    'কোথাও আবার দেখা হবে আমাদের... ', স্বামীর মৃত্যুবার্ষিকীতে স্মৃতিচারণ নন্দিনীর

    Published on: Feb 18, 2026 7:02 PM IST
    By Swati Das Banerjee
    ছয় বছর আগে ২০২০ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি আচমকাই না ফেরার দেশে চলে যান অভিনেতা তাপস পাল। এক সময় যে মানুষটা টলিউড ইন্ডাস্ট্রির অন্যতম প্রাণ ছিলেন, তাঁর এইভাবে চলে যাওয়া অনেকেই মেনে নিতে পারেননি। দেখতে দেখতে কেটে গিয়েছে ছয়টি বছর। আজও অভিনেতা স্মৃতি আঁকড়ে বেঁচে থাকার রসদ খোঁজার চেষ্টা করেন অভিনেতার স্ত্রী নন্দিনী মুখোপাধ্যায় পাল।

    স্বামীর মৃত্যুবার্ষিকীতে স্মৃতিচারণ নন্দিনীর

    স্বামীর মৃত্যুবার্ষিকীতে একটি পোস্ট করেন তিনি যেখানে তাপস পালের পুরনো দিনের বেশ কয়েকটি ছবি দেখা যায়। পোস্টে তিনি লেখেন, ‘আজ ভোর ৩:৩০ টের সময় আমার মন আবার সেই মুহূর্তে ফিরে যায়, যেদিন তোমাকে হারিয়েছিলাম। ইংরেজি ক্যালেন্ডার ১৮ তারিখ হলেও আমার কাছে ১৭ তারিখের রাত থেকেই সব শুরু হয়।’

    নন্দিনী লেখেন, ‘আমি আজও আমার মত করে দিন কাটাই, কাজ করি, নিজেকে সামলায় কিন্তু তুমি সব সময় আমার ভিতরেই আছো। আমার ভাবনা, আমার প্রার্থনা, আমার নিঃশ্বাস সবকিছুর মধ্যে তুমি মিশে আছো। এই ভাবেই তুমি আজও আমার সঙ্গেই আছো।’

    তিনি লেখেন, ‘আমি পুনর্জন্মে বিশ্বাস করি, আমি বিশ্বাস করি কোথাও আমাদের আবার দেখা হবে। কিন্তু যে কথাটা মনে এলে কষ্ট হয় তাহলেও হয়তো আমরা এই জীবনের কিছুই মনে রাখতে পারব না। আমাদের একসঙ্গে কাটানোর সময়, এই গভীর সম্পর্ক। এই ভাবনাটা আমাকে যেমন সান্তনা দেয় আবার কষ্ট দেয়।’

    তাপস পালের স্ত্রী আরও লেখেন, ‘খুব ইচ্ছে করে তোমার ছোঁয়া অনুভব করতে, তোমার গলা শুনতে, তোমাকে চোখের সামনে দেখতে, কিন্তু আমি জানি ছয় বছর আগের সেই শেষ বিদায়টাই ছিল আমাদের শেষ শারীরিক দেখা। কিন্তু এই জীবনটাই আমার হৃদয়ের ভিতরে তুমি আছো, থাকবে সবসময়।’

    তবে শুধু নন্দিনী নন তাপস পালের মেয়ে সোহিনী পালও বাবার মৃত্যুর দিনে পোস্ট করে লেখেন, ‘আর একটা বছর চলে গেল। আজ কিছুই যেন বলার নেই কিন্তু শুধু একটা কথাই বলার আছে তোমাকে ভীষণ মিস করি।’

    প্রসঙ্গত, ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২০ সালের মাত্র ৬১ বছর বয়সে মুম্বাইয়ের একটি বেসরকারি হাসপাতালে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তাপস পাল। মুম্বই বিমানবন্দরে আচমকাই অসুস্থ হয়ে যাওয়ার পর তাঁকে জহুর একটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় যেখানে ভোর ৩:৩৫ মিনিট নাগাদ তার মৃত্যু হয়।

