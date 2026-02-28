দোলে তৃণার সঙ্গে নেই নীল! একাকী সময় কাটাবেন থাইল্যান্ডে, বিয়ের গুজব তবে সত্যি?

দোলে তৃণার সঙ্গে নেই নীল! একাকী সময় কাটাবেন থাইল্যান্ডে, বিয়ের গুজব তবে সত্যি?
বিয়ে নিয়ে যতটা গুঞ্জন তৈরি হয় তার থেকেও বেশি গুঞ্জন তৈরি হয় বিয়ে ভেঙে যাওয়া নিয়ে। চার বছর আগে যখন টেলি দুনিয়ার দুই সুপরিচিত মুখ তৃণা সাহা এবং নীল ভট্টাচার্য একে অপরের সঙ্গে পথ চলা শুরু করেছিলেন তখন খবরের শিরোনাম ছিনিয়ে নিয়েছিলেন এই তারকা জুটি।
বিয়ে নিয়ে যতটা গুঞ্জন তৈরি হয় তার থেকেও বেশি গুঞ্জন তৈরি হয় বিয়ে ভেঙে যাওয়া নিয়ে। চার বছর আগে যখন টেলি দুনিয়ার দুই সুপরিচিত মুখ তৃণা সাহা এবং নীল ভট্টাচার্য একে অপরের সঙ্গে পথ চলা শুরু করেছিলেন তখন খবরের শিরোনাম ছিনিয়ে নিয়েছিলেন এই তারকা জুটি।
কিন্তু বিয়ের চার বছরের মাথায় একাধিকবার এই তারকা জুটির বিবাহ বিচ্ছেদের খবর ছড়িয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। এবার আবার সেই গুঞ্জন মাথাচাড়া দিয়ে উঠলো যখন জানা গেল, দোল উৎসবে বাড়িতে থাকবেন না নীল। থাকবেন না এই দেশেও। দোল উৎসব উপলক্ষে তিনি পাড়ি দিতে চলেছেন থাইল্যান্ডে।
কিন্তু খবর হল, তিনি থাইল্যান্ডে যাচ্ছেন সম্পূর্ণ একা অর্থাৎ সোলো ট্রিপ করতে চলেছেন তিনি। খুব স্বাভাবিকভাবেই স্ত্রী ছাড়া বিদেশে দোল কাটানোর খবর ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে আবারো দুজনের বিবাহবিচ্ছেদের ছড়িয়ে পড়ে সর্বত্র।
তবে এই প্রসঙ্গে সংবাদ মাধ্যমকে অভিনেতা জানিয়েছেন, তিনি কলকাতার বাইরে পরিচিতি এবং স্বীকৃতি পেতে চান তাই মুম্বই সহ অন্যত্র কাজ করছেন তিনি। মাঝেমধ্যেই কাজের সূত্রে পাড়ি দিতে হচ্ছে মুম্বই এবং পুনেতে। এই মুহূর্তে পুনেতেই রয়েছেন তিনি। আর সেখান থেকেই থাইল্যান্ড ট্রিপের প্ল্যান করছেন নীল।
এই প্রসঙ্গে বলে রাখা ভালো প্রতিবছর থাইল্যান্ডে দোলের সময় একটি ‘ফুল মুন’ উৎসব হয় যে উৎসবে যোগ দেওয়ার জন্য সারা বিশ্ব থেকে মানুষ আসেন থাইল্যান্ডে। এই উৎসবেই নাকি যোগ দেওয়ার জন্য তিনি পাড়ি দিচ্ছেন বিদেশে। তবে সঙ্গে কেন নিলেন না স্ত্রীকে তা নিয়ে তিনি কোনও কথা বলেননি।
প্রসঙ্গত, খুব সম্প্রতি নীল শেষ করেছেন ‘ভোলে বাবা পার কারেগা’ ধারাবাহিকের কাজ। এই মুহূর্তে তিনি ব্যস্ত হিন্দি ধারাবাহিকের শুটিং নিয়ে। অন্যদিকে তৃণা ‘পরশুরাম’ ধারাবাহিকের শুটিং নিয়ে বেজায় ব্যস্ত যেটি স্টার জলসার অন্যতম জনপ্রিয় ধারাবাহিক হিসেবে ইতিমধ্যেই নাম করেছে।
কিন্তু এত ব্যস্ততা এবং এত সফলতা থাকা সত্ত্বেও ব্যক্তিগত জীবনে তাঁরা আদৌ কতটা সফল তা নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যায়। যদিও বারবার বিবাহবিচ্ছেদের গুঞ্জন উঠলেও সেই বিষয় নিয়ে কখনও মুখ খোলেননি তাঁরা।
News/Entertainment/দোলে তৃণার সঙ্গে নেই নীল! একাকী সময় কাটাবেন থাইল্যান্ডে, বিয়ের গুজব তবে সত্যি?