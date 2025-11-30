Moubani Marriage: মেহেন্দিতে লুকিয়ে বরের নাম, আজই বিয়ে পিসি সরকার-কন্যা মৌবনীর, পাত্রের বাড়ি চন্দননগর, কী করেন তিনি?

আজই বিয়ের পিঁড়িতে বসতে চলেছেন পি.সি সরকার (জুনিয়র)-এর কন্যা মৌবনী সরকার। কদিন আগে রুপোর থালায় পঞ্জব্যঞ্জন সাজিয়ে হয়েছিল আইবুড়োভাত। আর শনিবার কনের হাতে পড়ল মেহেন্দি। বর সৌম্য-র নামের আদ্যাক্ষর ‘এস’ লিখলেন মৌবনী।
তিন মেয়ের জন্যই পাত্র খুঁজতে পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন পি.সি সরকার (জুনিয়র)। আর সেখান থেকেই খোঁজ পান পাত্রের। বাবা পিসি সরকার জানিয়েছেন, তাঁরা বিজ্ঞাপনে সাড়া দেওয়া পাত্রদের প্রাথমিকভাবে বাছাই করে দিয়েছিলেন। শেষ সিদ্ধান্ত নেন মৌবনীই। আপাতত মেজ মেয়েই পাত্র ফাইনাল করেছে। তাই আগে তাঁরই বিয়ে দিলেন জাদুসম্রাট বাবা।
মৌবনীর হবু বরের নাম সৌম্য রায়, তিনি চন্দননগরের বাসিন্দা। তিনি পেশায় রিসার্চ অ্যানালিস্ট। বিদেশে থাকতেন। আপাতত কলকাতাতেই কাজ করছেন। পাত্রের বাবা-মা-দিদি আছেন। সকলকেই ইতিমধ্যেই আপন করে নিয়েছেন মৌবনী। হবু শ্বশুরবাড়ির প্রশংসাতেও তিনি পঞ্চমুখ। একটা পরিবার থেকে এখন দুটো পরিবার, সকলকে নিয়ে ভালোথাকার স্বপ্ন বুনেই আজ ছাদনাতলায় যাবেন জাদুসম্রাট পিসি সরকারের মেজ-কন্যা!