জানেন কি কাপুরদের সঙ্গে বিশেষ আত্মীয়তা অমিতাভের নাতি-নাতনি অগস্ত্য ও নভ্যার! তৈমুরের মামা-মাসি হন, নাকি দাদা-দিদি

সিনেমার পরে কাপুরদের যদি সবচেয়ে পছন্দের জিনিস কিছু থাকে, তা হল খাবার। কারিনা কাপুর খান থেকে শুরু করে, খুরতুতো ভাই রণবীর কাপুর, সকলেই ভীষণ ভোজনরসিক। এতটাই যে, তাঁদের পরিবারের বার্ষিক ক্রিসমাস ব্রাঞ্চগুলি হয় দেখার মতো। ঘরোয়া পার্টিতে থাকে খানাপিার অঢেল আয়োজন। আর এবার করিনা-রণবীরদের পিসতুতো ভাই নেটফ্লিক্সে নিয়ে আসছে ‘ডিনিং উইথ দ্য কাপুর’। যেখানে অভিনেতা-চলচ্চিত্র নির্মাতা রাজ কাপুরের শতবার্ষিকী উদযাপনের জন্য একত্রিত হবেন কাপুররা। করিশ্মা থেকে করিনা, রণবীর থেকে রণধীর, রয়েছেন সকলেই। কিন্তু দর্শকদের বিশেষ করে যা নজর টানে তা হল বচ্চনের দুই নাতি-নাতনি, শ্বেতা বচ্চনের দুই সন্তান অগস্ত্য ন্দন্দা ও নভ্যা নভেলি নন্দার সেখানে উপস্থিতি। কাপুরদের অনুষ্ঠানে ওঁরা কেন, প্রশ্ন দর্শকদের।
ডাইনিং উইথ দ্য কাপুরসের ট্রেলার দেখার পর অনেক নেটিজেনের মনে এই প্রশ্নটি ছিল। অমিতাভ বচ্চনের নাতি-নাতনি নভ্যা নাভেলি নন্দা এবং অগস্ত্য নন্দা কেন কাপুরদের নিয়ে তৈরি এই শোয়ের অংশ! আসলেই অনেকেই জানেন না যে, নভ্যা এবং অগস্ত্য কাপুর খানদানের একটি অংশ!
সাতপাঁচ ভাবার আগেই চলুন বিষয়টা বুঝিয়ে বলা যাক। বিগ বি-র মেয়ে শ্বেতা বচ্চন-নন্দা এবং ব্যবসায়ী নিখিল নন্দার সন্তান নভ্যা ও অগস্ত্য। অন্যদিকে, ঋতু কাপুর নন্দা ও রাজন নন্দার ছেলে নিখিল। আর ঋতু কাপুর হলেন রাজ কাপুর এবং কৃষ্ণা কাপুরের মেয়ে। যা অগস্ত্য এবং নভ্যাকে রাজ কাপুরের নাতি-নাতনি করে তোলে।
আর সেই হিসেবে করিশ্মা কাপুর, করিনা, রণবীর, ঋদ্ধিমা কাপুর সাহানি, আরমান ও আদর জৈনের ভাই হন নভ্যা ও অগস্ত্যর বাবা। আর তৈমুর, জেহ ও রাহার দূর সম্পর্কের ভাই-বোন হন নভ্যা ও অগস্ত্য।
এদিকে ডাইনিং উইথ দ্য কাপুরের ট্রেলারে আবার ছিলেন না আলিয়া ভাট। যা দেখে একাংশের মনে আচমকাই ধারণা হয়, বুঝি বা রণবীর ও আলিয়ার ডিভোর্স হচ্ছে। তবে সবটা পরিষ্কার করে দেন আরমান জৈন। বলিউড হাঙ্গামার সঙ্গে এক আড্ডায় তিনি জানান, ‘ওর আগে থেকেই কাজের কমিটমেন্ট রাখা ছিল। আর শুনতে একটু ফিল্মি লাগলেও, রাজ কাপুর বলে গিয়েছেন, 'কাজই উপাসনা'!’ ডাইনিং উইথ দ্য কাপুরস ২১ নভেম্বর নেটফ্লিক্সে মুক্তি পেতে চলেছে।
