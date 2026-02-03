'একজন প্রেমিক…', ধনুশের সঙ্গে বিয়ের গুঞ্জনের মাঝেই যা বললেন মৃণাল

'একজন প্রেমিক…', ধনুশের সঙ্গে বিয়ের গুঞ্জনের মাঝেই যা বললেন মৃণাল
গত বছরের অগস্টে ‘সন অফ সর্দার ২’-এর প্রিমিয়ারে একসঙ্গে দেখা গিয়েছিল মৃণাল ঠাকুর এবং ধনুশকে। তারপর থেকেই তাঁদের প্রেমের গুঞ্জন ছড়িয়ে পড়ে। সম্প্রতি, দু'জনের বিয়ের গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে। এর মধ্যেই, ফিল্মিজ্ঞানকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে মৃণাল প্রেম এবং কীভাবে এটা একজন মানুষকে আরও ভালো বদলের দিকে নিয়ে যেতে পারে সে সম্পর্কে কথা বলেছেন।
মৃণাল বর্তমানে তাঁর নতুন গান ‘ভিগি ভিগি’ -এর প্রচারে ব্যস্ত। এরকমই একটি প্রচার মূলক সাক্ষাৎকারের সময় তিনি ভালোবাসা সম্পর্কে তাঁর মত ভাগ করে নিয়েছেন। তিনি বলেন, ‘আমি মনে করি ভালোবাসা একটা সুন্দর অনুভূতি এবং এই গ্রহের প্রতিটা মানুষের সেই অনুভূতিকে অনুভব করা উচিত। এটা আপনাকে একজন ভালো মানুষে পরিণত করে। এটা আক্ষরিক অর্থেই আপনার ভেতরের সমস্যাগুলি সমাধান করে। এটা বিশ্বের সবচেয়ে সুন্দর জিনিসগুলির মধ্যে একটা। আমি সত্যিই প্রার্থনা করি এবং আশা করি যে প্রত্যেকেই যেন তাঁদের জীবনে ভালোবাসা খুঁজে পান।’
তিনি আরও বলেন, ‘কখনও কখনও, ভালোবাসা গ্রহণ করা এবং তা স্বীকার করা খুব কঠিন। ভালোবাসার সংজ্ঞা বদলে যাচ্ছে। একমাত্র ধ্রুবক বিষয় হল ভালোবাসা। এটা নির্ভর করে আপনি কীভাবে এটা গ্রহণ করেন — একজন প্রেমিক আছেন এবং একজন প্রেমিকা আছেন। যখন কেউ প্রেমে পড়েন, তখন তারাই দাতা। নারী হোক বা পুরুষ, তাতে কিছু যায় আসে না। যখন ভালোবাসা থাকে, তখন আপনি কেবল সেই ব্যক্তির জন্য সব কিছু করতে পারেন। আপনি কেবল আত্মসমর্পণ করেন।’
২০২৫ সালের অগস্টে, মৃণাল এবং ধনুশকে ‘সন অফ সর্দার ২’-এর প্রিমিয়ারে একসঙ্গে দেখা গিয়েছিল। তার ফলে অনেকেই ধরে নিয়েছিলেন যে তাঁরা প্রেম করছেন। জানুয়ারিতে রটে যায় প্রেম দিবসে দু'জন নাকি বিয়ে করবেন। তবে এই জল্পনা প্রসঙ্গে তাঁরা কেউই এখনও মুখ খোলেননি। তবে, একটা সূত্র এইচটি সিটিকে জানিয়েছিল, ‘মৃণাল বিয়ে করছেন না। এটা একটা গুঞ্জন মাত্র।’
কাজের সূত্রে, মৃণালকে পরবর্তীতে সিদ্ধান্ত চতুর্বেদীর বিপরীতে 'দো দিওয়ানে সেহের মে' ছবিতে দেখা যাবে। অভিরুচি চাঁদ পরিচালিত এই ছবিটি প্রযোজনা করেছেন সঞ্জয় লীলা বানসালি, প্রেরণা সিং, উমেশ কুমার বানসাল এবং ভারত কুমার রাঙ্গা। এটা ২০ ফেব্রুয়ারি প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাওয়ার কথা রয়েছে।