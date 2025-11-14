Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    রূপালি নয়, মোনা ছিলেন 'অনুপমা'র জন্য নির্মাতাদের প্রথম পছন্দ! কেন চরিত্রটি ছাড়লেন তিনি?

    মোনা সিংকে 'অনুপমা' চরিত্রের জন্য প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। কিন্তু কেন এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিলেন তিনি তা তখন প্রকাশ না করলেও এবার সেই কারণ নিয়ে মুখ খুললেন নায়িকা।

    Published on: Nov 14, 2025 8:59 PM IST
    By Sayani Rana
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    'অনুপমা' ধারাবাহিকের মাধ্যমে রূপালি গঙ্গোপাধ্যায় ইতিমধ্যেই সকলের মন জয় করে নিয়েছেন। এই অনুষ্ঠান এবং অনুপমার চরিত্রে তাঁকে সকলের ঘরে ঘরে পরিচিতি দিয়েছে। কিন্তু আপনি কি জানেন যে রূপালি গঙ্গোপাধ্যায়ের আগে অন্য এক জনপ্রিয় অভিনেত্রীকে এই চরিত্রটির জন্য প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। জানেন তিনি কে?

    রূপালি নয়, মোনা ছিলেন 'অনুপমা'র জন্য নির্মাতাদের প্রথম পছন্দ!
    রূপালি নয়, মোনা ছিলেন 'অনুপমা'র জন্য নির্মাতাদের প্রথম পছন্দ!

    তিনি হলেন মোনা সিং। তাঁকে এই চরিত্রের জন্য প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। কিন্তু কেন এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিলেন তিনি তা তখন প্রকাশ না করলেও এবার সেই কারণ নিয়ে মুখ খুললেন নায়িকা।

    আরও পড়ুন: জিতুর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ দৃশ্যে আপত্তি দিতিপ্রিয়ার! ‘অপমানিত’ নায়ক, বন্ধ হবে চিরদিনই তুমি যে আমার?

    আরও পড়ুন: 'সেদিন আমার কথা শুনে... ', কীভাবে মুখ্যমন্ত্রীর প্রিয় মানুষ হয়ে উঠেন সায়নী?

    আরও পড়ুন: বাংলার গণ্ডি ছাড়িয়ে দক্ষিণে পাড়ি ‘সোনা’-র, তেলেগু ধারাবাহিকের নায়িকা নিশা

    এক সাক্ষাৎকারে মোনা বলেন, ‘কয়েক বছর আগে আমাকে অনুপমা চরিত্রের জন্য প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু আমি তখনই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম যে আমি আর টেলিভিশনে কাজ করব না। তাই আমি তা প্রত্যাখ্যান করেছিলাম।’

    আরও পড়ুন: ইন্ডিয়ান আইডল থেকে দেশের সর্বকনিষ্ঠ বিধায়ক! বিহারের জেন জি মৈথিলিতে মুগ্ধ মোদীও

    আরও পড়ুন: ‘ও আবার আমার সঙ্গে এরকম করল…’! ঋতাভরী ও সোহিনীর চ্যাট ফাঁস, কার নামে অভিযোগ?

    আরও পড়ুন: বিয়ের বয়স ১২, ভাঙছে টেলিপাড়ার জনপ্রিয় জুটি পায়েল-দ্বৈপায়নের সংসার? কেন রটল এমন?

    রুপালি প্রসঙ্গে মোনা আরও বলেন, ‘আমি রুপালি এবং প্রযোজক রাজন শাহীর জন্য খুব খুশি। সে দারুন কাজ করছে। আমার মনে হয় এই চরিত্রটা ওঁর জন্যই তৈরি। ও দারুন কাজ করছে।’

    আরও পড়ুন: জন্মের আগে নানা বিতর্ক, ছেলে ইশানের ঠোঁটে ঠোঁট রেখে শিশু দিবসে শুভেচ্ছা জানালেন নুসরত

    আরও পড়ুন: ‘প্রেম অর্থ হারাচ্ছে…’, কাজলের বিয়ের এক্সপায়ারি ডেট মন্তব্য, পালটা খোঁচা অজয়ের! দাম্পত্যে চিড়?

    মোনা এখন টিভি ছেড়ে সিনেমা ও ওয়েব সিরিজে কাজ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এবং বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করছে। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ‘আমি কেবল সুন্দর দেখানোর জন্য কোনও চরিত্র বেছে নিই না। আমার পরামর্শদাতা সিদ্ধান্ত নেন যে চরিত্রটি আমাকে খুশি করবে নাকি আমার সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করবে। আমি চাই না যে আমি যে কোনও সিদ্ধান্ত নিই যাতে অনুশোচনা হয় বা সেটে নেতিবাচকতা আসে।'

    মোনা আরও বলেন, ‘আমি সঠিক কাজ আসার জন্য অপেক্ষা করছি। তার জন্য আমার কোনও অনুশোচনা নেই।’

    News/Entertainment/রূপালি নয়, মোনা ছিলেন 'অনুপমা'র জন্য নির্মাতাদের প্রথম পছন্দ! কেন চরিত্রটি ছাড়লেন তিনি?
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes