Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Moubani Marriage: মেহেন্দিতে লুকিয়ে বরের নাম, আজই বিয়ে পিসি সরকার-কন্যা মৌবনীর, পাত্রের বাড়ি চন্দননগর, কী করেন তিনি?

    তিন মেয়ের জন্যই পাত্র খুঁজতে পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন পি.সি সরকার (জুনিয়র)। আপাতত মেজ মেয়েই বসছে ছাদনাতলায়। রবিবারই চন্দননগরের পাত্র সৌম্য রায়ের গলায় মালা দেবেন মৌবনী সরকার। 

    Published on: Nov 30, 2025 11:41 AM IST
    By Tulika Samadder
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    আজই বিয়ের পিঁড়িতে বসতে চলেছেন পি.সি সরকার (জুনিয়র)-এর কন্যা মৌবনী সরকার। কদিন আগে রুপোর থালায় পঞ্জব্যঞ্জন সাজিয়ে হয়েছিল আইবুড়োভাত। আর শনিবার কনের হাতে পড়ল মেহেন্দি। বর সৌম্য-র নামের আদ্যাক্ষর ‘এস’ লিখলেন মৌবনী।

    আজই বিয়ের পিঁড়িতে মৌবনী সরকার।
    আজই বিয়ের পিঁড়িতে মৌবনী সরকার।

    তিন মেয়ের জন্যই পাত্র খুঁজতে পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন পি.সি সরকার (জুনিয়র)। আর সেখান থেকেই খোঁজ পান পাত্রের। বাবা পিসি সরকার জানিয়েছেন, তাঁরা বিজ্ঞাপনে সাড়া দেওয়া পাত্রদের প্রাথমিকভাবে বাছাই করে দিয়েছিলেন। শেষ সিদ্ধান্ত নেন মৌবনীই। আপাতত মেজ মেয়েই পাত্র ফাইনাল করেছে। তাই আগে তাঁরই বিয়ে দিলেন জাদুসম্রাট বাবা।

    আরও পড়ুন: জিতের সঙ্গে জন্মদিন ভাগ টলিউডের এই স্টারকিডের! দাদার আদুরে বোন, বয়স ২, মা নায়িকা, বাবা পরিচালক, বলুন তো কে?

    আইবুড়ো ভাতের দিনেও মেয়ের পছন্দ মেনে মাছ, মাংস, পায়েসের আয়োজন হয়েছিল। বিয়েও হবে খাঁটি বাঙালি রীতি মেনে। বেনারসিকেই বেছে নিয়েছেন অভিনেত্রী। সঙ্গে প্রথা মেনে সোনার গয়না, টোপর। এমনকী বিয়ের রাতের খাবারেও প্রাধান্য পাবে বাঙালি পদই। মাছ, মিষ্টি, মাটন-- কিছুই বাদ যাবে না। মা আর বোনেরা মিলে সেট করেছেন মৌবনীর বিয়ের মেনু। বাবাও তাতেই সম্মতি জানিয়েছেন। সঙ্গে কনের পছন্দের খাবার তো থাকছেই।

    আরও পড়ুন: চুপিসাড়ে পাহাড়ে গিয়ে বিয়ে, নায়িকা বউকে ‘না জানিয়েই’ ডিভোর্স ঘোষণা টলি-নায়কের, বড় বিতর্ক টলিপাড়ায়

    জাদু শিক্ষা পেয়েছেন মৌবনী বাবার থেকেই। সঙ্গে অভিনেত্রী হিসেবেও নাম করেছেন। মেয়ের আইবুড়ো ভাতে একাধিকবার চোখে জল এসেছিল পিসি সরকারের। মৌবনিও কেঁদে ভাসিয়েছেন। কোনোদিনই ভাবেননি অ্য়ারেঞ্জ ম্যারেজ করে বিয়েটা করবেন। মা-বাবার লাভ ম্যারেজ। বন্ধুদেরও দেখেছিলেন প্রেম করেই বিয়ে করতে। তবে ভাবনার বাইরে গিয়েই পেয়ে গিয়েছেন নিজের মনের মানুষ।

    আরও পড়ুন: বিয়ের ১০ বছর পার! ক্যানসার নিয়ে ‘মেয়ের বয়সী’ জয়শ্রীকে বিয়ে, কটাক্ষে কী বলেছিলেন ৫৬ বছরের ভরত

    মৌবনীর হবু বরের নাম সৌম্য রায়, তিনি চন্দননগরের বাসিন্দা। তিনি পেশায় রিসার্চ অ্যানালিস্ট। বিদেশে থাকতেন। আপাতত কলকাতাতেই কাজ করছেন। পাত্রের বাবা-মা-দিদি আছেন। সকলকেই ইতিমধ্যেই আপন করে নিয়েছেন মৌবনী। হবু শ্বশুরবাড়ির প্রশংসাতেও তিনি পঞ্চমুখ। একটা পরিবার থেকে এখন দুটো পরিবার, সকলকে নিয়ে ভালোথাকার স্বপ্ন বুনেই আজ ছাদনাতলায় যাবেন জাদুসম্রাট পিসি সরকারের মেজ-কন্যা!

    News/Entertainment/Moubani Marriage: মেহেন্দিতে লুকিয়ে বরের নাম, আজই বিয়ে পিসি সরকার-কন্যা মৌবনীর, পাত্রের বাড়ি চন্দননগর, কী করেন তিনি?
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes