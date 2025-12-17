ভেঙেছিল প্রথম প্রেম, ‘অপর্ণা’-র সঙ্গেও বিয়ে হয়নি! শেষে চৈতালিকেই ৩ বার বিয়ে মৃত্যুঞ্জয়ের
ব্যক্তিগত জীবনে প্রেম থেকে পর্দার বিয়ে, কোনওটাই টেকেনি মৃত্যুঞ্জয় ভট্টাচার্যের। পাঁচ বছর প্রেম করেও শার্লি মোদকের সঙ্গে প্রেম টেকেনি অভিনেতার। অন্যদিকে চিরদিনই তুমি যে আমার ধারাবাহিকে অপর্ণার সঙ্গেও বিয়ে হতে হতেও হয়নি
ব্যক্তিগত জীবনে প্রেম থেকে পর্দার বিয়ে, কোনওটাই টেকেনি মৃত্যুঞ্জয় ভট্টাচার্যের। পাঁচ বছর প্রেম করেও শার্লি মোদকের সঙ্গে প্রেম টেকেনি অভিনেতার। অন্যদিকে ‘চিরদিনই তুমি যে আমার’ ধারাবাহিকে অপর্ণার সঙ্গেও বিয়ে হতে হতেও হয়নি! কিন্তু এবার বাস্তবে সত্যি সত্যি সাত পাকে বাঁধা বললেন মৃত্যুঞ্জয়। কিন্তু একবার নয়, মোট তিনবার বিয়েতে বসছেন তিনি।
ইতিমধ্যেই ধুমধাম করে বিয়ে সম্পন্ন হয়েছে মৃত্যুঞ্জয়ের। অভিনেতার স্ত্রী চৈতালি পেশায় একজন সমাজ মাধ্যম প্রভাবী। সোশ্যাল মিডিয়ায় মৃত্যুঞ্জয়ের ছবি পোস্ট করেন অভিনেত্রী অস্মিতা চক্রবর্তী, যেটি ইতিমধ্যেই সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল।
কিন্তু তিনবার বিয়ের ব্যাপারটা কেমন? বিয়ের পরেই আনন্দবাজার ডট কমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে অভিনেতা জানান, ‘ধারাবাহিকে অপর্ণা এখনও বিয়ে করে উঠতে পারল না আর আমার তিনবার বিয়ে! চৈতালি দত্তকেই আমি তিনবার বিয়ে করছি।’ ব্যাপারটা একটু অন্যরকম।
আসলে সেপ্টেম্বরে আইনি বিয়ে সেরেছিলেন এই দম্পতি। চৈতালির দিদিমা অসুস্থ হওয়ায় তড়িঘড়ি দিয়ে সেরেছিলেন মৃত্যুঞ্জয়। এরপর ডিসেম্বরে ধুমধাম করে বিয়ে করলেন তিনি। কিন্তু এখানেই শেষ নয়। তৃতীয়বার আবার বিয়ের আসনে বসবেন তিনি। বৃহস্পতিবার অর্থাৎ ১৮ ডিসেম্বর জলপাইগুড়িতে বসবে মৃত্যুঞ্জয়ের বিবাহ আসর।
মেহেন্দি থেকে হলদি, সবকিছুই পুনরায় করা হবে। দেশের বাড়ির বহু মানুষ কলকাতায় মৃত্যুঞ্জয়ের বিয়েতে উপস্থিত না থাকার কারণেই এই বিশেষ ব্যবস্থা নিয়েছেন অভিনেতা। বিয়ে করা বউকেই আবার সমস্ত রীতি-নীতি মেনে বিয়ে করবেন তিনি। এই দীর্ঘকালীন অনুষ্ঠানের জন্য ইতিমধ্যেই টানা ছুটি নিয়েছেন কাজ থেকে।
দিন ১৫ ছুটি নিয়ে কলকাতা এবং জলপাইগুড়িতে বিয়ে সেরে দুজনে সময় কাটাবেন একান্তে। তারপর নতুন বছরে নতুন জীবনে নতুন সঙ্গীর সঙ্গে নতুন ধারাবাহিকের কাজ শুরু করবেন তিনি। প্রসঙ্গত, ‘চিরদিনই তুমি যে আমার’ ধারাবাহিকে ডাক্তারের চরিত্রে অভিনয় করার পর এই মুহূর্তে আকাশ আট চ্যানেলে ‘খনা’ ধারাবাহিকের অভিনয় করছেন তিনি।
News/Entertainment/ভেঙেছিল প্রথম প্রেম, ‘অপর্ণা’-র সঙ্গেও বিয়ে হয়নি! শেষে চৈতালিকেই ৩ বার বিয়ে মৃত্যুঞ্জয়ের