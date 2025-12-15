Edit Profile
    দেখা হল পর্ণা আর বাবুউউ-র মা'র! শাশুড়ির সঙ্গে খোশগল্প, ছিলেন রুবেল-শ্বেতাও

    পর্দায় পরস্পরের সম্পর্ক ছিল সাপে-নেউলে। কিন্তু অফস্ক্রিনে প্রাক্তন শাশুড়িমায়ের সঙ্গে দারুণ সম্পর্ক পর্ণার। অদ্ভিকার মুখেভাতে জমজমাট আড্ডা। 

    Published on: Dec 15, 2025 9:00 AM IST
    By Priyanka Mukherjee
    দ্বিতীয় রবিবার টলিপাড়ার ঝাঁপ বন্ধ থাকে। শ্যুটিং বন্ধ। তাই শুভদিন দেখে মেয়ে অদ্ভিকার শুভ অন্নপ্রাশনের আয়োজন করেছিলেন অভিনেতা নীল চট্টোপাধ্যায়। নীল ও তাঁর স্ত্রী পৃথার একমাত্র কন্যা অদ্ভিকা, দু-দিন আগেই মেয়ের মুখ দেখেছিয়েছেন নীল। এবার জাঁক করে মেয়ের মুখেভাতের আসর।

    অদ্ভিকা মানে আদরের তিয়ার মুখেভাতের অনুষ্ঠানে হাজির টেলিপাড়ার একঝাঁক কলাকুশলী। পুঁচকেকে আর্শীবাদ করতে পৌঁছেছিলেন শ্বেতা-রুবেল, পল্লবী-বিশ্বজিৎ, রণজয়-শাম্যৌপ্তি থেকে শুরু করে অনিন্দিতা-সুদীপরা। ছিলেন চৈতি ঘোষাল, আরিজিতা, তনুশ্রী, মানসীরাও। এদিন এক ছাদের তলায় রিইউনিয়ন নিম ফুলের মধুর টিমের। দেখা গেল কে আপন কে পর ধারাবাহিকের কলাকুশীদের। পরম-জবা মুখোমুখি, দেখা হল বাবুউউ-র মা কৃষ্ণা আর তারকাটা পর্ণারও।

    জি বাংলা ছেড়ে এখন স্টার জলসায় দেখা যাচ্ছে আরিজিতাকে, ওদিকে সোমবার থেকে জি বাংলার পর্দাতেই ফিরছেন পল্লবী। সিরিয়ালের নাম তারে ধরি ধরি মনে করি। তার আগে পর্ণার স্মৃতি উস্কে দিলেন আরিজিতা-পল্লবী। সিরিয়ালের বড় বউ অর্থাৎ তনুশ্রীর শেয়ার করা ভ্লগে আড্ডা দিতে দেখা গেল বউমা-শাশুড়িকে।

    এদিন কেরালা কটন শাড়িতে সাজলেন রূপমঞ্জরী পল্লবী। সঙ্গে সবুজ ব্লাউজে ঝলমলে নায়িকা। বাবুউউ-র মা অবশ্য মর্ডান অবতারে। ইন্দো-ওয়েস্টার্ন লং গাউন পরে নীলের মেয়ের মুখেভাতে হাজির আরিজিতা। কী কথা হচ্ছে দুজনের? প্রশ্ন শুনেই আরিজিতা বললেন, ‘বলব না, এটা বলা যাবে না।…. (হাসি) আমাদের অন্নপ্রাশন টু অন্নপ্রাশন রিইউনিয়ন হচ্ছে।’ পল্লবী যোগ করেন, ‘গোল্লার অন্নপ্রাশনে গিয়েছিলাম, এবার নীলদার মেয়ের অন্নপ্রাশনে এসেছি। এরপর কার অন্নপ্রাশন হবে, সেটাই আমরা ভাবছি (হাসি)’।

    ওদিকে ছোট্ট আদ্ভিকাকে কোলে নিয়ে সামলাতে দেখা গেল শ্বেতা-রুবেলকে। খুদে কান্না ভুলে একদম চুপ রুবেলের কোলে। ওদিকে মানসীর ছোট্ট গোল্লা (অধ্যায়)-র বয়স সবে ৮ মাস। সে-ও মায়ের কোলে বসে সুক্তো-ভাত খেল অদ্ভিকার অন্নপ্রাশনে এসে।

