    Nachiketa: ‘আজকাল পলিটিশিয়ানরাই ভোটার চুজ করছে…’! প্রতিবাদের কথা উঠতেই মেজাজ হারালেন নচিকেতা, ‘দাঁত কেলাচ্ছে মানুষ’

    শুধু পশ্চিমবঙ্গে নয়, দেশের আরও ১১টি রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলেও একই সঙ্গে শুরু হয়েছে এসআইআরের কাজ। এই প্রসঙ্গে কী বললেন নচিকেতা চক্রবর্তী?

    Published on: Nov 14, 2025 9:55 AM IST
    By Tulika Samadder
    আপাতত গোটা পশ্চিমবঙ্গ ধরে চলছে বিশেষ নিবিড় সংশোধন প্রক্রিয়া। ‘এনুমারেশন ফর্ম’ নিয়ে বাড়ি বাড়ি যাচ্ছেন বুথ লেভেল অফিসার (বিএলও)-রা। তবে শুধু পশ্চিমবঙ্গে নয়, দেশের আরও ১১টি রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলেও একই সঙ্গে শুরু হয়েছে এসআইআরের কাজ।

    নচিকেতা চক্রবর্তী কী বললেন এসআইআর প্রসঙ্গে?
    সম্প্রতি এসআইআরের নাম উল্লেখ না করেও কিছু বক্তব্য রাখতে দেখা গেল গায়ক নচিকেতা চক্রবর্তীকে। নচিকেতা বর্তমান সময়ে তৃণমূল সরকারের ঘনিষ্ঠ বলেই পরিচিত। এমনকী, দলের ২১ জুলাইয়ের মঞ্চেও দেখা যায় তাঁকে।

    তা কী বললেন নচিকেতা? একটি ভাইরাল ভিডিয়োতে গায়ককে বলতে শোনা যাচ্ছে, ‘কোথাও কনট্র্যাক্ট সাইন করেছি যে পৃথিবীতে সবকিছুর প্রতিবাদ আমি করব। প্রতিবাদ করতে করতে ক্লান্ত হয়ে গিয়েছি আমি। প্রতিবাদ করে দেখেছি কোনো লাভ হয় না। কিছু লাভ হয় না।’

    নচিকেতা আরও বলেন, ‘এখন যে সময়টা এসেছে আরও বিরক্তিকর একটা সময়। একটা সময় ছিল জনগণ রাজীতিবিদদের বেছে নিত। এখন রাজনীতিবিদরাই জনগণকে বেছে নিচ্ছে। বুঝতে পারছেন? পলিটিশিয়ানরাই ভোটার চুজ করছে। ওরাই ঠিক করে নিচ্ছে কারা ভোট দেবে, কারা ভোট দেবে না। এই অবস্থা এসে গিয়েছে। দাঁত কেলাচ্ছে মানুষ, বসে বসে হাসছে।’

    দেখুন সেই ভিডিয়ো-

    তবে নচিকেতা এই ভিডিয়োতে ‘প্রতিবাদ’-এর কথা শুনে রেগে গেলও, ২০২৫ সালের ২১ জুলাইয়ের মঞ্চে দাঁড়িয়ে ইন্দ্রনীল সেন ডাক দিয়েছিলেন, ‘প্রতিবাদের গান গাওয়ার জন্য নচিকেতাকে ডাক দিচ্ছি।’ আর তাতে নচিকেতা গেয়ে ওঠেন, ‘যখন সময় থমকে দাঁড়ায়…’

    সেই কথাই অনেকে স্মরণ করিয়ে দিলেন এই ভিডিয়োর কমেন্ট সেকশনে। একজন লেখেন, ‘সেই জন্য এখন উনি চটি চাটছেন...’। আরেকজন লেখেন, ‘২১ জুলাইয়ের মঞ্চে যখন যান, তখন এই কথাগুলো মনে থাকে?’ তৃতীয় একটি কমেন্টে লেখা হয়, ‘প্রতিবাদটা বামেদের সময় নরম মাটিতে করেছিলেন। তখন তাঁরা মানুষের মতামতের মর্যাদা দিতো। এখন করে দেখান না! এমন কোমরে মারবে, সোজা হয়ে আর মৃত্যু পর্যন্ত দাঁড়াতে পারবেন না। অথএব এই ভাবে ডায়লগ মেরে আর লাভ নেই।’ আরেকটি কমেন্টে লেখা হয়, ‘প্রতিবাদ করলে কি আর গান গেয়ে মহানায়ক হওয়া যায়!’

