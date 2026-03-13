৬৬তে মা হচ্ছেন নীনা? 'জাতি হিসেবে বিকশিত হচ্ছি...', যা বললেন তিনি
সম্প্রতি নীনা গুপ্তা এমন একটি কারণে চর্চায় রয়েছেন যা তাঁর ভক্তদেরও অবাক করেছে। সম্প্রতি তাঁকে একটি অনুষ্ঠানে দেখে অনেকেই অনুমান করেন যে তিনি গর্ভবতী। এই গুঞ্জন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। এবার, নীনা এই নিয়ে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন এবং সত্যিটা কি তা তিনি প্রকাশ করেছেন।
বলিউড হাঙ্গামাকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে নীনা বলেন, 'অভিনন্দন!' বলার মতো কিছু নেই, আমি গর্ভবতী নই। সত্যি কথা বলতে, আমার শাড়ির কাপড় একটু মোটা ছিল, যার কারণে অনুষ্ঠানে আমাকে একটু মোটা দেখাচ্ছিল। কিন্তু আমি সত্যিই মুগ্ধ যে আমার বয়সেও মানুষ গর্ভাবস্থার গুঞ্জন ছড়াচ্ছে। এটা দেখে বোঝা যায় যে আমরা একটি জাতি হিসেবে বিকশিত হচ্ছি।'
গর্ভাবস্থার খবর কীভাবে এলো?
আসলে, কিছুদিন আগে নীনা রশ্মিকা মন্দনা এবং বিজয় দেবেরকোন্ডার প্রীতিভোজের অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন, তখন তিনি একটি সাদা শাড়ি পরেছিলেন। নীনার বিয়ে বাড়ির সাজের সেই ছবিতে অনেকে মন্তব্য করেছিলেন যে আপাতদৃষ্টিতে তাঁকে দেখে মনে হচ্ছে যে বেবি বাম্প। কেউ কেউ লিখেছিলেন যে নীনাকে পরবর্তীতে নেটফ্লিক্সের চুম্বক সিরিজে দেখা যাবে, যা পরিচালনা করবেন আতিশ কাপাডিয়া, যিনি এর আগে 'সারাভাই বনাম সারাভাই' এবং 'খিচড়ি'র মতো অনুষ্ঠান তৈরি করেছেন। ঠিক যেমনটি তাঁর 'বধাই হো' ছবিতে দেখা গিয়েছিল।
নীনা জীবনে অনেক কিছু ঘটে। ১৯৮০ সালে, নীনা ওয়েস্ট ইন্ডিজের ক্রিকেটার ভিভিয়ান রিচার্ডসের সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েন। ভিভিয়ান তখন বিবাহিত ছিলেন। নীনা আবার গর্ভবতী হন, কিন্তু তিনি আর তাঁকে বিয়ে করেননি। তাঁদের সম্পর্ক সেখানেই শেষ হয়ে যায়। এরপর নীনা তাঁর মেয়ে মাসাবাকে একাই বড় করেন। সেই সময়ে এটা ছিল একটা সাহসী সিদ্ধান্ত।
মাসাবা বলিউড ইন্ডাস্ট্রির একজন জনপ্রিয় ডিজাইনার। আর এখন তিনি একজন অভিনেত্রীও। তার নেটফ্লিক্স শো, মাসাবা মাসাবা, তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের অনেক মুহূর্ত তুলে ধরেছে।
তবে, নীনা পরে বিবেক মেহতাকে বিয়ে করেন। একটি বিমানে তাঁর সঙ্গে নীনার দেখা হয়। একটি সংক্ষিপ্ত সম্পর্কের পর, তাঁরা বিয়ে করেন।
নীনার পেশাগত জীবনের কথা বলতে গেলে, তিনি একজন প্রতিভাবান অভিনেত্রী এবং তাঁর ক্যারিয়ার জুড়ে অনেক চিত্তাকর্ষক অভিনয় করেছেন। নীনাকে শেষ দেখা গিয়েছিল 'বধ ২' ছবিতে, যেখানে তাঁর সহ-অভিনেতা ছিলেন সঞ্জয় মিশ্র। 'বধ'-এর প্রথম অংশ দর্শকদের দ্বারা বেশ প্রশংসিত হয়েছিল।
তাঁকে পরবর্তীতে নেটফ্লিক্সের 'চুম্বক' সিরিজে দেখা যাবে, যা পরিচালনা করবেন আতিশ কাপাডিয়া।