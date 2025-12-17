Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    ভেঙেছিল প্রথম প্রেম, ‘অপর্ণা’-র সঙ্গেও বিয়ে হয়নি! শেষে চৈতালিকেই ৩ বার বিয়ে মৃত্যুঞ্জয়ের

    ব্যক্তিগত জীবনে প্রেম থেকে পর্দার বিয়ে, কোনওটাই টেকেনি মৃত্যুঞ্জয় ভট্টাচার্যের। পাঁচ বছর প্রেম করেও শার্লি মোদকের সঙ্গে প্রেম টেকেনি অভিনেতার। অন্যদিকে চিরদিনই তুমি যে আমার ধারাবাহিকে অপর্ণার সঙ্গেও বিয়ে হতে হতেও হয়নি

    Published on: Dec 17, 2025 10:52 PM IST
    By Swati Das Banerjee
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    ব্যক্তিগত জীবনে প্রেম থেকে পর্দার বিয়ে, কোনওটাই টেকেনি মৃত্যুঞ্জয় ভট্টাচার্যের। পাঁচ বছর প্রেম করেও শার্লি মোদকের সঙ্গে প্রেম টেকেনি অভিনেতার। অন্যদিকে ‘চিরদিনই তুমি যে আমার’ ধারাবাহিকে অপর্ণার সঙ্গেও বিয়ে হতে হতেও হয়নি! কিন্তু এবার বাস্তবে সত্যি সত্যি সাত পাকে বাঁধা বললেন মৃত্যুঞ্জয়। কিন্তু একবার নয়, মোট তিনবার বিয়েতে বসছেন তিনি।

    চৈতালিকে ৩ বার বিয়ে মৃত্যুঞ্জয়ের
    চৈতালিকে ৩ বার বিয়ে মৃত্যুঞ্জয়ের

    ইতিমধ্যেই ধুমধাম করে বিয়ে সম্পন্ন হয়েছে মৃত্যুঞ্জয়ের। অভিনেতার স্ত্রী চৈতালি পেশায় একজন সমাজ মাধ্যম প্রভাবী। সোশ্যাল মিডিয়ায় মৃত্যুঞ্জয়ের ছবি পোস্ট করেন অভিনেত্রী অস্মিতা চক্রবর্তী, যেটি ইতিমধ্যেই সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল।

    আরও পড়ুন: ছেলেকে নিয়ে ক্রিসমাসের প্রস্তুতি ঋদ্ধিমার, এক লহমায় ফিরে গেলেন ছোটবেলায়

    কিন্তু তিনবার বিয়ের ব্যাপারটা কেমন? বিয়ের পরেই আনন্দবাজার ডট কমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে অভিনেতা জানান, ‘ধারাবাহিকে অপর্ণা এখনও বিয়ে করে উঠতে পারল না আর আমার তিনবার বিয়ে! চৈতালি দত্তকেই আমি তিনবার বিয়ে করছি।’ ব্যাপারটা একটু অন্যরকম।

    আসলে সেপ্টেম্বরে আইনি বিয়ে সেরেছিলেন এই দম্পতি। চৈতালির দিদিমা অসুস্থ হওয়ায় তড়িঘড়ি দিয়ে সেরেছিলেন মৃত্যুঞ্জয়। এরপর ডিসেম্বরে ধুমধাম করে বিয়ে করলেন তিনি। কিন্তু এখানেই শেষ নয়। তৃতীয়বার আবার বিয়ের আসনে বসবেন তিনি। বৃহস্পতিবার অর্থাৎ ১৮ ডিসেম্বর জলপাইগুড়িতে বসবে মৃত্যুঞ্জয়ের বিবাহ আসর।

    মেহেন্দি থেকে হলদি, সবকিছুই পুনরায় করা হবে। দেশের বাড়ির বহু মানুষ কলকাতায় মৃত্যুঞ্জয়ের বিয়েতে উপস্থিত না থাকার কারণেই এই বিশেষ ব্যবস্থা নিয়েছেন অভিনেতা। বিয়ে করা বউকেই আবার সমস্ত রীতি-নীতি মেনে বিয়ে করবেন তিনি। এই দীর্ঘকালীন অনুষ্ঠানের জন্য ইতিমধ্যেই টানা ছুটি নিয়েছেন কাজ থেকে।

    আরও পড়ুন: 'ভুল হয়ে গিয়েছে বেঁচে...', মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরেও কোন হতাশায় ভুগছেন নচিকেতা?

    দিন ১৫ ছুটি নিয়ে কলকাতা এবং জলপাইগুড়িতে বিয়ে সেরে দুজনে সময় কাটাবেন একান্তে। তারপর নতুন বছরে নতুন জীবনে নতুন সঙ্গীর সঙ্গে নতুন ধারাবাহিকের কাজ শুরু করবেন তিনি। প্রসঙ্গত, ‘চিরদিনই তুমি যে আমার’ ধারাবাহিকে ডাক্তারের চরিত্রে অভিনয় করার পর এই মুহূর্তে আকাশ আট চ্যানেলে ‘খনা’ ধারাবাহিকের অভিনয় করছেন তিনি।

    News/Entertainment/ভেঙেছিল প্রথম প্রেম, ‘অপর্ণা’-র সঙ্গেও বিয়ে হয়নি! শেষে চৈতালিকেই ৩ বার বিয়ে মৃত্যুঞ্জয়ের
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes