Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    দীপিকা-রণবীর জুটি পর্দায় ফেরার প্রস্তাব আসতেই একী করলেন নায়িকা! শোরগোল নেটদুনিয়ায়

    দীপিকা এবং রণবীরের একজন ভক্ত একটি ভিডিয়ো পোস্ট করেন, যেখানে চলচ্চিত্র নির্মাতাদের তাঁদের একসঙ্গে ছবিতে নেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। দীপিকাও ভিডিয়োটিতে লাইক করেছেন, যা ভক্তদের উত্তেজনা আরও কয়েকগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে।

    Published on: Nov 23, 2025 9:14 PM IST
    By Sayani Rana
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    দীপিকা পাড়ুকোন এবং রণবীর কাপুরের অনস্ক্রিন জুটি ভক্তদের খুব পছন্দের। তাঁদের বেশ কয়েকটি ছবিতে একসঙ্গে দেখা গিয়েছে। তবে, দীর্ঘদিন তাঁদের একসঙ্গে কোনও কাজ করতে দেখা যায়নি। কিছুক্ষণ আগে, রণবীর কাপুর এবং দীপিকা পাড়ুকোনকে বিমানবন্দরে একসঙ্গে দেখা গিয়েছিল, যা ভক্তদের উত্তেজিত করেছিল। তারপর, দীপিকা এবং রণবীরের একজন ভক্ত একটি ভিডিয়ো পোস্ট করেন, যেখানে চলচ্চিত্র নির্মাতাদের তাঁদের একসঙ্গে ছবিতে নেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। দীপিকাও ভিডিয়োটিতে লাইক করেছেন, যা ভক্তদের উত্তেজনা আরও কয়েকগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে।

    দীপিকা-রণবীর জুটি পর্দায় ফেরার প্রস্তাব আসতেই একী করলেন নায়িকা! শোরগোল নেটদুনিয়ায়
    দীপিকা-রণবীর জুটি পর্দায় ফেরার প্রস্তাব আসতেই একী করলেন নায়িকা! শোরগোল নেটদুনিয়ায়

    আরও পড়ুন: শনিতে ফোরামের সাথে মিটিং জিতু-দিতিপ্রিয়ার! এবার নায়িকা চিরদিনই ছাড়বেন? ইগোর লড়াই জারি

    আরও পড়ুন: 'স্বজনকে ছেড়ে আসার মত কষ্ট... ', বাড়ি ফিরেও কোন স্মৃতি ভুলতে পারছেন না কৌশিক?

    সোনালিকা পুরী তাঁর ইনস্টাগ্রামে এই ভিডিয়োটি পোস্ট করেছেন। ভিডিয়োতে সোনালিকা বলছেন, ‘সব পরিচালক এবং প্রযোজকদের কাছে আমার আবেদন রণবীর কাপুর এবং দীপিকা পাড়ুকোনকে একসঙ্গে কাস্ট করুন। সম্ভব হলে একটা রোমান্টিক-কমেডি ছবিতে। আপনারা বারবার বলছেন যে ছবি অর্থ উপার্জন করছে না, মানুষ প্রেক্ষাগৃহে আসছে না। দয়া করে ওঁদের একসঙ্গে কাস্ট করুন।’

    আরও পড়ুন: বড় পর্দায় পা রাখতে চলেছে রাধিকা, কোন ছবিতে দেখা যাবে তাকে?

    আরও পড়ুন: বাড়ি থেকে উদ্ধার টলিউডের জনপ্রিয় চিত্রগ্রাহকের ঝুলন্ত দেহ! ৪০-এ শেষ হল পথ চলা

    ভিডিয়োতে সোনালিকা আরও বলেন, ‘যদি এমন এক জুটি পর্দায় ফিরে আসে যাঁদের উপস্থিতি এত আলোড়ন সৃষ্টি করে, তাহলে কল্পনা করুন কী হত। হায় ঈশ্বর। আমি এটা ভেবেই হাসি থামাতে পারছি না। একটা ভালো স্ক্রিপ্ট লিখুন এবং ওঁদের দুজনকেই কাস্ট করুন। কারণ ওঁরা দু’জনেই অবিশ্বাস্য ভাবে প্রতিভাবান এবং এক সঙ্গে দেখতেও খুব ভালো লাগে।'

    অনুরাগীর পোস্ট
    অনুরাগীর পোস্ট

    আরও পড়ুন: আচমকা অসুস্থ স্মৃতির বাবা! বাড়িতে এল অ্যাম্বুলেন্স, পিছিয়ে যাবে বিয়ে?

    আরও পড়ুন: ৮ ডিসেম্বর থেকে ৭টার স্লটে বেশ করেছি প্রেম করেছি, বন্ধ হবে জগদ্ধাত্রী? অবাক করা জবাব সৌম্যদীপের

    অনেক নেটিজেন এই ভিডিয়োটিতে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন। কেউ কেউ উল্লেখ করেছেন যে দীপিকা পাড়ুকোন নিজেই ভিডিয়োটি লাইক করেছেন। একজন লিখেছেন, ‘আমি কি ঠিক দেখছি? দীপিকা এই ভিডিয়োটি লাইক করেছেন।’ অন্য একজন লিখেছেন, ‘এই রিলটা আলিয়া ভাটের কাছে পৌঁছানো উচিত নয়।’ আর একজন নেটিজেন লেখেন, ‘ওহ। দীপিকা এই ভিডিয়োটা লাইক করেছে, তিনি নিজেই এটা চান।’

    News/Entertainment/দীপিকা-রণবীর জুটি পর্দায় ফেরার প্রস্তাব আসতেই একী করলেন নায়িকা! শোরগোল নেটদুনিয়ায়
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes