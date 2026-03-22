    দীর্ঘ বিরতির পর ছোটপর্দায় ফিরছেন নবনীতা! কোন চ্যানেলে দেখা যাবে নায়িকাকে?

    ছোটপর্দার জনপ্রিয় মুখ নবনীতা দাস। তবে মাঝে অনেকটা সময় তাঁকে টেলিভিশনের পর্দায় দেখা যায়নি। তবে এবার খবর ফের ছোট পর্দায় ফিরছেন তিনি। জানেন কোন চ্যানেলে?

    Mar 22, 2026, 20:45:34 IST
    By Sayani Rana
    নবনীতা ভক্তরা অনেক দিন ধরেই অপেক্ষায় ছিলেন নায়িকা আবার কবে ছোটপর্দায় ফিরবেন। তবে জীতুর সঙ্গে বিচ্ছেদের পর থেকে নায়িকাকে আর সেভাবে ছোটপর্দায় দেখা যায়নি। নিজের জীবনের অন্যান্য খাত নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন তিনি। তবে এবার আবার তিনি ফিরছেন লাইট, ক্যামেরা, অ্যাকশনের দুনিয়ায়। কাজেই স্বাভাবিক ভাবেই নবনীতা-ভক্তদের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে কোন চ্যানেলের কোন মেগায় ফের দেখা মিলবে নায়িকার?

    অভিনেত্রী স্নেহা চট্টোপাধ্যায় একটি পোস্ট করেছেন রবিবার। সেই পোস্টেই নবনীতার একটি ছবি দেখা গিয়েছে। আর সেখান থেকেই জানা গিয়েছে ফের ছোট পর্দায় দেখা যাবে তাঁকে। কিন্তু কোনও মেগাতে দেখা মিলবে না নায়িকার। একটি রিয়্যালিটি শোতে দেখা যাবে অভিনেত্রীকে। তাহলে কি নবনীতা এই শোয়ের সঞ্চালিকা রূপে ধরা দেবেন?

    না না এই শোতে একজন অংশগ্রহণকারী হিসেবের দেখা মিলবে নবনীতার। সান বাংলার জনপ্রিয় রিয়্যালিটি গেম শো 'লাখ টাকার লক্ষ্মী লাভ' অনুষ্ঠানে আসছেন নবনীতা। তবে কেবল তিনি নন সঙ্গে এদিন প্রতিযোগী হিসেবে থাকবেন স্নেহা চট্টোপাধ্যায়ও। তাছাড়াও থাকবেন দিব্যাণী মণ্ডল ও সৃজলা গুহ। চলতি মাসের ২৫ তারিখ এই পর্বটি সান বাংলার পর্দায় সম্প্রচারিত হবে।

    প্রসঙ্গত, ২০১৯ সালের ৬ মে মাসে জীতু কমল ও নবনীতা দাস বিয়ে করেছিলেন ভালোবেসে। তাঁদের জুটি দর্শকদের বেশ পছন্দের ছিল। তাঁরা একসঙ্গে ইসস্মার্ট জোরির মঞ্চেও গিয়েছিলেন। কিন্তু রিয়্যালিটি শো থেকে ফেরার কয়েক মাসের মধ্যেই তাঁরা বিচ্ছেদ ঘোষণা করেন। যদিও বিচ্ছেদের কারণ নিয়ে মুখ খোলেননি কোনও পক্ষই। নবনীতা সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছিলেন, তাঁরা ভালো থাকার জন্যই আলাদা হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। জীতু প্রথমে ব্য়াপারটা অস্বীকার করলেও, জানা যায় ডিভোর্স ফাইল সারা। ২০২৩ সালের মাঝামাঝি সময়ে আইনিভাবে আলাদা হয়ে যান।

    উল্লেখ্য, 'দীপ জ্বেলে যাই', 'অর্ধাঙ্গিনী'র মতো একাধিক জনপ্রিয় মেগা তিনি দর্শকদের উপহার দিয়েছেন। তবে নায়িকা 'মা তারা' রূপে 'মহাপীঠ তারাপীঠ' ধারাবাহিকে অভিনয় করে দর্শকদের মনে বিশেষ জায়গা করে নিয়েছিলেন।

