রূপালি নয়, মোনা ছিলেন 'অনুপমা'র জন্য নির্মাতাদের প্রথম পছন্দ! কেন চরিত্রটি ছাড়লেন তিনি?

রূপালি নয়, মোনা ছিলেন 'অনুপমা'র জন্য নির্মাতাদের প্রথম পছন্দ! কেন চরিত্রটি ছাড়লেন তিনি?
মোনা সিংকে 'অনুপমা' চরিত্রের জন্য প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। কিন্তু কেন এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিলেন তিনি তা তখন প্রকাশ না করলেও এবার সেই কারণ নিয়ে মুখ খুললেন নায়িকা।
'অনুপমা' ধারাবাহিকের মাধ্যমে রূপালি গঙ্গোপাধ্যায় ইতিমধ্যেই সকলের মন জয় করে নিয়েছেন। এই অনুষ্ঠান এবং অনুপমার চরিত্রে তাঁকে সকলের ঘরে ঘরে পরিচিতি দিয়েছে। কিন্তু আপনি কি জানেন যে রূপালি গঙ্গোপাধ্যায়ের আগে অন্য এক জনপ্রিয় অভিনেত্রীকে এই চরিত্রটির জন্য প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। জানেন তিনি কে?
মোনা এখন টিভি ছেড়ে সিনেমা ও ওয়েব সিরিজে কাজ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এবং বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করছে। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ‘আমি কেবল সুন্দর দেখানোর জন্য কোনও চরিত্র বেছে নিই না। আমার পরামর্শদাতা সিদ্ধান্ত নেন যে চরিত্রটি আমাকে খুশি করবে নাকি আমার সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করবে। আমি চাই না যে আমি যে কোনও সিদ্ধান্ত নিই যাতে অনুশোচনা হয় বা সেটে নেতিবাচকতা আসে।'
মোনা আরও বলেন, ‘আমি সঠিক কাজ আসার জন্য অপেক্ষা করছি। তার জন্য আমার কোনও অনুশোচনা নেই।’
