মৌবনীকে বিয়ের শুভেচ্ছাবার্তা জানালেন প্রধানমন্ত্রী, দিলেন বিশেষ বার্তা
গত মাসে ধুমধাম করে বিয়ে সম্পন্ন হয়েছে জাদু সম্রাট পিসি সরকারের মেজ মেয়ে মৌবনী সরকারের। চন্দননগরের ছেলে সৌম্যর সঙ্গে সাত পাকে বাঁধা পড়েন তিনি। এই অনুষ্ঠানের উপস্থিত ছিলেন একাধিক নামিদামি তারকা। বিয়ের পর আপাতত চুটিয়ে সংসার করছেন মৌবনী।
এই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিতদের মধ্যে সকলে উপস্থিত থাকলেও উপস্থিত থাকতে পারেননি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তবে তিনি উপস্থিত না থাকলেও নব দম্পতিকে ভালোবাসা জানিয়ে একটি বিশেষ বার্তা দিয়েছেন যা নিজের ফেসবুক ওয়ালে পোস্ট করেছেন অভিনেত্রী।
মৌবনী যে ছবিটি পোস্ট করেছেন সেখানে দেখা যাচ্ছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি লিখেছেন, ‘মৌবনী এবং সৌম্য একসঙ্গে পথ চলা শুরু করেছে, এই পথ যেন আরও সুন্দর হয়ে উঠুক এই কামনাই করি। একে অপরের প্রতি ভালোবাসা এবং শ্রদ্ধায় জীবনকে এগিয়ে নিয়ে চলুক ওরা। সারা জীবন একসঙ্গে কাটাক, আগামী প্রজন্মকে নিয়ে ভালো থাকুক। ভালোবাসা এবং শুভেচ্ছা। অনেক ধন্যবাদ আমাকে নিমন্ত্রণ জানানোর জন্য।’
মৌবনী যে ছবিটি পোস্ট করেছেন তা দেখে বেশ স্পষ্ট হয়ে যায় প্রধানমন্ত্রী আমন্ত্রিত ছিলেন এই বিয়েতে কিন্তু কোনও কারণে তিনি আসতে পারেননি। প্রধানমন্ত্রীর তরফ থেকে এমন বার্তা পেয়ে আনন্দে আত্মহারা মৌবনী সেটি সকলের সঙ্গে ভাগ করে ক্যাপশনে লেখেন, ‘এর থেকে আর খুশি কিছুতেই হওয়া যায় না। আমার এবং সৌম্যর বিয়ে উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ভালোবাসা সহ এই বার্তা পেয়ে ভীষণ খুশি। অনেক অনেক ধন্যবাদ আমাদের আশীর্বাদ করার জন্য। আমাদের তরফ থেকে আপনাকে প্রণাম জানাই।’
প্রসঙ্গত, বিয়ের পর নবদম্পতি ঘুরতে গিয়েছিলেন দার্জিলিংয়ে। যদিও ইতিমধ্যেই চন্দননগরের অলিগলি ঘোরা হয়ে গিয়েছে নববধুর। আগামী দিনে প্যারিস যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন জাদুকর কন্যা। অদূর ভবিষ্যতে হানিমুনে সেখানেই যাবেন তাঁরা। তবে তার আগে উত্তরবঙ্গে মিনি হানিমুন সেরে এসেছেন এই তারকা দম্পতি।
