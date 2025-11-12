Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    দূরে গিয়েও কাছে থাকার গল্প বলবে ‘ডিপফ্রিজ’, প্রকাশ্যে ছবির ট্রেলার

    গত অগস্ট মাসে জাতীয় পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছে অর্জুন দত্ত পরিচালিত ছবি ডিপ ফ্রিজ। জাতীয় পুরস্কারে পুরস্কৃত হয়ে আবেগ তাড়িত অর্জুন জানিয়েছিলেন, জাতীয় স্তরে পুরস্কার পেলেও যতক্ষণ না বড়পর্দায় সিনেমাটি দর্শকদের মুগ্ধ করতে পারছে ততক্ষণ তিনি শান্তি পাবেন না।

    Published on: Nov 12, 2025 4:28 PM IST
    By Swati Das Banerjee
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    গত অগস্ট মাসে জাতীয় পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছে অর্জুন দত্ত পরিচালিত ছবি ‘ডিপ ফ্রিজ’। জাতীয় পুরস্কারে পুরস্কৃত হয়ে আবেগ তাড়িত অর্জুন জানিয়েছিলেন, জাতীয় স্তরে পুরস্কার পেলেও যতক্ষণ না বড়পর্দায় সিনেমাটি দর্শকদের মুগ্ধ করতে পারছে ততক্ষণ তিনি শান্তি পাবেন না। আগামী ২১ নভেম্বর পরিচালকের সেই স্বপ্ন পূরণ হতে চলেছে। তবে তার আগে প্রকাশ্যে এলো ছবির ট্রেলার

    দূরে গিয়েও কাছে থাকার গল্প বলবে ‘ডিপফ্রিজ’
    দূরে গিয়েও কাছে থাকার গল্প বলবে ‘ডিপফ্রিজ’

    ট্রেলার প্রসঙ্গে

    ট্রেলারের প্রথমেই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে একটি সুখী দম্পতির গল্প। একমাত্র সন্তানকে নিয়ে তারা নিজের জীবনে ভীষণ সুখী। কিন্তু হঠাৎ করেই ছন্দপতন হয় বিবাহ বার্ষিকীর রাতে। স্বামীর করা ভুল মেনে নিতে পারেনি স্ত্রী, ফলে হয় বিবাহবিচ্ছেদ। আলাদা হয়ে যায় দুজনের রাস্তা, কিন্তু তাও যেন একে অপরের সঙ্গে আটকে থাকে তারা।

    আরও পড়ুন: ছবি নয়, এবার সঙ্গীত পরিচালনা করবেন সৃজিত, কোন ছবিতে?

    তবে গল্প এইটুকুই কিন্তু নয়। একে অপরের থেকে দূরে গেলেও সব মায়া ছাড়তে পারে না সেই দম্পতি। আবার ঘর করার স্বপ্ন দেখলেও সেই ঘরে এসে ভিড় করে পুরনো দিনের স্মৃতি। এদিকে স্বামী অন্য একটি বিয়ে করলেও স্ত্রী নিজের ছেলেকে নিয়েই আঁকড়ে বেঁচে থাকে। বিবাহ বিচ্ছেদের পরবর্তী সময় কতটা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়, সেই গল্পই দেখানো হবে এই ছবিতে।

    এই ছবিতে মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করতে দেখা যাবে আবীর চট্টোপাধ্যায় এবং তনুশ্রীকে। আবিরের দ্বিতীয় স্ত্রীর ভূমিকায় অভিনয় করবেন অনুরাধা মুখোপাধ্যায়। থাকবেন দেবযানী চট্টোপাধ্যায়, লক্ষ্য ভট্টাচার্য।

    ‘ডিপ ফ্রিজ’ জাতীয় পুরস্কারে পুরস্কৃত হওয়ায় আপ্লুত পরিচালক অর্জুন দত্ত স্মরণ করেছিলেন মাকে। ছবির শ্যুটিং চলাকালীন তাঁর মা অসুস্থ ছিলেন, তারপর মারা যান। খুব স্বাভাবিকভাবেই এই পুরস্কারকে মায়ের আশীর্বাদ বলেই মনে করেছিলেন পরিচালক। তবে পরিচালক হিসাবে যে দায়িত্ব আরও বেশি বেড়ে গেল সে কথা বলতেও ভোলেননি অর্জুন।

    আরও পড়ুন: 'কি যে ভুল করেছি... ', সাত সকালে কি ঘটে গেল অহনার বাড়িতে?

    প্রসঙ্গত, এর আগেও ‘অব্যক্ত’, ‘গুলদস্তা’ এবং ‘শ্রীমতী’-র মতো ছবি তৈরি করে বাঙালি দর্শককে মুগ্ধ করেছেন অর্জুন। এবার চতুর্থ সিনেমার হাত ধরেই জাতীয় সম্মান ঘরে নিয়ে এলেন তিনি। আবির চট্টোপাধ্যায় এবং তনুশ্রী চক্রবর্তী অভিনীত এই ছবিটি মূলত এই ছবিটি এক প্রাক্তন দম্পতির বিচ্ছেদের পরের অভিজ্ঞতার গল্প নিয়ে তৈরি করা হয়। সিনেমার সর্বভারতীয় স্তরের সম্মান নিঃসন্দেহে বাংলা ছবির কাছে একটি গর্বের বিষয়।

    News/Entertainment/দূরে গিয়েও কাছে থাকার গল্প বলবে ‘ডিপফ্রিজ’, প্রকাশ্যে ছবির ট্রেলার
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes