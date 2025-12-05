Google India List: ২০২৫ সালে গুগল ইন্ডিয়ার সার্চে ২ নম্বরে সাইয়ারার নায়ক আহান, শীর্ষে কোন তারকা?

Edit Profile
    Google India List: ২০২৫ সালে গুগল ইন্ডিয়ার সার্চে ২ নম্বরে সাইয়ারার নায়ক আহান, শীর্ষে কোন তারকা?

    বিনোদন জগতের কোন ব্যক্তিত্বদের নাম সবচেয়ে বেশি সার্চ করা হল বছরভর? শাহরুখ-সলমন-আমিরকে হারিয়ে শীর্ষে কোন খান?

    Published on: Dec 05, 2025 11:00 AM IST
    By Priyanka Mukherjee
    ২০২৫ সাল শেষ হতে চলেছে। এমন পরিস্থিতিতে এ বছর গুগলে সবচেয়ে বেশি সার্চ করা সেলিব্রিটিদের তালিকা প্রকাশ করেছে গুগল ইন্ডিয়া। এই তালিকায় চারজন তারকা রয়েছেন, যার মধ্যে তিনজন অভিনেতা এবং একজন পডকাস্টার রয়েছেন। আসুন তাদের নাম বলি।

    এই তালিকার এক নম্বরে রয়েছেন সইফ আলি খান। প্রসঙ্গত, গত ফেব্রুয়ারিতে সইফের বাড়িতে ঢুকে পড়ে এক চোর। সইফ যখন তার ছেলে জাহাঙ্গীর আলি খানকে সেই অনুপ্রবেশকারীর হাত থেকে বাঁচানোর চেষ্টা করছিলেন, তখন নায়ককে ছুরি দিয়ে নির্মমভাবে কোপায় ওই দুষ্কৃতী। হামলার পর বড় ছেলে তৈমুরকে নিয়ে অটোতে করে হাসপাতালে পৌঁছান সইফ, পর্দার হিরো থেকে হয়ে ওঠেন বাস্তবের হিরো।

    সইফের উপর হামলার ঘটনা নিয়ে লোকজনের মনে প্রশ্নের শেষ ছিল না, স্বভাবতই এই ঘটনার জেরেই তালিকায় এক নম্বরে সইফ। দু-নম্বরে রয়েছেন আহান পান্ডে। এই বছর বলিউডের সবচেয়ে আলোচিত নায়ক তিনি। মোহিত সুরির সাইয়ারার হাত ধরে দুই নতুন তারকা পেয়েছে দেশ। শুধু আহান নন, তাঁর সহ-শিল্পী অনিত পাড্ডাও এই তালিকায় চার নম্বরে স্থান পেয়েছেন।

    আহান পান্ডে এই বছর বলিউডে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। চাঙ্কি পান্ডের ভাই চিকি পান্ডের ছেলে আহান, অনন্য়া পান্ডের তুতো ভাই। আহানের পারিবারিক ঐতিহ্য থেকে তাঁর ব্যক্তিগত জীবন, সব নিয়েই ফ্যানেদের কৌতুহল তুঙ্গে। এবং তাঁর প্রথম ছবি 'সায়ারা' সুপারডুপার হিট হিসাবে প্রমাণিত হয়েছিল। এ কারণেই এই তালিকায় দুই নম্বরে জায়গা করে নিতে পেরেছেন তিনি। একইসঙ্গে চার নম্বরে রয়েছেন এই ছবির প্রধান অভিনেত্রী অনিত।

    এই তালিকার তিন নম্বরে রয়েছেন রণবীর এলাহাবাদিয়া। প্রসঙ্গত, এ বছর ব্যাপক বিতর্কে জড়িয়ে পড়েন তিনি। ইউটিউবার সময় রায়নার রোস্টধর্মী এক কমেডি শো-তে বিচারক হিসাবে গিয়েছিলেন রণবীর। সেখানে তিনি একজন প্রতিযোগীকে তার বাবা-মা'র যৌনতা নিয়ে প্রশ্ন করেন। এই মন্তব্যের জেরে তার বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হয়, তাকে ক্ষমা চাইতে হয় এবং আদালত কিছু সময়ের জন্য তাঁর পডকাস্ট নিষিদ্ধ করেছিল। যাইহোক, সুপ্রিম কোর্ট তাকে এই শর্তে পডকাস্ট শুরু করার অনুমতি দেয় যে তিনি এখন শালীনতা বজায় রাখবেন।

