    ‘শুধুই টাকার জন্য করেছি…’, বলিউড নিয়ে কোন ক্ষোভ প্রকাশ করলেন নীনা?

    বলিউডের প্রবীণ অভিনেত্রী নীনা গুপ্তা বিনোদন জগতের ত্রুটি নিয়ে খোলাখুলি কথা বলছেন। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে তিনি জানান, ভুল না হলেও একটি ছবির পরিচালক কীভাবে তাকে গালিগালাজ করেছিলেন। 

    Updated on: Feb 08, 2026 7:40 PM IST
    By Swati Das Banerjee
    বলিউডের প্রবীণ অভিনেত্রী নীনা গুপ্তা বিনোদন জগতের ত্রুটি নিয়ে খোলাখুলি কথা বলছেন। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে তিনি জানান, ভুল না হলেও একটি ছবির পরিচালক কীভাবে তাকে গালিগালাজ করেছিলেন। অভিনেত্রী আরও বলেন যে কিছু ছবিতে তিনি চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলেন, তবে পরে সেই চরিত্রে অভিনয় করার জন্য তাঁকে অনেক আফসোস করতে হয়েছিল।

    বলিউড নিয়ে কোন ক্ষোভ প্রকাশ করলেন নীনা?

    নীনা গুপ্তা বলেছিলেন, যে ছবিতে তাকে নির্যাতন করা হয়েছিল, সেখানে তার জন্য কেবল কয়েকটি সংলাপ ছিল। ছবিতে তিনি খুব ছোট চরিত্রে অভিনয় করলেও পরিচালক তার ক্ষোভ অন্যত্র প্রকাশ করেছেন। ঘটনাটি স্মরণ করে নীনা গুপ্তা বলেন, 'ক্যারিয়ারের শুরুতে আমি খুব খারাপ ছিলাম। একবার একজন পরিচালক সবার সামনেই আমাকে গালিগালাজ করেন। আমি সেখানে দাঁড়িয়ে ছিলাম এবং আমার চোখ থেকে জল পড়তে শুরু করে। সেখানে প্রচুর লোক ছিল। আমার দোষও ছিল না, তিনি কেবল আমাকে গালিগালাজ করেছিলেন কারণ সম্ভবত তিনি অন্য কোনও বিষয়ে বিরক্ত ছিলেন।

    নীনা গুপ্তা বলেন, আমি যদি অন্য কিছু পেতাম, তাহলে আমি তা করতাম না। এটি সেই সময় ছিল যখন অভিনেতারা তাদের ক্যারিয়ারের জন্য সেটে যে কোনও কিছু সহ্য করতেন। 'বাধাই হো' খ্যাত অভিনেত্রী বলেছিলেন যে আজ অনেক কিছু পরিবর্তিত হয়েছে এবং এখন সেই যুগে ইন্ডাস্ট্রি আগের মতো নেই। 'আমি এমন কিছু করেছি যে আমি বাড়িতে এসে প্রার্থনা করতাম যাতে এই ছবিটি মুক্তি না পায়। একটিতে আমি শক্তি কাপুরের গ্যাংয়ের সদস্য ছিলাম এবং এটি ছিল আমার ভূমিকা।

    প্রসঙ্গত, তিনি তাঁর আত্মজীবনী 'টু টেল দ্য ট্রুথ'-এ ব্যক্তিগত জীবনের অনেক সংগ্রাম ও গোপন কথা প্রকাশ করেছেন। ৬০ বছর বয়সের পরে 'বাধাই হো' ছবি থেকে খ্যাতি পাওয়া নীনা গুপ্তা তার ক্যারিয়ারকে একটি ভিন্ন গতি দিয়েছিলেন, যার পরে তিনি একের পর এক চরিত্র পেতে শুরু করেছিলেন। নীনা গুপ্তা তাঁর জীবনীতে আরও বলেছিলেন যে একটা সময় ছিল যখন তাঁর কোনও কাজ ছিল না এবং তাঁর খুব কাজের প্রয়োজন ছিল। অভিনেত্রী বলেছিলেন যে তিনি তখন ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করে কাজ চেয়েছিলেন, যা বেশ ভাইরাল হয়েছিল।

