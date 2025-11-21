Edit Profile
    ২৫২ কোটির মাদক মামলায় নতুন মোড়! সিদ্ধান্ত কাপুরকে তলব মুম্বই পুলিশের

    অরির পর এবার শ্রদ্ধা কাপুরের ভাই সিদ্ধান্ত কাপুরকে তলব করল মুম্বই পুলিশ। ২৫২ কোটি টাকার মাদক মামলায় নতুন মোড়!

    Published on: Nov 21, 2025 9:47 PM IST
    By Swati Das Banerjee
    বলিউড অভিনেত্রী শ্রদ্ধা কাপুরের ভাই সিদ্ধান্ত কাপুরকে মাদক মামলার ঘটনায় তলব করেছে মুম্বাই পুলিশ। সংবাদ সংস্থা পিটিআই-এর নতুন আপডেট অনুসারে, আগামী ২৫ নভেম্বর নিজের বয়ান রেকর্ড করার জন্য উপস্থিত হতে বলা হয়েছে। এর আগে, মুম্বই পুলিশ ওরহান আউটারামানি, ওরফে অরিরও তলব করেছিল। তিনি উপস্থিত হতে পারেননি এবং আরও সময় চেয়েছিলেন।

    সিদ্ধান্ত কাপুরকে তলব মুম্বই পুলিশের
    সিদ্ধান্ত কাপুরকে তলব মুম্বই পুলিশের

    এবার শ্রদ্ধা কাপুরের ভাইকেই ডেকে পাঠাল মুম্বই পুলিশ। এই দুই বলিউড ব্যক্তিত্ব, অরির এবং সিদ্ধান্ত, তাদের নাম উঠে আসার পর তদন্তের আওতায় এসেছেন। মহম্মদ সেলিম মহম্মদ সুহেল শেখ, যিনি প্রায় ২৫২ কোটি টাকার মেফেড্রোন বাজেয়াপ্তের মামলার মূল অভিযুক্ত, তার জেরার সময় এই দুই নাম উঠে আসে। তবে শ্রদ্ধা বা সিদ্ধান্ত কেউই এই বিষয়ে এখনও পর্যন্ত কোনো জনসমক্ষে বিবৃতি দেননি।

    আরও পড়ুন: টলি-বলি কাঁপিয়ে আবার ছোট পর্দায় প্রসেনজিৎ, ধারাবাহিকে অভিনয় করবেন নাকি?

    ২০২২ সালে বেঙ্গালুরুতে মাদক সেবনের অভিযোগে তাঁকে আটক করা হয়েছিল। হিন্দুস্তান টাইমসের উদ্ধৃত কর্মকর্তাদের মতে, শেখ জেরার সময় জানিয়েছেন যে তিনি দুবাই এবং মুম্বইতে বিলাসবহুল পার্টির আয়োজন করেছিলেন, যেখানে নোরা ফাতেহি, শ্রদ্ধা কাপুর, সিদ্ধান্ত কাপুর, চলচ্চিত্র নির্মাতা আব্বাস-মস্তান, র‌্যাপার লোকা, অরির এবং এনসিপি নেতা জিশান সিদ্দিকী সহ একাধিক হাই-প্রোফাইল ব্যক্তিত্ব উপস্থিত ছিলেন বলে অভিযোগ।

    অরির তলবের জবাবে উপস্থিত হতে না পেরে আইনজীবী পাঠিয়ে ২৫ নভেম্বর পর্যন্ত সময় চেয়েছেন। এর মধ্যে তাঁকে ১৯ নভেম্বর মুম্বইতে ট্র্যাভিস স্কটের কনসার্টে আনন্দ করতে দেখা গিয়েছিল। তবে এই মামলাটি মার্চ ২০২৪ সালের, যখন পুলিশ সাঙ্গলির একটি খামারে অবস্থিত একটি মেফেড্রোন-উৎপাদনকারী কারখানা থেকে প্রায় ২৫২ কোটি টাকা মূল্যের ১২৬.১৪ কেজি মেফেড্রোন, যা সাধারণত ‘এমডি’ নামে পরিচিত, বাজেয়াপ্ত করেছিল।

    আরও পড়ুন: 'আপনাদের সবার অনুরোধেই... ', অবশেষে মেয়েকে প্রকাশ্যে আনলেন অহনা

    পুলিশ গত মাসে মহম্মদ সেলিম মহম্মদ সুহেল শেখকে গ্রেপ্তার করে। শেখ মুম্বই পুলিশের কাছে স্বীকার করেছেন যে তিনি সেলিব্রিটিদের জন্য ভারত ও বিদেশে পার্টির আয়োজন করতেন।

    News/Entertainment/২৫২ কোটির মাদক মামলায় নতুন মোড়! সিদ্ধান্ত কাপুরকে তলব মুম্বই পুলিশের
