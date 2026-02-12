Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    প্রেম দিবসেই বিয়ের পিঁড়িতে বসছেন মৃণাল-ধনুশ? ‘আমি ভাবছিলাম…’, অবশেষে মুখ খুললেন নায়িকা

    গুঞ্জন শোনা যাচ্ছিল মৃণাল ঠাকুর ১৪ ফেব্রুয়ারি নাকি তামিল সুপারস্টার ধনুশের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে চলেছেন। গ্যালাত্তা প্লাসকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে, তিনি ইঙ্গিতে উত্তর দিয়ে সমস্ত জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটিয়েছেন।

    Published on: Feb 12, 2026 7:17 PM IST
    By Sayani Rana
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    গুঞ্জন শোনা যাচ্ছিল মৃণাল ঠাকুর ১৪ ফেব্রুয়ারি নাকি তামিল সুপারস্টার ধনুশের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে চলেছেন। গ্যালাত্তা প্লাসকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে, তিনি ইঙ্গিতে উত্তর দিয়ে সমস্ত জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটিয়েছেন।

    প্রেম দিবসেই বিয়ের পিঁড়িতে বসছেন মৃণাল-ধনুশ? ‘আমি ভাবছিলাম…’, মুখ খুললেন নায়িকা
    প্রেম দিবসেই বিয়ের পিঁড়িতে বসছেন মৃণাল-ধনুশ? ‘আমি ভাবছিলাম…’, মুখ খুললেন নায়িকা

    আরও পড়ুন: কবরস্থানের বাইরে যৌন দৃশ্য! যশের ‘টক্সিক’-এর টিজারের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের

    সাক্ষাৎকারে তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, তিনি কি শীঘ্রই বিয়ে করছেন ধনুশের সঙ্গে। তিনি উত্তরে বলেন, ‘আমি? না। আমার মনে হয় ১৪ ফেব্রুয়ারি হবে ১লা এপ্রিল। আর ১লা এপ্রিল মানেই তো ‘এপ্রিল ফুল’। আমি জানি না কে এই রটনা শুরু করেছিল। আমার মুখে কথা বসানো হয়েছে, কিন্তু আমি নিজে কখনও কিছু বলিনি। অনেকই কেবল বলেছেন, ‘মৃণাল বলেছেন’। আমি ভাবছিলাম, বাহ, কী সুন্দর ব্যাপার, আসলে বিষয়টা বেশ ভয়ঙ্কর।’ তাঁর প্রতিক্রিয়ার সোশ্যাল মিডিয়ায় এখন রীতিমতো ভাইরাল।

    এই মাসের শুরুতে, যখন মৃণাল এবং সিদ্ধান্ত তাদের ছবির প্রচারণা করছিলেন, নায়িকাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, ‘চেন্নাইয়ের বাসিন্দারা আপনার থেকে কিছু জানতে চান।’ সিদ্ধান্ত মৃণালের দিকে ইঙ্গিত করে বলেন, ‘চেন্নাইবাসীর প্রশ্নটা ওঁর জন্য নাকি আমার জন্য?’ মৃণাল তারপর হাসতে শুরু করেন। স্পষ্ট করে বললেন যে প্রশ্নটা তাঁর জন্য। তখন প্রশ্নকর্তা নায়িকাকে বলেন ‘আমরা সব বুঝতে পারছি।’

    আরও পড়ুন: স্বতন্ত্র-কমলিনীর জীবনে যাজ্ঞসেনীর ছায়া! ‘শ্রীময়ীর মতো হবে নাকি?’ ট্রোল নেটিজেনদের

    যদিও মৃণাল তাঁর এবং ধনুশের প্রেমচর্চা সম্পর্কে আনুষ্ঠানিক ভাবে কোনও কথা বলেননি। তবুও তাঁদের সম্পর্কের গুঞ্জন ২০২৫ সালে ছড়িয়ে পড়ে। অগস্টের আগে, মৃণাল ধনুশের ছবি ‘তেরে ইশক মে’-এর সাকসেস পার্টিতে যোগ দিয়েছিলেন, সেটা সকলে নজর কেড়েছিল। কিন্তু অগস্টে, মৃণালের ‘সন অফ সারদার ২’-এর প্রিমিয়ারে তামিল তারকাকে স্বাগত জানানো এবং তাকে জড়িয়ে ধরার ভিডিয়ো এই গুঞ্জনকে আরও উস্কে দেয়। এরপরই নতুন বছর শুরু হতেই রটে যায় যে ১৪ ফেব্রুয়ারি নাকি বিয়ের পিঁড়িতে বসতে চলেছেন তাঁরা, যদিও এখনও পর্যন্ত তাঁরা কেউই আনুষ্ঠানিক ভাবে এই বিষয়ে কিছু বলেনি।

    কাজের সূত্রে, মৃণালের হাতে অসংখ্য ছবি রয়েছে, যার মধ্যে ‘দো দিওয়ানে সেহের মেঁ’ একটি। তাঁর হিন্দিতে 'হ্যাঁ জওয়ানি তো ইশক হোনা হ্যায়' এবং 'পুজা মেরি জান'ও রয়েছে। তিনি তেলেগুতে 'ডাকয়েট: আ লাভ স্টোরি' ছবিতে অভিনয় করবেন এবং আল্লু অর্জুন এবং দীপিকা পাড়ুকোনের সঙ্গে অ্যাটলির ছবিতে অভিনয় করবেন বলে গুঞ্জন রয়েছে। অন্যদিকে, ধনুশকে 'কারা' নামে একটি তামিল ছবিতে দেখা যাবে।

    News/Entertainment/প্রেম দিবসেই বিয়ের পিঁড়িতে বসছেন মৃণাল-ধনুশ? ‘আমি ভাবছিলাম…’, অবশেষে মুখ খুললেন নায়িকা
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes