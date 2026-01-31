সুনীতার সংসারে ভাঙন! এরই মাঝে গোবিন্দার সঙ্গে ‘প্রেম’ নিয়ে মুখ খুললেন নীলম কোঠারি

সুনীতার সংসারে ভাঙন! এরই মাঝে গোবিন্দার সঙ্গে ‘প্রেম’ নিয়ে মুখ খুললেন নীলম কোঠারি
আশির দশকে, গোবিন্দা এবং নীলম কোঠারির মধ্যে একটি সম্পর্কের গুঞ্জন ছিল। এবার তা নিয়ে কথা বললেন নীলম কোঠারি। কী জানালেন?
একসময় বলিউডের মুখোরচক খবর ছিল গোবিন্দা ও নীলম কোঠারির মধ্যেকার ‘প্রেম’! শোনা যায়, আটের দশকে গোবিন্দা নাকি নীলমের প্রেমে একেবারে হাবুডুবু খাচ্ছিলেন। গোবিন্দা তো একটি পুরনো সাক্ষাৎকারে স্বীকারও করে নিয়েছিলেন যে, তিনি নীলমকে পছন্দ করতেন। এমনকী, নিজের স্ত্রীকে বলতেন নীলমের মত হতে!
এবার এই নিয়ে কথা বলেছেন নীলম কোঠারি। অভিনেত্রী বলেন, ‘এসব প্রতিবেদনে কোনো সত্যতা নেই।’ তিনি আরও বলেন যে, গোবিন্দা একজন ভালো মানুষ, তবে বিষয়টি সত্য নয়।
ঊষা কাকাড়ে প্রোডাকশনের সঙ্গে একটি এক্সক্লুসিভ সাক্ষাৎকারে, নীলম তাঁর সঙ্গে গোবিন্দার ‘প্রেম’ নিয়ে তৈরি হওয়া গুঞ্জন সম্পর্কে কথা বলেছেন। এই প্রশ্ন শুনে নীলম বলেন, ‘ওহ তেরি, কে বলেছে? গোবিন্দাজি খুব ভালো মানুষ, কিন্তু এই প্রশ্নটি সত্য নয়।’
নীলম বলেন, ‘উনি (গোবিন্দা) খুব ভালো মানুষ এবং আমরা একসঙ্গে বেশ কিছু হিট ছবি করেছি, এটা সত্যি নয়। দুঃখিত, দুঃখিত, তবে এটি মোটেও সত্য নয়। আমাদের মধ্যে কিছুই নেই।’
২০২৪ সালের একটি সাক্ষাৎকারেও নীলম গোবিন্দার সঙ্গে সম্পর্কের খবর অস্বীকার করেছেন। ‘লোকেরা যা খুশি তাই ছাপত, এবং সত্যি বলতে, আমরা সেই দিনগুলোতে সংবাদপত্রকে ভয় পেতাম। আপনি যদি একসঙ্গে দু-তিনটি সিনেমা করে থাকেন তবে লোকেরা ভাবতে শুরু করত যে, আপনারা দুজন একসঙ্গে থাকছেন।’
১৯৯০ সালে একটি সাক্ষাৎকারে গোবিন্দা স্বীকার করেছিলেন যে, নীলমের সঙ্গে কিছু সিনেমা করার পরে দুজনের বন্ধুত্ব হয়েছিল। পরে তিনি (গোবিন্দা) নীলমের প্রেমে পড়েন। সেই সময় গোবিন্দা ও সুনীতার বিয়ে হয়নি, তবে গোবিন্দা ও সুনীতার বাগদান হয়ে গিয়েছিল। গোবিন্দ জানিয়েছিলেন যে, তিনি সুনীতাকে তাঁকে ছেড়ে যেতে বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে পাঁচ দিন পরে সুনীতা যদি তাকে ফোন না করতেন, তবে তিনি নীলমকেই বিয়ে করতেন।