দীপিকা-রণবীর জুটি পর্দায় ফেরার প্রস্তাব আসতেই একী করলেন নায়িকা! শোরগোল নেটদুনিয়ায়

দীপিকা পাড়ুকোন এবং রণবীর কাপুরের অনস্ক্রিন জুটি ভক্তদের খুব পছন্দের। তাঁদের বেশ কয়েকটি ছবিতে একসঙ্গে দেখা গিয়েছে। তবে, দীর্ঘদিন তাঁদের একসঙ্গে কোনও কাজ করতে দেখা যায়নি। কিছুক্ষণ আগে, রণবীর কাপুর এবং দীপিকা পাড়ুকোনকে বিমানবন্দরে একসঙ্গে দেখা গিয়েছিল, যা ভক্তদের উত্তেজিত করেছিল। তারপর, দীপিকা এবং রণবীরের একজন ভক্ত একটি ভিডিয়ো পোস্ট করেন, যেখানে চলচ্চিত্র নির্মাতাদের তাঁদের একসঙ্গে ছবিতে নেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। দীপিকাও ভিডিয়োটিতে লাইক করেছেন, যা ভক্তদের উত্তেজনা আরও কয়েকগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে।
সোনালিকা পুরী তাঁর ইনস্টাগ্রামে এই ভিডিয়োটি পোস্ট করেছেন। ভিডিয়োতে সোনালিকা বলছেন, ‘সব পরিচালক এবং প্রযোজকদের কাছে আমার আবেদন রণবীর কাপুর এবং দীপিকা পাড়ুকোনকে একসঙ্গে কাস্ট করুন। সম্ভব হলে একটা রোমান্টিক-কমেডি ছবিতে। আপনারা বারবার বলছেন যে ছবি অর্থ উপার্জন করছে না, মানুষ প্রেক্ষাগৃহে আসছে না। দয়া করে ওঁদের একসঙ্গে কাস্ট করুন।’
ভিডিয়োতে সোনালিকা আরও বলেন, ‘যদি এমন এক জুটি পর্দায় ফিরে আসে যাঁদের উপস্থিতি এত আলোড়ন সৃষ্টি করে, তাহলে কল্পনা করুন কী হত। হায় ঈশ্বর। আমি এটা ভেবেই হাসি থামাতে পারছি না। একটা ভালো স্ক্রিপ্ট লিখুন এবং ওঁদের দুজনকেই কাস্ট করুন। কারণ ওঁরা দু’জনেই অবিশ্বাস্য ভাবে প্রতিভাবান এবং এক সঙ্গে দেখতেও খুব ভালো লাগে।'
অনেক নেটিজেন এই ভিডিয়োটিতে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন। কেউ কেউ উল্লেখ করেছেন যে দীপিকা পাড়ুকোন নিজেই ভিডিয়োটি লাইক করেছেন। একজন লিখেছেন, ‘আমি কি ঠিক দেখছি? দীপিকা এই ভিডিয়োটি লাইক করেছেন।’ অন্য একজন লিখেছেন, ‘এই রিলটা আলিয়া ভাটের কাছে পৌঁছানো উচিত নয়।’ আর একজন নেটিজেন লেখেন, ‘ওহ। দীপিকা এই ভিডিয়োটা লাইক করেছে, তিনি নিজেই এটা চান।’