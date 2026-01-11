Edit Profile
    Nari Choritro Bejay Jotil: বক্স অফিস বড্ড জটিল! অঙ্কুশ-ঐন্দ্রিলার নারী চরিত্র… সাড়া ফেলতে ব্যর্থ, কত আয় ২ দিনে?

    অঙ্কুশ হাজরা এবং ঐন্দিলা সেন অভিনীত নতুন সিনেমা ‘নারী চরিত্র বেজায় জটিল’ গত ৯ জানুয়ারি ২০২৬-এ মুক্তি পেয়েছে। কিন্তু শুরুর দিনে বক্স অফিসে মন্দা! প্রথম দিনে মাত্র ৭ লাখের ব্যবসা করল অঙ্কুশ-ঐন্দ্রিলার ‘নারী চরিত্র বেজায় জটিল’।

    Published on: Jan 11, 2026 2:12 PM IST
    By Priyanka Mukherjee
    নতুন বছরের শুরুতেই বড় পর্দায় ফিরলেন টলিউডের জনপ্রিয় জুটি অঙ্কুশ হাজরা এবং ঐন্দ্রিলা সেন। গত শুক্রবার, ৯ জানুয়ারি প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেয়েছে তাদের নতুন ছবি ‘নারী চরিত্র বেজায় জটিল’। তবে মুক্তির প্রথম দু-দিনেই বক্স অফিসে বড়সড় ধাক্কা খেল এই সিনেমাটি। বক্স অফিস ট্র্যাকিং ওয়েবসাইট Sacnilk-এর প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী, প্রথম দিনে ছবিটির সংগ্রহ ছিল মাত্র ৩ লক্ষ টাকা। দ্বিতীয় দিনেও শিকে ছিঁড়ল না অঙ্কুশের। প্রযোজক-অভিনেতার এই ছবি শনিবারে আয় করেছে ৪ লক্ষ টাকা। অর্থাৎ প্রথম দু-দিনে ৭ লাখ টাকা আয় নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হচ্ছে অঙ্কুশকে।

    অঙ্কুশ হাজরা মোশন পিকচার্সের প্রযোজনায় এবং সুমিত-সাহিলের পরিচালনায় তৈরি এই ছবিটি একটি রোমান্টিক কমেডি ড্রামা। ট্রেলার মুক্তির পর থেকেই দর্শকদের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা গিয়েছিল। ছবির কাহিনী আবর্তিত হয়েছে 'ঝন্টু' (অঙ্কুশ) নামের এক যুবককে কেন্দ্র করে, যে তার চারপাশের মহিলাদের জটিল মনস্তত্ত্ব বুঝতে হিমশিম খায়। কিন্তু আমচকাই নারীদের মনের কথা শোনবার বর পায় সে।

    আশ্চর্শজনকভাবে অঙ্কুশ-ঐন্দ্রিলার এই ছবির রিভিউ কিন্তু ইতিবাচক। সমালোচকদের মন জিতেছে নারী চরিত্র বেজায় জটিল। যে সকল দর্শক হলে গিয়ে এই ছবিটা দেখেছেন, তাঁদের মুখেও প্রশংসার বন্যা। কিন্তু হলে দর্শকের সংখ্যা কম। এই কথা মেনে নিয়েছেন অঙ্কুশ নিজে। তিনি বলেন, ‘দর্শক সংখ্যা থেকে আমার মন ভেঙেছে। আমি বানিয়ে কথা বলতে পারি না। দয়া করে হলে গিয়ে বাংলা ছবিকে সাপোর্ট করুন। দর্শকদের ভালো লাগছে, তাই আমি অনুরোধ করছি হলে গিয়ে ছবি দেখুন’।

    পাশাপাশি তিনি নিজে বলেন, ২৩শে জানুয়ারি সরস্বতী পুজোতে ছবি মুক্তির পরিকল্পনা ছিল তাঁর। কিন্তু চুলোচুলিতে যেতে আগ্রহী নন তিনি। তাই কোনওরকম উৎসবের মরসুম ছাড়াই এই ছবির মুক্তি মেনে নিয়েছেন তিনি। আফসোসের সুরে বলেন, ‘জানি না ২৩শে জানুয়ারি পর্যন্ত ছবির কতগুলো শো রাখতে পারব, যদি না আপনারা আমাকে সাপোর্ট করেন।’ অঙ্কুশ বলেন, ‘টিকিট কেটে আমি লোক ভরাতে পারব না। যা টাকা ছিল সব ছবিতে লাগিয়ে দিয়েছি। আমি ফেক পারসেপশন তৈরি করতে পারব না’।

    উত্তম কুমারের কালজয়ী ছবি ‘ওগো বধূ সুন্দরী’-র বিখ্যাত গানের লাইন থেকেই ছবির নাম নেওয়া হয়েছে। অঙ্কুশ ও ঐন্দ্রিলা ছাড়াও এই ছবিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অভিনয় করেছেন সোহিনী সেনগুপ্ত এবং সোহাগ সেন। ঝন্টুর অলৌকিক ক্ষমতা (নারীদের মনের কথা শুনতে পাওয়া) নিয়ে তৈরি এই ফ্যান্টাসি-কমেডি দর্শকদের মনে দাগ কেটেছে।

    এখন দেখার বিষয়, রবিবার ছবির কালেকশনে কোনো উন্নতি হয় কি না। তবে শুরুটা যে বেশ হতাশাজনক হলো, তা বলাই বাহুল্য।

