‘ফের এমন চরিত্র করলে মারব!’ রজনীর সঙ্গে অভিনয় করে নানার হুমকির মুখে পড়েন বাংলার জামাই পঙ্কজ!

‘ফের এমন চরিত্র করলে মারব!’ রজনীর সঙ্গে অভিনয় করে নানার হুমকির মুখে পড়েন বাংলার জামাই পঙ্কজ!
নানা পাটেকর এবং পঙ্কজ ত্রিপাঠি— দুজনেই ভারতীয় সিনেমার দুই স্তম্ভ। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে পঙ্কজ ত্রিপাঠি জানান, পা রঞ্জিত পরিচালিত ‘কালা’ (Kaala) ছবিতে অভিনয় করার পর নানার কাছ থেকে এক অদ্ভুত প্রতিক্রিয়া পেয়েছিলেন তিনি।
রজনীকান্ত অভিনীত এবং পা রঞ্জিত পরিচালিত ছবি ‘কালা’-তে অভিনয় করার সুযোগ পেয়েছিলেন পঙ্কজ ত্রিপাঠি। সেই ছবিতে পঙ্কজ অভিনয় করেছিলেন এক পুলিশ অফিসারের চরিত্রে, যে ছিল খলনায়ক হরি দেব অভ্যঙ্কর-এর (নানা পাটেকর অভিনীত চরিত্র) ডান হাত। কিন্তু ছবি মুক্তির পর পঙ্কজের কাছে নানার কাছ থেকে যে ফোনটি এসেছিল, তা ছিল একেবারেই অভাবনীয়।
নানা পাটেকরের সেই কড়া বার্তা:
বাংলার জামাই, পঙ্কজ ত্রিপাঠি স্মৃতিচারণা করে জানান, ‘কালা’ মুক্তি পাওয়ার পর নানা পাটেকর তাঁকে ফোন করেন এবং কোনও প্রশংসার বদলে সরাসরি বলেন: ‘শোন, এর পর যদি আবার কখনও এমন ছোট বা অগুরুত্বপূর্ণ চরিত্র করিস, তাহলে তোকে ধরে মারব’।
কেন এমন কথা বলেছিলেন নানা?
নানা পাটেকর মূলত পঙ্কজের অভিনয়ের অসম্ভব ভক্ত। তিনি মনে করেছিলেন, পঙ্কজ ত্রিপাঠির মতো একজন শক্তিশালী অভিনেতার জন্য ‘কালা’ ছবির সেই চরিত্রটি ছিল অত্যন্ত ছোট এবং তাঁর প্রতিভার প্রতি সুবিচার করেনি। তিনি চেয়েছিলেন পঙ্কজ যেন কেবল এমন চরিত্রই বেছে নেন যেখানে তাঁর অভিনয়ের পূর্ণ বিকাশ ঘটার সুযোগ থাকে।
পঙ্কজের প্রতিক্রিয়া:
পঙ্কজ জানান, নানার মতো একজন কিংবদন্তি অভিনেতার মুখ থেকে এমন ‘শাসন’ শুনে তিনি মোটেও ভয় পাননি, বরং নিজেকে ধন্য মনে করেছিলেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, এটি কোনো সাধারণ হুমকি নয়, বরং একজন বড় দাদার মতো ছোট ভাইয়ের প্রতি নানার ভালোবাসা এবং সম্মান। পাটেকরের এই ‘মার দেওয়ার’ হুমকির আড়ালে লুকিয়ে ছিল পঙ্কজের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য তাঁর শুভকামনা।
পঙ্কজের কেরিয়ার:
পঙ্কজ ত্রিপাঠির কেরিয়ার হলো ধৈর্য, সাধারণ জীবনযাপন এবং অসামান্য প্রতিভার এক অনুপ্রেরণাদায়ক জয়গাথা। বিহারের এক সাধারণ গ্রাম থেকে এসে বলিউডের ‘কালিন ভাইয়া’ হয়ে ওঠার পথটা খুব একটা সহজ ছিল না। ন্যাশনাল স্কুল অফ ড্রামা (NSD) থেকে পড়াশোনা শেষ করে ২০০৪ সালে মুম্বাই আসেন পঙ্কজ। প্রায় ১০ বছর তিনি ছোটখাটো চরিত্রে অভিনয় করে টিকে ছিলেন। এমনকি রান্নাবান্নার কাজও করেছেন জীবন চালাতে।
অনুরাগ কশ্যপের ‘গ্যাংস অফ ওয়াসিপুর’ ছবিতে ‘সুলতান কুরেশি’র চরিত্রটি তাঁকে প্রথম লাইমলাইটে নিয়ে আসে। তাঁর সেই শান্ত কিন্তু ক্রুর চাহনি দর্শকদের মনে দাগ কেটে যায়। পঙ্কজ ত্রিপাঠির কেরিয়ারের মোড় ঘুরিয়ে দেয় ওয়েব সিরিজ। ‘মির্জাপুর’-এ কালিন ভাইয়া এবং ‘স্যাক্রেড গেমস’-এ গুরুজির চরিত্রে তাঁর অভিনয় তাঁকে ঘরে ঘরে জনপ্রিয় করে তোলে।
