Soman Kapoor Baby Bump: শাড়ির ফাঁকে উঁকি দিচ্ছে বেবি বাম্প, ৪০-এ ২য় বার মা হবেন,কবে আসবে সোনমের সন্তান?

Soman Kapoor Baby Bump: শাড়ির ফাঁকে উঁকি দিচ্ছে বেবি বাম্প, ৪০-এ ২য় বার মা হবেন,কবে আসবে সোনমের সন্তান?
আগামী বছরের গোড়াতেই দ্বিতীয়বার মা হতে চলেছেন সোনম। কালো বেনারসিতে ঝলমল করলেন অন্তঃসত্ত্বা নায়িকা।
অভিনেত্রী সোনম কাপুর ৪০ বছর বয়সে দ্বিতীয়বার মাতৃত্বকে আলিঙ্গন করতে চলেছেন। বলিউডের ফ্যাশনিস্তা তিনি। প্রেগন্যান্সি ফ্যাশনেও পিছিয়ে থাকলেন না অনিল কন্যা। যখন ফ্যাশন স্টেটমেন্ট দেওয়ার কথা আসে, তখন তার চেয়ে ভাল আর কেউ নেই। শুক্রবার রাতে বেবি বাম্প নিয়ে প্রকাশ্যে এলেন সোনম।
সোনালি পাড়ের কালো শাড়িতে তাঁর দ্বিতীয় গর্ভাবস্থা প্রদর্শন করলেন নায়িকা। শুক্রবার মুম্বইয়ের একটি স্টোর লঞ্চে সামিল হন সোনম। সোনমের বোন রিয়া কাপুর এদিন তাঁর পোশাক পরিকল্পনা করেছেন। ইভেন্টের ভিতরে প্রবেশ করে ছবির জন্য পোজ দেওয়ার সময় সোনমকে চমৎকার দেখাচ্ছিল। টেনে বাঁধা চুল, ফুলস্লিভস ব্লাউজে অপরূপা সোনাম।
ঠিকরে বেরোচ্ছে তাঁর মাতৃত্বকালীন জেল্লা। শাড়ির ফাঁকে সুস্পষ্ট তাঁর বেবি বাম্প।
আবু জানি এবং সন্দীপ খোসলা লুক সম্পর্কে আরও বিস্তারিত লিখেছেন এবং লিখেছেন, "আবু জানি সন্দীপ খোসলা-তে সোনম কাপুর মুগ্ধ হয়েছেন - তার সমস্ত গৌরবে ঐতিহ্যের উদযাপন, তার পোশাকটি কালো এবং সোনার রঙে একটি সর্বাধিক বিস্ময়। স্বদেশের কারিগরদের হাতে বোনা কালো ও সোনার বেনারসী শাড়িতে তিনি দেখার মতো একটি দর্শন।'
গত ২০ নভেম্বর সকালে সোনম কাপুর তাঁর অফিসিয়াল সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডেলে একটি পোষ্টের মাধ্যমে মা হতে চলার সুখবর সকলের সঙ্গে ভাগ করে নেন। ছবিতে অভিনেত্রীকে একটি ভিন্টেজ হট পিঙ্ক ব্লেজার এবং ম্যাচিং স্টার্ট পরে দাঁড়িয়ে থাকলে দেখা গিয়েছিল। সোনম পোস্টের ক্যাপশনে লিখেছিলেন, 'মা', এরপর একটি চুম্বনের ইমোজি যোগ করেন।
সোনম এই মুহূর্তে তাঁর গর্ভাবস্থার তৃতীয় পর্যায়ে রয়েছেন। ২০২৬-এর বসন্তে অর্থাৎ বছরের গোড়াতেই মা হতে চলেছেন সোনম। প্রসঙ্গত, রণবীর কাপুরের বিপরীতে ‘সাওয়ারিয়া’ ছবির মাধ্যমে প্রথম অভিনয় জগতে প্রবেশ করেন সোনম। ২০২৩ সালের ‘ব্লাইন্ড’ ছবিতে শেষ অভিনয় করেছিলেন তিনি। ২০১৮ সালে আনন্দ আহুজাকে বিয়ে করার পর ২০২২ সালে প্রথম সন্তানকে জন্ম দেন অভিনেত্রী। সন্তানের জন্মের পর থেকেই কার্যত ছবির জগত থেকে নিজেকে সরিয়ে রেখেছেন সোনম। এবার পালা, দ্বিতীয় সন্তানের আগমনের।