Orry Drug Case: জাহ্নবী-সুহানাদের সঙ্গে গলায় গলায় ভাব, রেভ পার্টি করে ফাঁসলেন, ২৫২ কোটির মাদক মামলায় পুলিশি তলব ওরিকে!

ওরহান অবত্রমানি। বলিপাড়ায় তিনি ওরি নামেই পরিচিত। অভিনয়ের সঙ্গে সম্পর্ক নেই, তবে হামেশাই তারকাখচিত থাকেন ওরি। বলিউডের রথী-মহারথীদের জাপটে হামেশা ছবি দেন তিনি, বলিউডের পার্টি হোক বা অ্যাওয়ার্ড শো- সেখানে হাজির ওরি। তাঁর জীবন ও আয়ের উৎস এখনও মানুষের কাছে রহস্য। এবার ২৫২ কোটি টাকার মাদক মামলায় সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সার ওরিকে তলব করল মুম্বই পুলিশ।
মুম্বই পুলিশকে উদ্ধৃত করে এএনআই জানিয়েছে, ওরিকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য বৃহস্পতিবার সকাল ১০ টায় অ্যান্টি-নারকোটিক্স সেলের ঘাটকোপার ইউনিটের সামনে হাজির হতে বলা হয়েছে। মামলাটি মার্চ ২০২৪ এর সাথে সম্পর্কিত, যখন পুলিশ সাঙ্গলি জেলার একটি খামারে মেফেড্রোন উত্পাদন কারখানায় হানা দিয়ে প্রায় ২৫২ কোটি টাকা মূল্যের মেফেড্রোন বাজেয়াপ্ত করেছিল। মেফেড্রোন সাধারণত 'এমডি' নামে পরিচিত।
গত মাসে দুবাই থেকে ফেরত পাঠানোর পর মোহাম্মদ সেলিম মোহাম্মদ সুহেল শেখকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। শেখ মুম্বই পুলিশের কাছে স্বীকার করেছেন যে তিনি সেলিব্রিটিদের জন্য ভারত এবং বিদেশে রেভ পার্টির আয়োজন করেছিলেন। মুম্বই পুলিশের তদন্তে জানা গেছে যে মহম্মদ সেলিম শেখ মুম্বই এবং দুবাইতে রেভ পার্টির আয়োজন করেছিলেন, যেখানে বিখ্যাত সেলিব্রিটি, সোশ্যাল মিডিয়া প্রভাবশালী এবং কিছু রাজনীতিবিদ উপস্থিত ছিলেন।
দাউদ ইব্রাহিম গ্যাংয়ের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য ড্রাগ ডিলার সেলিম দোলার ঘনিষ্ঠ সহযোগী শেখ। মুম্বই ক্রাইম ব্রাঞ্চের অ্যান্টি নারকোটিক্স সেলের ওয়াটেন্ড লিস্টে রয়েছেন সেলিম দোলাও। মাদক দমনকারী শাখা জানিয়েছে, দাউদ ইব্রাহিমের মৃত বোন হাসিনা পারকারের ছেলে আলিশাহ, অভিনেত্রী নোরা ফাতেহি, শ্রদ্ধা কাপুর এবং তাঁর ভাই সিদ্ধার্থ কাপুর এই বিলাসবহুল পার্টিতে উপস্থিত ছিলেন। মুম্বইয়ের একটি আদালতে রিমান্ডের আবেদনে পুলিশ আরও জানিয়েছে যে চলচ্চিত্র প্রযোজক আব্বাস-মুস্তান, র ্যাপার লোকা, ওরি এবং এনসিপি নেতা জিশান সিদ্দিকির মতো আরও কয়েকজন সেলিব্রিটিও পার্টিতে উপস্থিত ছিলেন এই পার্টিতে। এই মামলায় এখনও চুপ ওরি।
News/Entertainment/Orry Drug Case: জাহ্নবী-সুহানাদের সঙ্গে গলায় গলায় ভাব, রেভ পার্টি করে ফাঁসলেন, ২৫২ কোটির মাদক মামলায় পুলিশি তলব ওরিকে!