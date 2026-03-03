‘তুম্বাড ২’ - এ থাকছেন নওয়াজউদ্দিন, কোন গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করবেন তিনি?
প্রবীণ প্রযোজক ডক্টর জয়ন্তীলাল গড়া প্রযোজিত তুম্বাড দর্শকদের মন জয় করেছিল ভীষণভাবে। সিনেমার গল্প থেকে শুরু করে অভিনেতা-অভিনেত্রীদের অভিনয় সবকিছুই ছিল দুর্দান্ত। প্রথম পর্বের পর দ্বিতীয় পর্বের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করেছিলেন দর্শকরা অবশেষে সেই অপেক্ষার অবসান হতে চলেছে।
গত ২ মার্চ নির্মাতারা নিশ্চিত করেছেন, এই ছবিতে অভিনয় করতে দেখা যাবে বলিউড অভিনেতা নওয়াজউদ্দিন সিদ্দিকীকে। যদিও তিনি ঠিক কোন চরিত্রে অভিনয় করবেন সেটা এখনও জানানো হয়নি। তবে এইটুকু বোঝা যাচ্ছে, অভিনেতা গোটা ছবির এমন একটি চরিত্রে অভিনয় করবেন যেটা ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ।
সম্প্রতি একটি বিবৃতিতে অভিনেতা বলেন, ‘তুম্বাড এমন একটি সিনেমা যেখানে মৌলিকত্ব রয়েছে এবং এই ছবির গল্প বলার ধরনের প্রশংসা না করে উপায় নেই। যখন এই সিনেমা দ্বিতীয় পর্বের গল্পটি শোনানো হয়েছিল তখন আমার ভীষণ পছন্দ হয়েছে আর এক কথায় আমি রাজি হয়ে গিয়েছিলাম। আমি যে চরিত্রে অভিনয় করব, তার অনেকগুলি স্তর রয়েছে। সকলের মত আমিও অপেক্ষা করে রয়েছি এই সিনেমাটি মুক্তির জন্য।’
সূত্র অনুযায়ী জানা গিয়েছে, সিনেমার কাস্টিং বাছাই হয়ে গেলেও এখনো পর্যন্ত শুটিং শুরু হয়নি। প্রথমে অক্ষয় খান্না এবং নওয়াজুদ্দিন এই দুজনের মধ্যে একজনকে বেছে নেওয়ার পরিকল্পনা করেছিলেন পরিচালক, অবশেষে সবদিক বিচার করে নওয়াজুদ্দিনকেই বেছে নেন পরিচালক।
সম্প্রতি একটি বিবৃতিতে প্রযোজক সোহম শাহ বলেন, ‘তুম্বাড ২ সিনেমায় নওয়াজ স্যারকে আমরা পেয়েছি তার জন্য আমরা ভীষণভাবে খুশি। তিনি এমন একজন অভিনেতা, যিনি প্রত্যেকটি ভূমিকায় অতুলনীয়। তিনি যে চরিত্রে অভিনয় করবেন সেটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমার বিশ্বাস নওয়াজ স্যারের এই যোগদান গোটা ছবিকে অন্য একটি স্তরে পৌঁছে দেবে।’
তুম্বাড সম্পর্কে
২০১৮ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত 'তুম্বাড' ধীরে ধীরে একটি কাল্ট ফিল্মে পরিণত হয়েছে। ২০২৪ সালে এর পুনঃপ্রকাশ বক্স অফিসে বিস্ময়কর সাফল্য অর্জন করে।
'তুম্বাড'-এ সোহুম শাহের চরিত্রে অভিনয় করা নায়ক বিনায়ক রাও তার ছোট ছেলের সাথে লণ্ঠন হাতে নিয়ে অশুভ রাতের মধ্য দিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন। তাদের দুজনকে একটি বিপজ্জনক যাত্রায় দেখা যাচ্ছে, যা গল্পের সূচনাকারী বিপজ্জনক অনুসন্ধানের ইঙ্গিত দেয়।
রাহি অনিল বারভে পরিচালিত, আনন্দ গান্ধী সৃজনশীল পরিচালক এবং আদেশ প্রসাদ সহ-পরিচালক। মিতেশ শাহ, প্রসাদ, বারভে এবং গান্ধী দ্বারা রচিত এই ছবিটি প্রযোজনা করেছেন সোহুম শাহ, আনন্দ এল রাই, মুকেশ শাহ এবং অমিতা শাহ।