Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    ছোট পর্দায় গান শোনাতে আসছেন নচিকেতা, সঙ্গী হবেন শিল্পীর ‘কাছের মানুষ’

    Mar 26, 2026, 11:31:47 IST
    By Swati Das Banerjee
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    গত বছরের শেষের দিকে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন নচিকেতা। চিকিৎসকের পরামর্শ মতো বসাতে হয়েছিল দুটি স্টেন্ট। যদিও এখন তিনি অনেকটাই সুস্থ। গত বছর বেশ কয়েকটি স্টেজ শো করেছিলেন তিনি। এবার ছোট পর্দায় গান শোনাতে আসছেন সঙ্গীতশিল্পী।

    ছোট পর্দায় গান শোনাতে আসছেন নচিকেতা

    ছোট পর্দার অন্যতম জনপ্রিয় শো ‘দিদি নাম্বার ওয়ান’-এর মঞ্চে আসতে চলেছেন নচিকেতা। তবে শুধুমাত্র নচিকেতা একা নন, গান শোনাবেন তাঁর মেয়ে ধানসিড়ি। বাবা এবং মেয়ের স্পেশাল এপিসোডে অতিথি হয়ে আসতে চলেছেন তাঁরা।

    এই খবরটি সোশ্যাল মিডিয়ায় নিজেই ভাগ করে নেন নচিকেতা। ক্যাপশনে তিনি লেখেন, ‘আগামীকাল দিদি নাম্বার ওয়ানে বাবা মেয়ের স্পেশাল এপিসোডে গান শোনাতে উপস্থিত থাকছেন নচিকেতা এবং ধানসিড়ি। এই স্পেশাল এপিসোড দেখানো হবে ২৬ মার্চ ঠিক বিকেল ৪:৩০ মিনিটে।’

    অনুষ্ঠানের মঞ্চ থেকে তোলা দুটি ছবিও পোস্ট করেন নচিকেতা। বহুদিন পর নচিকেতাকে ছোট মঞ্চে আবারও দেখার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে রয়েছেন সকলে।

    এই প্রসঙ্গে বলে রাখা ভালো, গতবছর তিনি যখন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন তখন সোশ্যাল মিডিয়া জুড়ে ছড়িয়ে গিয়েছিল নচিকেতার মৃত্যুর খবর। এই গোটা ঘটনাটিতে তিনি ভীষণভাবে আঘাত পেয়েছিলেন তাই মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে আসার পর তিনি একটি ভিডিয়ো পোস্ট করেছিলেন যার শিরোনাম দিয়েছিলেন ‘মৃত্যু মস্ত ফাঁকি।’

    এই ভিডির মাধ্যমে তিনি সকলকে জানিয়েছিলেন, ৬ বছর বয়স থেকে কীভাবে তিনি কতবার মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়েছিলেন এবং বেঁচে ফিরেছিলেন। কখনও স্কুলে আগুন লাগিয়ে দিয়েছিলেন তিনি কখনও আবার জলে ডুবতে ডুবতে বেঁচে গিয়েছিলেন।

    বহুবার মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে আসার পরেও যেভাবে তাঁর মৃত্যু নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় লেখালেখি শুরু হয়ে গিয়েছিল তাদের ভীষণভাবে ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন তিনি। ঠিক ওই সময় ধর্মেন্দ্রর মৃত্যু নিয়েও গুজব ছড়িয়েছিল সোশ্যাল মিডিয়ায়, যাতে ভীষণভাবে আশাহত হয়েছিলেন ৬১ বছর বয়সী এই সঙ্গীত শিল্পী।

    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes