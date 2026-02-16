প্রথম ছবি মুক্তি পেতেই ব্যক্তিগত আক্রমণের শিকার হিয়া, রুখে দাঁড়ালেন রাহুল
কিছুদিন আগেই মুক্তি পেয়েছে শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়ের একমাত্র কন্যা হিয়া চট্টোপাধ্যায়ের প্রথম ছবি মন মানে না। গত ১৩ ফেব্রুয়ারি বড় পর্দায় মুক্তি পেয়েছে এই সিনেমাটি। সিনেমাটি পরিচালনা করেছেন রাহুল মুখোপাধ্যায়। জীবনের প্রথম ছবি নিয়ে যখন আবেগে ভাসছেন হিয়া, ঠিক তখনই সোশ্যাল মিডিয়ার সুযোগ নিয়ে কিছু ব্যক্তি অপ্রীতিকর মন্তব্য করে চলেছেন নায়িকার উদ্দেশ্যে।
সম্প্রতি সোশ্যাল মিডিয়ায় এই গোটা ঘটনাটি তুলে ধরেন মন মানে না পরিচালক রাহুল মুখোপাধ্যায়। ছবিটি মুক্তি পাওয়ার পর থেকেই তিনি যে একটি অদ্ভুত যুদ্ধের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছেন সে কথাও প্রকাশ করেন তিনি। ভুয়ো প্রোফাইল থেকে ক্রমাগত আক্রমণ করা হচ্ছে হিয়া চট্টোপাধ্যায়কে যার কড়া ভাষায় জবাব দিতে দেখা গেল পরিচালককে।
সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি পোষ্টের মাধ্যমে পরিচালক লেখেন, ‘সিনেমা আমরা সবাই ভালোবেসে বানাই। প্রযোজক থেকে পরিচালক এমনকি টেকনিশিয়ানরাও প্রত্যেকটি সিনেমাকে নিজের মতো করে নেন। কিন্তু মজার বিষয় হল সিনেমা বানানোর পর আসল যুদ্ধ শুরু হয়। ছায়ার সঙ্গে যুদ্ধ।’
পরিচালক লেখেন,'০ ফলোয়ার্স অথবা ০ পোস্টের ফেক প্রোফাইল থেকে অকথ্য ভাষায় গালাগালি দেওয়া হচ্ছে আমাদের নতুন নায়িকার ইনবক্সে অথবা আমাদের ডিওপি-র কমেন্ট সেকশনে। যদি কেউ নিজে থেকে ভালো রিভিউ দেয় তাকেও গালাগাল দেওয়া হচ্ছে। বলা হচ্ছে এটা পেইড রিভিউ।'
পরিচালক আরও লেখেন, ‘আমাদের রিভিউয়ারদের পয়সা দেওয়া অথবা কর্পোরেট বুকিং করার মত সামর্থ্য নেই। আমরা বড় কোন কেউকেটা নই। যারা আমাদের ছবির বিরুদ্ধে ট্রল আর্মি নামাচ্ছেন অথবা নেগেটিভ ক্যাম্পেন করাচ্ছেন তাদের অনেক অনেক ধন্যবাদ। আমাদের এতটা গুরুত্ব দেওয়ার জন্য অনেক কৃতজ্ঞ আমরা।’
কিন্তু সত্যি কথা বলতে, খারাপ ছবি বানালে দর্শকরা এমনি মুখ ফিরিয়ে নেবে। তাই ছবির ভালো খারাপ নিয়ে কথা অবশ্যই বলবেন। ভালো না লাগলে জানাবেন। কিন্তু ছবিটা আগে দেখুন। যারা ভালো রিভিউ দিচ্ছে অথবা লিখছে তাদের হুমকি দেওয়া রীতিমত ছেলে মানুষের ছাড়া আর কিছু নয়, সবশেষে বলেন পরিচালক।
রাহুলের মতে, বাংলা ছবির পাশে না দাঁড়িয়ে হলে গিয়ে সিটে বসে বাংলা সিনেমা দেখতে হবে সবাইকে। স্বচ্ছ ভাবে বলতে হবে যদি ভালো না লাগে। কিন্তু ছবির ভালো-মন্দ নিয়ে অথবা ছবির কলা কুশলীদের ব্যক্তিগত আক্রমণ করা একেবারেই ঠিক নয় বলে মনে করেন তিনি।