আমাদের একটি লোকেশন তৈরি করা হয়েছিল যেটা মাত্র ২৪ ঘন্টার জন্যই আমরা পেয়েছিলাম।’
আরও পড়ুন: সবে হাসপাতাল থেকে ফিরেছেন ঐন্দ্রিলার বাবা,অসুস্থ মাও, চিন্তায় দিন কাটছে দিদি ঐশ্বর্যর
পরিচালক আরও বলেন, ‘আমার মনে আছে আমার সঙ্গে ইমরান ২৪ ঘন্টা শ্যুটিং করেছিলেন। আমার মনে হয়, একটা সিনেমায় কতক্ষণ শিফট হবে সেটা কেউ ঠিক করে দিতে পারে না। একটি ইউনিট যদি ১২ ঘন্টা শিফটে কাজ করে তাহলে টেকনিশিয়ানরা ১৪ ঘন্টা কাজ করে কারণ তাদের আরও বাকি কাজ থাকে কিন্তু তারা ১২ ঘন্টার জন্যই পারিশ্রমিক পান। অনেক সময় সেটা ১৫ ঘন্টাও হয়ে যায়। যদি কাজের সময় কমানোর কথা ওঠে তাহলে শুধু সেটা অভিনেতা-অভিনেত্রীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকা উচিত নয়, সম্পূর্ণ ইউনিটের জন্যই সেটা প্রযোজ্য।’
সবশেষে পরিচালক বলেন, ‘আমরা অভিনেতাদের কেন্দ্র করে সবটা ভাবি কিন্তু আমি নিজেও যখন একজন সহকারী পরিচালক ছিলাম তখন শ্যুটিং শেষ হওয়ার পর স্টেশন থেকে নেমে বাসের জন্য অপেক্ষা করতাম। আমি জানি ইউনিটের প্রত্যেকের কতটা সমস্যা হয়। যদি কেউ ৮ ঘন্টার মধ্যে কাজ শেষ করে ফেলতে পারেন তাহলে কোনও সমস্যা নেই কিন্তু আমার মনে হয় এই বিষয়টিকে এবার আরও অনেক বড় করে দেখার সময় এসেছে।’
আরও পড়ুন: পুনর্জন্মের গল্প অতীত! আর্যর জীবনে সশরীরে ফিরে এল রাজনন্দিনী, কি করে সংসার বাঁচাবে অপর্ণা?
প্রসঙ্গত, গতবছর মোহিত সুরি পরিচালিত ‘সাইয়ারা’ বক্স অফিসে দুর্দান্ত সফলতা অর্জন করেছিল। এই মুহূর্তে পরিচালক নিজের পরবর্তী ছবির চিত্রনাট্য নিয়ে ব্যস্ত। তবে আগামী সিনেমা নিয়ে তিনি এখনও কিছু প্রকাশ্যে আনেননি।
অন্যদিকে ইমরান হাশমি ২০২৫ সালের ‘হক’ ছবিতে অভিনয় করেছেন। আপাতত তিনি ‘আওয়ারাপান ২’ সিনেমার কাজ নিয়ে ব্যস্ত রয়েছেন।