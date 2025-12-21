‘ওর অসাধারণ এনার্জি... ‘, 'ধুরন্ধর’ রণবীরের প্রশংসায় পঞ্চমুখ ‘শক্তিমান’ মুকেশ

একটা সময় শক্তিমান সিনেমার জন্য যখন রণবীরকে বেছে নেওয়া হয়েছিল তখন আপত্তি জানিয়েছিলেন মুকেশ খান্না। এবার ধুরন্ধর দেখে একদম অন্যরকম কথা বললেন অভিনেতা। মুকেশ খান্নার গলায় শুনতে পাওয়া গেল রণবীর সিং-এর অভিনয়ের প্রশংসা।
একটা সময় শক্তিমান সিনেমার জন্য যখন রণবীরকে বেছে নেওয়া হয়েছিল তখন আপত্তি জানিয়েছিলেন মুকেশ খান্না। এবার ‘ধুরন্ধর’ দেখে একদম অন্যরকম কথা বললেন অভিনেতা। মুকেশ খান্নার গলায় শুনতে পাওয়া গেল রণবীর সিং-এর অভিনয়ের প্রশংসা।
শনিবার মুকেশ খান্না নিজের ইউটিউব চ্যানেলে রণবীরের অভিনয়ের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে বলেন, ‘আমি রণবীরের প্রশংসা করতে চাই। আপনি হয়তো বলবেন যে শক্তিমান ছবির জন্য তো আমি, ওকে নিতে মানা করেছিলাম তাহলে এখন কেন প্রশংসা করছি। আমি একটা কথাই বলবো শক্তিমানের জন্য ওকে আমার পছন্দ ছিল না কিন্তু তার মানে এই নয় ও ভালো অভিনেতা নয়।’
মুকেশ খান্না আরও বলেন, ‘এই সিনেমায় ওর অসম্ভব ভালো অভিনয় আমাকে মুগ্ধ করেছে। এক কথায় বলা ভালো ওর এনার্জি গোটা সিনেমাটিকে ধরে রেখেছে। সত্যি এমন একটা সিনেমা হিন্দি ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে ভীষণ প্রয়োজন ছিল।’
শক্তিমান সিনেমা প্রসঙ্গে
শক্তিমান ছিল নব্বইয়ের দশকে টিভির জন্য তৈরি একটি চরিত্র, এবং মুকেশ খান্না এই আইকনিক শোতে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। কয়েক বছর আগে এই সুপারহিরোকে একটি চলচ্চিত্র রূপান্তরের জন্য পুনরুজ্জীবিত করার কথা ছিল, নির্মাতারা রণবীর সিংকে নতুন শক্তিমান হিসাবে ঘোষণা করেছিলেন। তবে, চরিত্রটির স্বত্বাধিকারী মুকেশ খান্না রণবীরকে নিয়ে মানা করেছিলেন, বলেছিলেন যে তার পর্দার বাইরের ভাবমূর্তির কারণে তিনি এই চরিত্রে অভিনয় করার যোগ্য নন।
আদিত্য ধর পরিচালিত 'ধুরন্ধর' একটি স্পাই থ্রিলার ছবি, যেখানে রণবীর মুখ্য ভূমিকায় অভিনয় করেছেন। ছবিতে আরও অভিনয় করেছেন অক্ষয় খান্না, অর্জুন রামপাল, আর মাধবন এবং সঞ্জয় দত্ত, রাকেশ বেদী, সারা অর্জুন এবং দানিশ পান্ডোর। ছবিটি বক্স অফিসে অসাধারণ সাফল্য পেয়েছে, বিশ্বব্যাপী প্রায় ৮০০ কোটি আয় করেছে।