    যেন দুই ‘যমজ’ বোন! অবিকল নীতু কাপুরের মতো দেখতে, জানুন তাঁর পরিচয়

    এনএমসিসি-র তৃতীয় বার্ষিকী অনুষ্ঠানে পাপারাজ্জিদের সামনে নিজের 'জমজ' পূজা ত্রেহানকে দেখে অবাক নীতু কাপুর।

    Apr 5, 2026, 13:46:31 IST
    By Swati Das Banerjee
    নিতা আম্বানির কালচারাল সেন্টারের (এনএমসিসি) তৃতীয় বার্ষিকী অনুষ্ঠান এবার তারকাদের মেলায় পরিণত হয়েছিল। রণবীর সিং, ভিকি কৌশল থেকে অনুপম খের, বহু বলিউড তারকা এতে উপস্থিত ছিলেন। এই তারকাখচিত সন্ধ্যায় উপস্থিত ছিলেন বলিউড অভিনেত্রী নীতু কাপুরও। তবে শুধু তাঁর স্টাইলিশ উপস্থিতিই নয়, আরও একটি বিষয় সকলের নজর কেড়েছে। পাপারাজ্জিদের জন্য পোজ দেওয়ার সময়, নীতু হঠাৎ তাঁর 'যমজ'কে দেখে অবাক হয়ে যান।

    অবিকল নীতু কাপুরের মতো দেখতে, জানুন তাঁর পরিচয়
    অনুষ্ঠানে প্রবেশের আগে, নীতু কাপুর পাপারাজ্জিদের জন্য পোজ দেন। ছবি তোলার সময়, ফটোগ্রাফাররা উত্তেজিত হয়ে জানান যে তাঁর 'নকল' পাশেই দাঁড়িয়ে আছে। কথাটি শুনে অভিনেত্রী অবাক হয়ে যান এবং সঙ্গে সঙ্গে পূজা ত্রেহান নামের ওই মহিলাকে তাঁর সঙ্গে ছবি তোলার জন্য আমন্ত্রণ জানান।

    এরপর দুজনকে হাসতে হাসতে ক্যামেরার সামনে একসঙ্গে পোজ দিতে দেখা যায়। তাঁদের দুজনের মুখের এমন সাদৃশ্য সবার নজর কাড়ে। তাদের একই রকম চুলের স্টাইল ও মুখের গড়ন থেকে শুরু করে হাসি পর্যন্ত, এই মিল এতটাই অবিশ্বাস্য ছিল যে ভক্তরা অবাক হয়ে দ্বিতীয়বার তাকাতে বাধ্য হন। নীতুকে একটি বাদামী রঙের কো-অর্ড পোশাকে মার্জিত লাগছিল, অন্যদিকে পূজাকে একটি ঝলমলে সবুজ রঙের পোশাকে দেখা যায়।

    আরও পড়ুন: আজই তালসারি যাচ্ছেন প্রিয়াঙ্কা, তবে কি ওড়িশাতে করবেন দ্বিতীয় দফার FIR?

    কে এই পূজা?

    পূজা ত্রেহান সুগারবক্স নেটওয়ার্কস-এর মার্কেটিং কমিউনিকেশনস-এর ডিরেক্টর এবং উইমেন্স ইন্ডিয়ান চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি-এর পিআর ও ডিজিটাল মার্কেটিং কাউন্সিলের একজন সদস্য।

    নীতুর ডপেলগ্যাঙ্গার মুহূর্ত নিয়ে ভক্তদের প্রতিক্রিয়া

    ভিডিওটি অনলাইনে আসার পরপরই ভক্তরা কৌতুকপূর্ণ প্রতিক্রিয়ায় কমেন্ট সেকশন ভরিয়ে দেন। একজন ব্যবহারকারী লিখেছেন, ‘পুরো একই রকম। ওয়াও।’ আরেকজন মজা করে বলেছেন, ‘আসলটা কে?’ তৃতীয় একজন মন্তব্য করেছেন, ‘সত্যিই, তারা দেখতে হুবহু এক।’ অন্য একজন রসিকতা করে বলেছেন, ‘সীতা আর গীতা।’

    এনএমএসিসি গালা সম্পর্কে

    এনএমএসিসি-র তৃতীয় প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপনটি স্মরণীয় মুহূর্তে ভরপুর ছিল। গায়ক শঙ্কর মহাদেবন এবং শ্রেয়া ঘোষাল 'দিল ধড়কনে দো' ছবির 'গাল্লাঁ গুডিয়াঁ' সহ লাইভ পারফরম্যান্স দিয়ে অতিথিদের মুগ্ধ করেন। রণবীর সিংকে মঞ্চে গানটির তালে উৎসাহের সাথে নাচতে দেখা যায় এবং তিনি মুকেশ আম্বানিকেও এতে যোগ দেওয়ার জন্য রাজি করানোর চেষ্টা করেন।

    মঞ্চে দাঁড়িয়ে রণবীর তাঁর সাম্প্রতিক ব্লকবাস্টার ‘ধুরান্ধর: দ্য রিভেঞ্জ’-এর কিছু জনপ্রিয় সংলাপ পুনরায় পরিবেশন করে দর্শকদের মাতিয়ে তোলেন, যা তুমুল হর্ষধ্বনি লাভ করে।

    আরও পড়ুন: ‘চিরদিনই’- র স্লটে আসছে ‘কমলা নিবাস’, তবে কি শেষ হচ্ছে জীতু-শিরিনের মেগা?

    নীতু কাপুরের সাম্প্রতিক কাজ সম্পর্কে

    নীতু কাপুরকে সর্বশেষ ২০২২ সালের পারিবারিক ড্রামা 'জুগজুগ জিয়ো'-তে দেখা গিয়েছিল। এই ছবিতে প্রধান চরিত্রে আরও অভিনয় করেছিলেন বরুণ ধাওয়ান, কিয়ারা আদভানি এবং অনিল কাপুর। ছবিটি সমালোচক ও দর্শক উভয়ের কাছ থেকেই মিশ্র প্রতিক্রিয়া পেয়েছিল এবং বক্স অফিসে মাঝারি সাফল্য অর্জন করে। ১২০ কোটি রুপি বাজেটের বিপরীতে ছবিটি বিশ্বব্যাপী ১৩৯.৫০ কোটি রুপি সংগ্রহ করেছিল।

    আগামী দিনে কপিল শর্মার সঙ্গে একটি ছবিতে অভিনয় করতে দেখা যাবে নীতু কাপুরকে। এই ছবিতে অভিনয় করবেন ঋদ্ধিমাও। তবে ছবির নাম এখনও ঘোষণা করা হয়নি।

