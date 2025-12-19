Edit Profile
    বিমানবন্দরের ডাস্টবিনে হাত ঢুকিয়ে চিরুনি তল্লাশি মোনালির, কী খুঁজছিলেন?

    শখের জিনিস তা যদি হয় বহু মূল্যবান তাহলে সেটি হারিয়ে যাওয়ার দুঃখ থাকে সকলের মনেই। কিন্তু যদি চোখের সামনে হাত থেকে মূল্যবান কিছু পড়ে যায় তাহলে সেটি নর্দমায় বা নোংরায় পড়ে গেলেও জিনিসটিকে পুনরুদ্ধার করার চেষ্টা অন্তত একবার করেন সকলেই। ঠিক তেমন একটি ঘটনা ঘটে গেল মোনালি ঠাকুরের সঙ্গে।

    Published on: Dec 19, 2025 12:14 PM IST
    By Swati Das Banerjee
    During a trip to Zurich, singer Monali Thakur hilariously shared her experience of retrieving her lost diamond ring from a garbage bin at the airport.
    সুইজারল্যান্ড সফরে গিয়ে একটি মজাদার অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হলেন মোনালি। যদিও ব্যাপারটা যখন ঘটেছিল তখন মোটেই সেটি মজাদার ছিল না। নিজের বহু মূল্যবান আংটি খুঁজতে রীতিমতো বিমানবন্দরের ডাস্টবিনে হাত ঢুকিয়ে চিরুনি তল্লাশি করতে হয়েছিল অভিনেত্রী তথা সংগীত শিল্পীকে।

    কিন্তু কি ঘটেছিল বিমানবন্দরে তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দিলেন মোনালি নিজেই। বিমানবন্দর থেকে বেরিয়ে একটি ভিডিও পোস্ট করে তিনি বলেন, ভোররাতে বিমানবন্দরে তিনি নোংরা ফেলার জন্য ডাস্টবিনের কাছে গিয়েছিলেন। নোংরাটি খেলতে গিয়ে আচমকায় হাত থেকে বহু মূল্যবান হীরের আংটি খুলে পড়ে যায় ডাস্টবিনের মধ্যে।

    সৌভাগ্যবশত মোনালি নিজেই সেটি সঙ্গে সঙ্গে দেখতে পেয়ে যান আর তাই এক মুহূর্ত দেরি না করেই ডাস্টবিনে হাত ঢুকিয়ে আংটি খোঁজার চেষ্টা করেন। যদিও গোটা ব্যাপারটা অতটাও সহজ ছিল না। যেহেতু তিনিই একজন সেলিব্রেটি তাই ডাস্টবিনে হাত ঢুকিয়ে আংটি খোঁজার ব্যাপারটা তার পক্ষে মোটেই সহজ কাজ ছিল না।

    তবে যেহেতু ঘটনাটি ভোরবেলা ঘটে তাই বিমানবন্দর একেবারেই ফাঁকা ছিল। চারিপাশে পরিচিত কেউ না থাকায় তিনি নিজেই খোঁজাখুঁজি শুরু করে দেন ডাস্টবিনের মধ্যে। যদিও কিছু অচেনা মানুষ এগিয়ে এসেছিলেন সাহায্য করতে। সকলের সহায়তায় অবশেষে আংটিটি পুনরুদ্ধার করতে পারেন তিনি।

    প্রসঙ্গত, কিছুদিন আগেই কোচবিহারে দিনাঘাটায় একটি অনুষ্ঠানে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন মোনালি। অনুষ্ঠান চলাকালীন শ্বাসকষ্ট হওয়ায় তাঁকে ভর্তি করানো হয়েছিল হাসপাতালে। মাঝপথে অনুষ্ঠান বন্ধ হয়ে যাওয়ায় পরবর্তীকালে সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি ভিডিওর মাধ্যমে সকলের থেকে ক্ষমা চেয়ে নেন সংগীতশিল্পী।

