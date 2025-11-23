টি-শার্টের উপর ব্রা! ‘ভেতর থেকে বাইরে…’, ফের পোশাকের জন্য ট্রোল নেহা কক্কর

গায়িকা নেহা কক্কর তাঁর গান দিয়ে ভক্তদের মনে রাজত্ব করছেন। তাঁর কেরিয়ারে নেহা অসংখ্য সুপারহিট গান উপহার দিয়েছেন। তাঁর গানের পাশাপাশি, তিনি তাঁর ফ্যাশন সেন্স এবং স্বতন্ত্র স্টাইলিংয়ের জন্যও পরিচিত। তবে নেহাকে প্রায়শই তাঁর ড্রেসিং সেন্সের জন্য ট্রোল করা হয়। এবার, তাঁর একটি নতুন ভিডিয়ো নেটদুনিয়ায় ভাইরাল। এই ভিডিয়োতে নেহার ড্রেসিং সেন্স দেখে অবাক নেটিজেনরা।
সম্প্রতি বিমানবন্দরে নেহা কক্করকে দেখা গিয়েছে। তাঁর বিমানবন্দর লুক ছিল দেখার মতো। নেহাকে দেখে পাপারাৎজিরা তাঁকে ক্যামেরাবন্দি করার সুযোগ হাতছাড়া করেননি। নেহার লুক সম্পর্কে বলতে গেলে, তিনি ধূসর রঙের ঢিলেঢালা প্যান্ট এবং ম্যাচিং টপ পরেছিলেন। তবে নেহার এই পোশাকের উপরে একটি কালো ব্রা পরেছিলেন। তাঁর লুক দেখে সবাই হতবাক। নেহাকে পাপারাৎজিদের জন্য পোজ দিতে দেখা গিয়েছে।
নেহা কক্করের এই ভিডিয়োটি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল। নেটিজেনরা এতে মন্তব্য করছেন এবং তাঁদের প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন। বেশিরভাগ নেটিজেন তবে তাঁকে ট্রোল করছেন এবং তীব্র তিরস্কার করছেন। একজন নেটিজেন মন্তব্য করেছেন, ‘তিনি দিন দিন আরও বেশি পাগল হয়ে উঠছেন।’