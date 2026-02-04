'আমার প্রয়োজন হবে না…', ধিয়ানের ২ বছরের জন্মদিনে ছেলেকে খোলা চিঠি মোহরের

'আমার প্রয়োজন হবে না…', ধিয়ানের ২ বছরের জন্মদিনে ছেলেকে খোলা চিঠি মোহরের
গায়ক দুর্নিবার সাহা এবং প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়ের সহকারী ঐন্দ্রিলা সেন আজ থেকে দুবছর আগে এমনই এক ফেব্রুয়ারিতে পুত্র সন্তানের বাবা-মা হয়েছিলেন। দেখতে দেখতে তাঁদের আদরের ধিয়ান আজ অর্থাৎ বুধবার ২ বছরে পড়ল। ছেলের জন্মদিনে মা মোহর ছেলেকে দিল আদুরে বার্তা।
মোহর বুধবার ছেলে ধিয়ানের বেশ কিছু মুহূর্তের ছবি ও ভিডিয়ো সমাজমাধ্যমে একটি ভিডিয়ো আকারে পোস্ট করেন। সেটি শেয়ার করে মোহর ক্যাপশনে লেখেন, ‘শুভ জন্মদিন, আমার দুই বছর বয়সের বিস্ময়। আজ তোমার দু’বছর হয়েছে। আমার হৃদয় ইতিমধ্যেই সময়ের ভার অনুভব করছে, কারণ আমি জানি এই মুহূর্তগুলো কত দ্রুত আমার আঙ্গুলের উপর দিয়ে চলে যায়।'
তিনি আরও লেখেন, ‘এখন আমি যেভাবে কোলে নিই, এবছর পর আমি হয়তো তেমন ভাবে তোমাকে কোলে নিতে পারব না। তোমার পা আত্মবিশ্বাস শিখবে, তোমার হাত আমার হাতের উপর থেকে তাদের আঁকড়ে ধরবে এবং তুমি এই বিশাল পৃথিবীতে তোমার নিজের ছোট কিন্তু সাহসী পথে হাঁটতে শুরু করবে। তবুও আমার কথা শোনো, তুমি যতই দূরে যাও না কেন, তোমার মা সবসময় এখানেই থাকবে, তাঁর দুহাত খোলা থাকবে। এমন একটা মন নিয়ে যা কখনও সরে যাবে না। আর কিছুদিন পরে হয়তো তোমাকে খাওয়ানোর জন্য আমার প্রয়োজন হবে না। আর কিছুদিন পর হয়তো তোমার ঘুমিয়ে পড়ার জন্য আমার ঘুমপাড়ানির গানের প্রয়োজন হবে না। কিন্তু যখনই তুমি নিজে নিজে খেতে শেখার সময় তোমার হাত কাঁপবে, যখনই ঘুম আসতে চাইবে না এবং পৃথিবীর কিছু তোমাকে জোরে ধাক্কা দেবে তখন তুমি অনুভব করবে আমাকে। আমাকে তোমার পিছনে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকতে দেখবে, তবে তোমাকে ধরে রাখবে না।’
তিনি আরও লেখেন, ‘আমি চাই তুমি শক্তিশালী, স্বাধীন এবং নির্ভীক হয়ে ওঠো। কিন্তু আমার মনের একটা কোমল, স্বার্থপর কোণ আছে যে তোমাকে আমার হাতে জড়িয়ে রাখতে চায়, ঠিক যেমন তুমি প্রথমবার যখন আমি তোমাকে ধরেছিলাম, যখন তুমি আমার হৃদস্পন্দনের সাথে পুরোপুরি ফিট হয়ে গিয়েছিলে এবং আমার জীবন তার অর্থ খুঁজে পেয়েছিল।’
তিনি শেষে লেখেন, ‘আমার ধিয়ান, এই সত্যটা চিরকাল মনে রেখো, তোমার মা কেবল তোমার জন্য নিঃশ্বাস ফেলে। আমার প্রতিটা হাসি তোমার সঙ্গে শুরু হয়, প্রতিটা প্রার্থনা তোমার নামে শেষ হয়। আমি তোমার কাছ থেকে কিছুই চাই না। কিছুই না, শুধুমাত্র তুমি একজন দয়ালু, কোমল হৃদয় এবং একজন সুন্দর মনের মানুষ হয়ে ওঠো। সুস্থ থেকো, আমার প্রিয় ছেলে। বড় হও, উড়ো, কিন্তু কখনও ভুলো না, তুমি যত বড়ই হও না কেন, সব সময় জায়গা আমার কোলে আমার দু’হাতের মাঝে জায়গা থাকবে, চিরকাল। তোমার মা।'