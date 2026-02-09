এয়ারপোর্টে হেনস্থার শিকার নাসিরুদ্দিন! মুম্বই বিশ্ববিদ্যালয় কাণ্ডে লাগাতার সওয়াল, মেজাজ হারালেন বর্ষীয়ান অভিনেতা

এয়ারপোর্টে হেনস্থার শিকার নাসিরুদ্দিন! মুম্বই বিশ্ববিদ্যালয় কাণ্ডে লাগাতার সওয়াল, মেজাজ হারালেন বর্ষীয়ান অভিনেতা
প্রথমে কোনও কারণ না দর্শিয়েই আমন্ত্রণ বাতিল, এবার এয়ারপোর্টে হেনস্থার শিকার নাসিরুদ্দিন শাহ— মুম্বই বিশ্ববিদ্যালয়ের ‘জশন-ই-উর্দু’ উৎসবকে ঘিরে তৈরি হওয়া বিতর্কে এবার কী ঘটল?
বিতর্ক যেন তাঁর পিছু ছাড়ছে না। মুম্বই বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি অনুষ্ঠানে শেষ মুহূর্তে ব্রাত্য হওয়া নিয়ে এমনিতেই খবরের শিরোনামে নাসিরুদ্দিন শাহ। তবে এবার ক্ষোভের আগুন জ্বলল বিমানবন্দরের টার্মিনালে। ক্লান্ত শরীরে বিমান থেকে নামার পর এক সাংবাদিকের ক্রমাগত ‘জেরার’ মুখে মেজাজ হারালেন বর্ষীয়ান অভিনেতা। স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, তিনি এই বিষয়ে কোনও কথা বলতে রাজি নন। এই হেনস্থার ভিডিও ভাইরাল হতেই ‘মিস্টার শাহ’-র পাশে দাঁড়িয়েছে নেটপাড়া।
‘কথা বলব না, তাও কেন হেনস্থা?’
মুম্বই বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণ হঠাৎ বাতিল হওয়া নিয়ে অভিনেতার প্রতিক্রিয়া জানতে মরিয়া হয়ে ওঠেন এক সাংবাদিক। ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, নাসিরুদ্দিন বিনয়ের সঙ্গেই প্রথমে বলেন, ‘আমি এই বিষয়ে কথা বলতে চাই না, দয়া করে আমায় হেনস্থা করবেন না।’ কিন্তু নাছোড়বান্দা প্রশ্নকর্তা সমানে মাইক বাড়িয়ে ধরলে আর ধৈর্য রাখতে পারেননি অভিনেতা। সজোরে ধমক দিয়ে নাসিরুদ্দিন বলেন, ‘আপনারা কী ধরণের মানুষ? দেখতে পাচ্ছেন না আমি সফর সেরে ফিরছি? তাও কেন একই জিনিস নিয়ে জ্বালাতন করছেন?’
গর্জে উঠল নেটপাড়া
অভিনেতার মেজাজ হারানোকে কার্যত ‘ন্যায্য’ বলেই মনে করছেন অনুরাগীরা। সমাজমাধ্যমে প্রতিবাদের ঝড় তুলে নেটিজেনদের একাংশ বলছেন: ‘নাসিরুদ্দিন শাহকে ব্যক্তিগতভাবে পছন্দ না করলেও, গায়ের ওপর মাইক ঠেকিয়ে ছবি তোলার এই সংস্কৃতি চরম নির্লজ্জতা।’ আরেকজন লেখেন, ‘মুম্বই বিশ্ববিদ্যালয় কেন আমন্ত্রণ ফেরাল, সাহস থাকলে সেই কর্তৃপক্ষকে গিয়ে প্রশ্ন করুন, একজন বৃদ্ধ অভিনেতাকে বিমানবন্দরে বিরক্ত করছেন কেন?’ অপর এক নেটিজেন লেখেন, ‘এটা সাংবাদিকতা নয়, এটা স্পষ্টতই হ্যারাসমেন্ট।’
মুখ খুললেন প্রকাশ রাজও
নাসিরুদ্দিনের এই হেনস্থা নিয়ে সরব হয়েছেন অভিনেতা প্রকাশ রাজ। নিজের ‘এক্স’ হ্যান্ডেলে তিনি এই ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন। নেটিজেনদের একাংশের মতে, নাসিরুদ্দিন শাহ যখন কোনও বিষয়ে মুখ খোলেন না, তখন তাঁকে জোর করে বলানো উচিত নয়। যদি কিছু বলার থাকে, তবে তিনি নিজেই নিবন্ধ লিখে জানাবেন— এইভাবে মাঝরাস্তায় ছেঁকে ধরাটা চূড়ান্ত অপেশাদারিত্ব।
উল্লেখ্য, মুম্বই বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে কেন অভিনেতার আমন্ত্রণ বাতিল করা হয়েছিল, তা নিয়ে এখনও কোনও স্পষ্ট কারণ বা ক্ষমা প্রার্থনা জানানো হয়নি। আর সেই ক্ষোভই যেন বিমানবন্দরের এই ঘটনায় আরও ঘি ঢেলে দিল।
গত ১ ফেব্রুয়ারি মুম্বই বিশ্ববিদ্য়য়ালয়ের উর্দু বিভাগের এক অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার কথা ছিল তাঁর। কিন্তু ৩১ জানুয়ারি মাঝরাতে হঠাৎ তাঁকে জানানো হয়, তাঁর আসার প্রয়োজন নেই। অভিনেতা সেই সম্পর্কে ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসের কলামে জানিয়েছেন. ‘বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আমায় আসার প্রয়োজন নেই জানানোর পর (কোনও কারণ বা ক্ষমা প্রার্থনা ছাড়াই), সম্ভবত মনে করেছিল এই অপমানটা যথেষ্ট নয়। তাই কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিতে তারা দর্শকদের সামনে ঘোষণা করে দেয় যে, আমিই নাকি অনুষ্ঠানে আসতে অস্বীকার করেছি!’
তিনটি জাতীয় পুরস্কার জয়ী এই অভিনেতা জানিয়েছেন, পড়ুয়াদের সঙ্গে আলাপচারিতার সুযোগ পাবেন ভেবে তিনি এই অনুষ্ঠানটির জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলেন। কিন্তু কর্তৃপক্ষের এমন আচরণে তিনি স্তম্ভিত।
বিতর্ক আর অপমানের আবহেও দমে যাওয়ার পাত্র নন তিনি। আগামী ২০ ফেব্রুয়ারি প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেতে চলেছে নাসিরুদ্দিন অভিনীত নতুন ছবি ‘অসি’ (Assi)। অনুভব সিনহা পরিচালিত এই ছবিতে তাপসী পন্নু, রেবতী, মনোজ পাহওয়া ও মহম্মদ জিশান আয়ুবের মতো চাঁদের হাটের সঙ্গেই দেখা যাবে এই কিংবদন্তি অভিনেতাকে।