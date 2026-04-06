    হার্দিক মাহিকার প্রেমচর্চার মাঝেই প্রাক্তন স্বামী পরিবারের সঙ্গে নজর কাড়লেন নাতাশা! সঙ্গে ছিল ছেলেও

    নাতাশা তাঁর ইনস্টাগ্রাম স্টোরিজে প্রাক্তন শ্বশুরবাড়ির সদস্যদের সঙ্গে একটি বিশেষ ছবি শেয়ার করেছেন। ছবিটিতে হার্দিক পান্ডিয়ার মা, নলিনী পান্ডিয়াও রয়েছেন। তাঁদের সঙ্গে ছবি পোস্ট করে নাতাশা ভক্তদের চমকে দিয়েছেন।

    Apr 6, 2026, 22:45:32 IST
    By Sayani Rana
    ক্রিকেটার হার্দিক পান্ডিয়া এবং নাতাশা স্ট্যানকোভিচ ২০২৪ সালে তাঁদের বিচ্ছেদ ঘোষণা করেছিলেন। এই খবরটি শুধু ক্রিকেটারকেই নয়, অভিনেত্রীর ভক্তদেরও অবাক করেছিল। তবে, এখন দু'জনেই নিজেদের জীবনে এগিয়ে গিয়েছেন। এদিকে, নাতাশার সঙ্গে বিচ্ছেদের পর হার্দিক আবার প্রেমে পড়েছেন। তিনি তাঁর থেকে সাত বছরের ছোট মডেল ও অভিনেত্রী মাহিকা শর্মার সঙ্গে প্রেম করছেন। এরই মধ্যে, নাতাশা ইনস্টাগ্রামে হার্দিকের পরিবারের সঙ্গে একটি ছবি শেয়ার করেছেন।

    হার্দিক মাহিকার প্রেমচর্চার মাঝেই প্রাক্তনের পরিবারের সঙ্গে নজর কাড়লেন নাতাশা!

    নাতাশা তাঁর ইনস্টাগ্রাম স্টোরিজে প্রাক্তন শ্বশুরবাড়ির সদস্যদের সঙ্গে একটি বিশেষ ছবি শেয়ার করেছেন। ছবিটিতে হার্দিক পান্ডিয়ার মা, নলিনী পান্ডিয়াও রয়েছেন। তাঁদের সঙ্গে ছবি পোস্ট করে নাতাশা ভক্তদের চমকে দিয়েছেন। ছবিটিতে তাঁদের ছেলে অগস্ত্য-সহ পরিবারের অন্যান্য সদস্যরাও রয়েছেন। বিবাহবিচ্ছেদের পর এটাই তাঁদের একসঙ্গে তোলা প্রথম ছবি। বিবাহবিচ্ছেদের পর নাতাশা হার্দিকের পরিবারের সঙ্গে মাত্র কয়েকবার ছবি শেয়ার করেছেন, এবং এই ছবিটি দ্রুত সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে।

    হার্দিকের সঙ্গে বিচ্ছেদের পর থেকে নাতাশা তাঁর ব্যক্তিগত জীবনকে অনেকটাই প্রচারের আড়ালে রেখেছেন। তিনি তাঁর বেশিরভাগ সময় ছেলে অগস্ত্যের সঙ্গে এবং ঘনিষ্ঠ বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে কাটাচ্ছেন। নাতাশার এই সাম্প্রতিক ছবিটি থেকে বোঝা যায় যে, বিচ্ছেদ সত্ত্বেও তিনি তাঁর প্রাক্তন স্বামীর পরিবারের সঙ্গে পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও বন্ধন বজায় রেখেছেন, বিশেষ করে একসঙ্গে সন্তানকে বড় করার ক্ষেত্রে।

    হার্দিক পান্ডিয়া এবং নাতাশা ২০২০ সালের জানুয়ারিতে বাগদান করেন এবং সেই বছরই কোভিড-১৯ লকডাউনের সময় বিয়ে করেন। ২০২০ সালে এই দম্পতির পুত্র অগস্ত্য জন্মগ্রহণ করে। এরপর ২০২৩ সালে এক জমকালো অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তাঁরা পুনরায় বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। তবে, কয়েকমাস ধরে চলা জল্পনা-কল্পনার পর, ২০২৪ সালের জুলাই মাসে এই দম্পতি তাঁদের বিচ্ছেদের ঘোষণা দেন। তাঁরা নিশ্চিত করেন যে, চার বছরের দাম্পত্য জীবনের পর তাঁরা পারস্পরিক সম্মতিতে আলাদা হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

    হার্দিক মাহিকার প্রেম

    বিবাহবিচ্ছেদের পর থেকে হার্দিক পান্ডিয়ার ব্যক্তিগত জীবন আলোচনায় রয়েছে। এই ক্রিকেটার বর্তমানে মডেল ও অভিনেত্রী মাহিকা শর্মার সঙ্গে প্রেম করছেন। ২০২৫ সালে তাঁদের প্রথম একসঙ্গে দেখা যায়, যা সোশ্যাল মিডিয়ায় জল্পনার জন্ম দেয়। এরপর ২০২৬ সালের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে মাহিকাকে গ্যালারিতে বসে হার্দিকের খেলা দেখতে দেখা যায়। ক্রিকেট ম্যাচ-সহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানে হার্দিকের ছেলে অগস্ত্যের সঙ্গেও তাঁদের দেখা গিয়েছে।

    Home/Entertainment/হার্দিক মাহিকার প্রেমচর্চার মাঝেই প্রাক্তন স্বামী পরিবারের সঙ্গে নজর কাড়লেন নাতাশা! সঙ্গে ছিল ছেলেও
