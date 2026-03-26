Monami Ghosh: পোশাক মাপার ফিতে দিয়েই তৈরি মনামির ড্রেস! ‘বাংলার উরফি জাভেদ’, হল কটাক্ষ

Monami Ghosh: পোশাক মাপার ফিতে দিয়েই তৈরি মনামির ড্রেস! ‘বাংলার উরফি জাভেদ’, হল কটাক্ষ
টলিউডের গ্ল্যামার কুইন মনামী ঘোষ তাঁর অভিনয়ের পাশাপাশি স্টাইল স্টেটমেন্টের জন্যও সর্বদা চর্চায় থাকেন। কিন্তু সম্প্রতি একটি অ্যাওয়ার্ড শো-এর রেড কার্পেটে মনামী যা করলেন, তা দেখে নেটিজেনরা রীতিমতো স্তম্ভিত!
টলিউডে সাহসী ফ্যাশনের সমার্থক এখন মনামী ঘোষ। এবার এক অ্যাওয়ার্ড সেরেমানির রেড কার্পেটে তিনি যা পরলেন, তা ফ্যাশন দুনিয়ায় আলোড়ন ফেলে দিয়েছে। হলুদ রঙের যে পোশাকে মনামী দ্যুতি ছড়ালেন, তা তৈরি হয়েছে কয়েকশো মেজারমেন্ট টেপ (পোশাক মাপার ফিতে) দিয়ে। তবে এই পোশাকের পেছনে রয়েছে এক গভীর ও আবেগী ভাবনা।
পোশাকের পেছনে ‘মাস্টারজি’-দের কুর্নিশ:
মনামী তাঁর এই অদ্ভুত ফ্যাশন চয়েসের কারণ নিজেই খোলসা করেছেন। তিনি জানান, আমাদের সবাইকে সুন্দর করে সাজিয়ে তোলার পেছনে দর্জিদাদাদের বা ‘মাস্টারজি’-দের অক্লান্ত পরিশ্রম লুকিয়ে থাকে। ফিতে দিয়ে মাপ নিয়ে কাপড় কেটে পোশাক তৈরি করা—তাঁদের এই প্রতিদিনের সৃষ্টিশীল কাজকে সম্মান জানাতেই মনামী এই পোশাক পরার সিদ্ধান্ত নেন। এটি স্রেফ ফ্যাশন নয়, তাঁদের কাজের প্রতি এক বিশেষ ‘সেলাম’।
‘টেপ’ পোশাকের খুঁটিনাটি:
হলুদ রঙের মেজারমেন্ট টেপ দিয়ে তৈরি হয়েছে মনামীর এই অফ-শোল্ডার পোশাক। পোশাকের ওপরের অংশ বা করসেটে দেখা যাচ্ছে টেপের ওপরের অংশ। সবথেকে আকর্ষণীয় ছিল পোশাকের নিচের অংশ, যেখানে কয়েকশো টেপ ঝালরের মতো ঝুলে রয়েছে। পোশাকের সাথে মানানসই করে তিনি হাতে নিয়েছিলেন মেজারমেন্ট টেপ দিয়ে তৈরি একটি বাক্স-সদৃশ ব্যাগ। মনামীর এই নিঁখুত লুকে মেকআপ এবং জুতোও ছিল একদম পারফেক্ট।
বাংলার ‘উরফি জাভেদ’ কটাক্ষ:
মনামীর এই সাহসিকতার যেমন প্রশংসা হয়েছে, তেমনই সোশ্যাল মিডিয়ায় এক বড় অংশ তাঁকে নিয়ে ট্রোলিং শুরু করেছেন। অনেকে তাঁকে মুম্বইয়ের ফ্যাশন সেনসেশন উরফি জাভেদের সাথে তুলনা করে কটাক্ষ করেছেন। কমেন্ট বক্সে ‘বাংলার উরফি জাভেদ’ বা ‘কমেডি করার আর জায়গা পেলেন না’—এমন মন্তব্য উঠে এসেছে। উরফির মতোই অদ্ভুত কন্টেন্ট দিয়ে প্রচার পাওয়ার চেষ্টার অভিযোগও তুলেছেন অনেকে।
প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন অভিজ্ঞ কন্টেন্ট প্রোডিউসার। বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি সাংবাদিকতার জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত।