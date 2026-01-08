কুঞ্জবিহারী পালের জীবনের প্রতিচ্ছবি নিমাই ঘোষ-এর নতুন ছবি ‘কারুবাসনা’ এবার কলকাতা শর্ট ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে!
কুমোরটুলির মাটির গন্ধ, শিল্পীর হাতের ছোঁয়া আর একটা জীবনের শেষ প্রশ্ন—এই সব কিছুকে একসঙ্গে বুকে নিয়ে জন্ম নিচ্ছে স্বল্পদৈর্ঘ্যের চলচ্চিত্র ‘কারুবাসনা’। ছবিটির প্রথমবার প্রিমিয়ার হতে চলেছে ২৩ জানুয়ারি ষষ্ঠ আন্তর্জাতিক কলকাতা শর্ট ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে।
এই ছবিতে মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করেছেন নিমাই ঘোষ, চয়ন দে ও গার্গী রায় চৌধুরী—যাঁদের অভিনয়ে কুঞ্জ বিহারী পাল ও তাঁর কন্যা চারুমতী পালের সঙ্গে তাঁর ছাত্র শিবেনের সম্পর্ক, দ্বন্দ্ব ও আবেগ গভীর ভাবে জীবন্ত হয়ে উঠেছে।
অশীতিপর অভিজ্ঞ মৃৎশিল্পী কুঞ্জ বিহারী পাল কেবল একজন মানুষ নন, তিনি কুমোরটুলির জীবন্ত ইতিহাস। তাঁর হাতের মূর্তি বাংলার গণ্ডি পেরিয়ে পৌঁছেছে নিউ জার্সি, জর্জিয়া পর্যন্ত। কিন্তু গত বছর দুর্গাপুজোর আগে নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়ে চিকিৎসকের নিষেধে মাটির কাজে হাত দিতে না পারা কুঞ্জর জীবনে নেমে আসে গভীর দুশ্চিন্তা। শিল্পী কি তবে কাজ না করতে পারলেই বাতিল হয়ে যায়? শুধু কাজ থেকে, নাকি জীবন থেকেও?
মা-হারা মেয়ে চারুমতী পাল, নিজেও বাবার প্রধান শিষ্যদের একজন। অন্যদিকে, শিবেন, আরও এক প্রধান শিষ্য, পিঠোপিঠি বেড়ে ওঠা, চারুর সঙ্গে গভীর সম্পর্কের বন্ধনে বাঁধা। কুঞ্জ চান তাঁর এক চালায় দুটো সুতোকে বাঁধতে। কিন্তু সসম্মানে শিবেন সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। ‘কারুবাসনা’ শুধুই একটা গল্প নয়—এ এক শিল্পীর অস্তিত্বের আর্তনাদ, উত্তরাধিকার, ভয়, ভালোবাসা এবং অসম্পূর্ণতার দলিল। ছবিটির গল্প, চিত্রনাট্য লিখেছেন এবং পরিচালনা করেছেন অমিত দাস। প্রযোজনা করেছেন ডঃ অজয় চক্রবর্তী ও পুষ্প দে ফিল্মস।
'কারুবাসনা' ছবিটির প্রথমবার প্রিমিয়ার হতে চলেছে ২৩ জানুয়ারি ষষ্ঠ আন্তর্জাতিক কলকাতা শর্ট ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে। ছবিটি দেখানো হবে রোটারি সদনে সন্ধ্যে সাড়ে ছয়টায়।
