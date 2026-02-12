Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    স্বতন্ত্র-কমলিনীর জীবনে যাজ্ঞসেনীর ছায়া! ‘শ্রীময়ীর মতো হবে নাকি?’ ট্রোল নেটিজেনদের

    যতই কঠিন পরিস্থিতি আসুক স্বতন্ত্র কখনও কমলিনীর হাত ছাড়েনি। তার পাশে থেকেছে বট গাছের মতো। কিন্তু এবার তাঁদের সম্পর্কেই ধরেছে চিড়! তাও এক তৃতীয় ব্যক্তির জন্য। আর তা দেখেই বিরক্ত দর্শকরা। নেটিজেনরা লিখেছেন এবার মেগার নাম বদলে ‘ঝামেলাসখা’ রাখুন।

    Published on: Feb 12, 2026 4:26 PM IST
    By Sayani Rana
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    স্টার জলসার অন্যতম চর্চিত একটি মেগা হল ‘চিরসখা’। এই মেগার শুরুই হয়েছিল কমলিনী ও স্বতন্ত্রর সুন্দর বন্ধুত্বের গল্প দিয়ে। যদিই সমস্যা আসল কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে তারা সবটার মোকাবিলা করেছে। সমাজের কটাক্ষকে পাত্তা না দিয়ে শেষ পর্যন্ত একসঙ্গে বিয়ের করে থাকার সিদ্ধান্তও নিয়েছে। যতই কঠিন পরিস্থিতি আসুক স্বতন্ত্র কখনও কমলিনীর হাত ছাড়েনি। তার পাশে থেকেছে বট গাছের মতো। কিন্তু এবার তাঁদের সম্পর্কেই ধরেছে চিড়! তাও এক তৃতীয় ব্যক্তির জন্য। আর তা দেখেই বিরক্ত দর্শকরা। নেটিজেনরা লিখেছেন এবার মেগার নাম বদলে ‘ঝামেলাসখা’ রাখুন।

    স্বতন্ত্র-কমলিনীর জীবনে যাজ্ঞসেনীর ছায়া! 'শ্রীময়ীর মতো হবে নাকি?ট্রোল নেটিজেনদের
    স্বতন্ত্র-কমলিনীর জীবনে যাজ্ঞসেনীর ছায়া! 'শ্রীময়ীর মতো হবে নাকি?ট্রোল নেটিজেনদের

    আরও পড়ুন: ফুটবল ও ক্রিকেট দুই বিশ্বকাপেই পারফর্ম করে ইতিহাস গড়লেন নোরা!

    বৃহস্পতিবার চিরসখার নতুন প্রোমো প্রকাশ্যে এসেছে। সেখানে দেখা গিয়েছে নতুন তার ও কমলিনীর বেডরুমে যাজ্ঞসেনী সঙ্গে একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে ব্যস্ত। তার মাঝেই সেখানে এসে পড়ে কমলিনী। দরজার বাইরে থেকে স্বতন্ত্র আর যাজ্ঞসেনীর আলাপচারিতা দেখে থমকে যায়। চোখে মুখে স্পষ্ট রাগের ছাপ।

    এদিকে যাজ্ঞসেনীর সঙ্গে কথা বলতে বলতে নতুন বলে বসে, ‘অনেকদিন বাদে আমি এমন একজনের সঙ্গে কথা বলছি যাঁর সঙ্গে আমার ইন্টালেক্টটা ম্যাচ করে। মানে আমি কথা বলে আনন্দ পাচ্ছি।’ এই কথা বলতে বলতেই যাজ্ঞসেনীর হাত ধরে ফেলে স্বতন্ত্র। তার মুখে এই কথা শুনে হাসি ফুটে ওঠে যাজ্ঞসেনীর ঠোঁটের কোণেও। তারপর স্বতন্ত্র হাত রাখে তার কাধে। সবটাই দরজার বাইরে দেখে দেখে কমলিনী।

    আরও পড়ুন: 'একবার দেখব বলে…', ভ্যালেন্টাইন উইকে প্রেমের মানে বোঝালেন সাহেব-সুস্মিতা

    কিন্তু এরপর আর কমলিনী দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না। তাদের কথার মাঝেই ঘরে ঢোকার অনুমতি চেয়ে বলে, 'আসতে পারি? বিরক্ত করলাম না তো?' তারপর স্বতন্ত্রর বলা কথার রেশ টেনে বলে, ‘আমার আবার তেমন ইন্টালেক্ট নেই, কথা বলতে অসুবিধা হবে না তো?’ কমলিনীর মুখে একথা শুনে বেশ অবাক হয় কমলিনী।

    আর এই প্রোমো প্রকাশ্যে আসার পরই দর্শকরা ব্যপক বিরক্ত প্রকাশ করেছেন। একজন লেখেন, ‘সিরিয়ালের নামটা বদল করে ঝামেলা-সখা করলে ভালো হবে।’ আর একজন লেখেন, ‘নিজের বরকে সময় দেয় না, এদিকে ন্যাকামি।’ আর একজনও কমলিনীকে কটাক্ষ করেই লেখেন, ‘ঠিক হয়েছে। কমলিনীর থেকে ১০০০ গুণে ভালো। ন্যাকা স্বার্থপর মহিলা একটা।’ আর একজন আবার সুদীপ মুখোপাধ্যায়ের অন্যতম জনপ্রিয় একটি মেগা 'শ্রীময়ী'র রেশ টেনে লেখেন, ‘নতুন কাকু কি তাহলে এবার শ্রীময়ীর বরের মতো হবে নাকি?’

    News/Entertainment/স্বতন্ত্র-কমলিনীর জীবনে যাজ্ঞসেনীর ছায়া! ‘শ্রীময়ীর মতো হবে নাকি?’ ট্রোল নেটিজেনদের
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes