    বলিউডের দুই প্রাণের বন্ধু মৌনি রায় আর দিশা পাটানি, জানেন কি দুই নায়িকার মধ্যে কে বেশি শিক্ষিত?

    Eduational Qualification of Bollywood Actress: দিশা পাটানি এবং মৌনি রায়ের কেরিয়ার ও সিনেমা সম্পর্কে আপনারা অনেক কিছুই জানেন। চলুন আজ আমরা আপনাকে তাঁদের পড়াশোনা সম্পর্কে জেনে নেই। 

    Published on: Jan 12, 2026 5:11 PM IST
    By Tulika Samadder
    দিশা পাটানি এবং মৌনি রায় বলিউডের বিএফএফ, অর্থাৎ বেস্ট ফ্রেন্ড ফরেভার। দুজনকে প্রায়শই একসঙ্গে ছবি পোস্ট করতে এবং একসঙ্গে ছুটি কাটাতে দেখা যায়। কিন্তু খুব কম মানুষই জানেন, দু'জনের মধ্যে কে বেশি শিক্ষিত, কার লেখাপড়া কতদূর। আসুন আজ আমরা আপনাদের বলি যে তারা দুজনেই কোথায় এবং কতদূর পড়াশোনা করেছেন।

    দিশা না মৌনি, কে বেশি শিক্ষিত?
    দিশা না মৌনি, কে বেশি শিক্ষিত?

    আপনাদের বলতে চাই, দুই অভিনেত্রীর মধ্যে একজন সাংবাদিকতা এবং অন্যজন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে কেরিয়ার গড়তে যাচ্ছিলেন। দিশা পাটনি উত্তরপ্রদেশের বরেলিতে জন্মগ্রহণ করেন। তার বাবা জগদীশ সিং পাটনি একজন পুলিশ অফিসার এবং তার মা একজন স্বাস্থ্য পরিদর্শক। তাঁর বড় বোন খুশবু পাটনি ভারতীয় সেনাবাহিনীতে মেজর ছিলেন এবং এখন তিনি একজন ফিটনেস কোচ - উদ্যোক্তা। একই সঙ্গে দিশা একজন অভিনেত্রী ও ফিটনেস ইনফ্লুয়েন্সার। পড়াশোনার কথা বলতে গিয়ে তিনি লখনউয়ের অ্যামিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্সে ভর্তি হন। তবে দ্বিতীয় বর্ষে আসার পর পড়াশোনা ছেড়ে দেন।

    দিশা পাটানি
    দিশা পাটানি

    পশ্চিমবঙ্গের কোচবিহারের এক বাঙালি পরিবারে জন্ম মৌনি রায়ের। ১৬ বছর বয়সে তিনি দিল্লিতে চলে আসেন। স্কুল শেষ করার পরে, মৌনি মিরান্ডা হাউসে ভর্তি হন কারণ তার বাবা চেয়েছিলেন যে তিনি একটি গার্লস কলেজে পড়াশোনা করুন। মিরান্ডা হাউস থেকে ইংরেজি সাহিত্যে স্নাতক হওয়ার পর তিনি জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়ার মাস কমিউনিকেশন কোর্সে ভর্তি হন। যাইহোক, তিনি কোর্সটি মাঝপথে ছেড়ে দেন এবং হিন্দি ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে নিজের ভাগ্য পরীক্ষা করার জন্য মুম্বাই চলে যান।

    মৌনি রায়। (instagram)
    মৌনি রায়। (instagram)

    দিশা ও মৌনি দুজনেই কোনো গডফাদার ছাড়া বলিউডে নিজের জায়গা করে নিয়েছেন।

