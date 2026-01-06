Edit Profile
    Agastya Nanda: ‘আমি আগে নিখিল নন্দার ছেলে…’, বচ্চন পরিবারের উত্তরাধিকার নিয়ে ‘বাঁকা’ জবাব অগস্ত্যর

    শ্বেতা বচ্চন ও নিখিল নন্দার ছেলে অগস্ত্য নন্দা। তাঁর দাদু, দিদিমা, মামা-মামিমা সকলেই ফিল্মি দুনিয়ার কিংবদন্তি। তবে নিজেকের বাবার ছেলে হিসাবেই পরিচিত হতে চান অগস্ত্য।

    Published on: Jan 06, 2026 8:28 AM IST
    By Priyanka Mukherjee
    বলিউডের দুই প্রভাবশালী পরিবার—বচ্চন এবং কাপুর পরিবারের উত্তরসূরি হওয়া সত্ত্বেও নিজের ওপর কোনো চাপ অনুভব করেন না অভিনেতা অগস্ত্য নন্দা। পরিচালক শ্রীরাম রাঘবনের সাথে এক খোলামেলা আলোচনায় অগস্ত্য জানান, তিনি তার নিজের পরিচিতি গড়তেই বেশি আগ্রহী। বরং তিনি সাফ জানান, তিনি আগে নিখিল নন্দার ছেলে।

    ‘আমি আগে নিখিল নন্দার ছেলে…’, বচ্চন পরিবারের উত্তরাধিকার নিয়ে ‘বাঁকা’ জবাব অগস্ত্যর
    বাবার সম্মান রক্ষাই প্রধান লক্ষ্য

    অগস্ত্য নন্দা হলেন বচ্চন কন্যা শ্বেতা এবং নিখিল নন্দার পুত্র। সাক্ষাৎকারে তাঁকে যখন প্রশ্ন করা হয় যে, দুই 'কিংবদন্তি' পরিবারের সদস্য হওয়া তার ওপর কোনও চাপ তৈরি করে কি না, অগস্ত্য যা উত্তর দেন, তাতে আপনি অবাক হবেন। বচ্চনের নাতি বলেন,'আমি এই চাপ মোটেও অনুভব করি না, কারণ আমি জানি এই উত্তরাধিকার আমার একার মালিকানাধীন নয়। আমি আমার বাবার ছেলে— আমার পদবি নন্দা। আমি তাঁকে গর্বিত করার দিকেই সবচেয়ে বেশি মনোযোগ দিই। সেই দায়িত্বের ভার আমি আমার কাঁধে বেশ গুরুত্ব দিয়েই বহন করি।'

    বচ্চন পরিবারের কাজের প্রতি শ্রদ্ধা

    অমিতাভ বচ্চন এবং জয়া বচ্চনের নাতি এবং অভিষেক বচ্চন ও ঐশ্বর্য রাইয়ের ভাগ্নে হওয়া সত্ত্বেও অগস্ত্য নিজেকে অন্যদের সাথে তুলনা করতে নারাজ। তিনি বলেন ‘আমার পরিবারের অন্য সদস্যরা যারা অভিনয় করেন, আমি তাদের কাজের দারুণ ভক্ত এবং তাদের কাজকে শ্রদ্ধা করি। কিন্তু আমি জানি, আমি কখনোই তাদের মতো হতে পারব না। তাই সেটা নিয়ে ভেবে সময় নষ্ট করার কোনো মানে হয় না।’

    পরিবার ও পরিচিতি

    অগস্ত্যর এই বক্তব্য থেকে স্পষ্ট যে, তিনি অমিতাভ বচ্চনের নাতি হিসেবে পরিচিত হওয়ার চেয়ে নিজের কাজের মাধ্যমে বাবার নাম উজ্জ্বল করতে বেশি ইচ্ছুক। ২০২৩ সালে 'দ্য আর্চিস' দিয়ে ক্যারিয়ার শুরু করলেও ২০২৬-এর 'ইক্কিস' সিনেমার মাধ্যমে তিনি অভিনেতা হিসেবে নিজের স্বতন্ত্র জায়গা তৈরি করে নিয়েছেন। বচ্চন পরিবারের পাশাপাশি কাপুর পরিবারের সঙ্গেও নিবিড় সম্পর্ক অগস্ত্যর। রাজ কাপুরের মেয়ে ঋতু নন্দা হলেন অগস্ত্য়র ঠাকুমা।

    'ইক্কিস' একটি যুদ্ধভিত্তিক বায়োপিক, যা ভারতের সর্বকনিষ্ঠ পরমবীর চক্র বিজয়ী সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট অরুণ খেতরপাল-এর জীবনের ওপর ভিত্তি করে তৈরি। ১৯৭১ সালের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে নির্মিত এই ছবিতে অগস্ত্য নন্দা নাম ভূমিকায় অভিনয় করেছেন। শ্রীরাম রাঘবনের মতো থ্রিলার ঘরানার কিংবদন্তি পরিচালক এই ছবির মাধ্যমে একজন বীর সেনানির সাহস ও আত্মত্যাগের গল্প তুলে ধরেছেন।

    অগস্ত্য নন্দা ছাড়াও এই ছবিতে একঝাঁক প্রতিভাবান শিল্পী কাজ করেছেন। প্রয়াত অভিনেতা ধর্মেন্দ্রর এটাই শেষ ছবি। এছাড়াও জয়দীপ আহলাওয়াত, সিমর ভাটিয়া, সুহাসিনী মূলে, সিকান্দর খের, বিভান শাহ এবং রাহুল দেবের দেখা মিলেছে।

    বক্স অফিস পারফরম্যান্স

    মুক্তির পর থেকেই ছবিটি ব্যবসায়িক দিক থেকে ইতিবাচক সাড়া পাচ্ছে। ভারতের প্রেক্ষাগৃহে প্রথম দিনেই ছবিটির আয় ছিল প্রায় ৭ কোটি টাকা। Sacnilk.com-এর তথ্য অনুযায়ী, এখন পর্যন্ত ছবিটি প্রায় ২১.০৮ কোটি টাকা আয় করেছে।

