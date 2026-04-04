' আমরা ১২০০-১৩০০ টি অডিশন…', ‘ধুরন্ধর’-এর জন্য কেন সারাকেই বেছে নিয়েছিলেন পরিচালক?

' আমরা ১২০০-১৩০০ টি অডিশন…', ‘ধুরন্ধর’-এর জন্য কেন সারাকেই বেছে নিয়েছিলেন পরিচালক?
মুকেশ ছাবড়া জানালেন, ধুরন্ধর-এ ইয়ালিনা চরিত্রের জন্য তিনি ১২০০-১৩০০ অডিশন নিয়েছিলেন এবং কেন রণবীর সিং-এর বিপরীতে সারা অর্জুনকে বেছে নেওয়া হয়েছিল, সেই রহস্য ফাঁস করলেন।
প্রথম ধুরন্ধর এবং এখন ধুরন্ধর: দ্য রিভেঞ্জ, আদিত্য ধরের স্পাই থ্রিলারগুলি বক্স অফিসে ঝড় তুলেছে। রণবীর সিং, অক্ষয় খান্না এবং আর. মাধবন ছাড়াও, ইয়ালিনা চরিত্রে সারা অর্জুনও তার অভিনয়ের জন্য প্রচুর প্রশংসা এবং ভালোবাসা পাচ্ছেন। কিন্তু জানেন কি, ইয়ালিনা চরিত্রের জন্য কতজনের অডিশন নেওয়া হয়েছিল?
বলিউড হাঙ্গামার সাথে একটি সাম্প্রতিক সাক্ষাৎকারে, কাস্টিং ডিরেক্টর মুকেশ ছাবড়া প্রকাশ করেছেন কেন তিনি অন্য কোনও বড় মহিলা প্রধান চরিত্রের পরিবর্তে সারা-কে বেছে নিয়েছিলেন। সারার কাস্টিং সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে, মুকেশ জানান যে তারা একটি নতুন মুখ চেয়েছিলেন এবং বলেছিলেন, ‘আদিত্যকেও অনেকে মেসেজ করছিলেন যে তারা রণবীরের বিপরীতে কাস্ট হতে চান, আমার কাছেও মেসেজ আসছিল। কিন্তু আমি আদিত্যকে খুব স্পষ্টভাবে বলেছিলাম, আমাদের এমন একটি মুখ দরকার যা কেবল সেই জায়গারই মনে হবে, পুরনো মুখ হলে চলবে না।’
তিনি আরও বলেন, আমি চেয়েছিলাম একদম নতুন মুখ কারণ যে কোনও অভিনেত্রী যিনি রণবীরের সাথে দুটি ছবিতে অভিনয় করেছেন, তার সাথে সেই সংযোগ স্থাপন হবে না কারণ তার চরিত্রটি পাকিস্তানে যাচ্ছে এবং তার সাথে দেখা করছে। তাই সম্পূর্ণ নতুন মুখ হওয়া উচিত ছিল। যদিও সারা শিশু অভিনেতা হিসেবে আগে ছবি করেছেন, কিন্তু তিনি কখনও বলিউডের ছবিতে পূর্ণাঙ্গ চরিত্রে অভিনয় করেননি। আমরা চেয়েছিলাম মানুষের মনে মেয়েটির পরিচয় নিয়ে প্রশ্ন তৈরি হোক।
মুকেশ বলেন, ‘আমরা ১২০০-১৩০০ টি অডিশন করেছি এবং তারপরে আমরা সারাকে চূড়ান্ত অডিশন করেছি। আমরা একটি নতুন মুখের জন্যও আগ্রহী ছিলাম। অবশেষে আমরা আমাদের লক্ষ্যপূরণ করতে পেরে ভীষণ খুশি।’
আদিত্য ধরের ছবিতে, সারা ইয়ালিনা চরিত্রে অভিনয় করেছেন, রাজনীতিবিদ জামিল জামালির মেয়ে, যিনি রণবীর সিং-এর চরিত্রের প্রেমে পড়েন এবং তাকে বিয়ে করেন। দ্বিতীয় অংশে তাদের বিয়ের ক্রমবর্ধমান উত্তেজনা দেখানো হয়েছে যখন ইয়ালিনা তার পরিচয় সম্পর্কে সত্য জানতে পারে। দুই পর্বের এই ছবিতে অক্ষয় খান্না, আর. মাধবন, অর্জুন রামপাল, সঞ্জয় দত্ত এবং অন্যান্যরাও গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করেছেন।
ধুরন্ধর: দ্য রিভেঞ্জের সাফল্য সম্পর্কে
যদিও ধুরন্ধর বিশ্বব্যাপী বক্স অফিসে ১,৩০০ কোটি টাকা সংগ্রহ করেছিল, তবে ধুরন্ধর: দ্য রিভেঞ্জ বিশ্বব্যাপী ১,৫০০ কোটি টাকা ছাড়িয়ে গেছে এবং বাহুবলী ২ (১,৭৮৮.০৬ কোটি টাকা)-এর আজীবন সংগ্রহকে ছাড়িয়ে যাওয়ার কাছাকাছি। ছবিটি বক্স অফিসে একটি বাম্পার ওপেনিং নিয়েছিল, ১৪৫ কোটি টাকা সংগ্রহ করেছিল এবং এখন পর্যন্ত ভারতে ৯৫৯ কোটি টাকা নেট সংগ্রহ করেছে, যা KGF: Chapter 2 (৮৫৯.৭০ কোটি), RRR (৭৮২.২০ কোটি) এবং কাল্কি ২৮৯৮ AD (৬৪৬ কোটি)-এর মতো ব্লকবাস্টারগুলির আজীবন আয়কে ছাড়িয়ে গেছে।