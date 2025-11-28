Edit Profile
    New Apu-Shirin: ‘জিতুর সঙ্গে বাবা-মেয়ে লাগছে’! দিতিপ্রিয়ার জায়গায় চিরদিনইতে ‘নতুন অপর্ণা’ শিরিনকে না পসন্দ! চলছে ট্রোল

    দিতিপ্রিয়ার জায়গায় অপর্ণা হিসেবে দেখা যাবে শিরিন পালকে। খবর, শুক্রবার থেকেই শ্যুটিং শুরু করেছেন এই নবাগতা। এদিকে, নেটপাড়ার অনেকেরই মনে ধরেনি ‘নতুন অপু’কে।

    Published on: Nov 28, 2025 4:40 PM IST
    By Tulika Samadder
    বৃহস্পতিবারই দেখা মিলেছে ‘নতুন অপর্ণা’র। যেই চরিত্রে দেখা যাবে শিরিন পালকে। তবে এতদিন দিতিপ্রিয়া রায়কেই অপর্ণা হিসেবে ভালোবাসা দিয়ে এসেছিলেন দর্শক। সেই জায়গায় নতুন মুখ কতটা খাপ খাইয়ে নিতে পারে, সেটাই দেখার! এদিকে নেটপাড়ায় দিতিপ্রিয়ার ভক্তরা ইতিমধ্যেই ট্রোল করতে শুরু করেছেন নবাগতা শিরিনকে।

    ‘নতুন অপর্ণা’ শিরিনকে না পসন্দ নেটপাড়ার।
    ‘নতুন অপর্ণা’ শিরিনকে না পসন্দ নেটপাড়ার।

    জিতু আর শিরিনের জুটিতে ছবি এসেছে সামনে। গোলাপি রঙের সালোয়ারে ‘নতুন অপর্ণা’। তবে অনেকেই উষ্মা প্রকাশ করেছেন তাঁদের দেখে। একজন লেখেন, ‘জঘন্য লাগছে। একদম মানাচ্ছে না।’ আরেকজন আবার লেখেন, ‘এবার সত্যিই বাবা-মেয়ে লাগছে দুজনকে’। তৃতীয় আরেকটি কমেন্টে লেখা হয়, ‘দিতিপ্রিয়া ছিল রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী। একদম মানাচ্ছে না এই মেয়েটাকে।’

    যদিও শিরিনের পক্ষও নিয়েছেন একটা অংশ। একজন লেখেন, ‘আমি সিওর প্রযোজনা সংস্থা অনেক ভেবে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। অভিনয় তাঁর মানে খারাপ করবে না’! আরেকটি মন্তব্যে লেকা হয়, ‘দিতিপ্রিয়া তো ছুঁতেও দেবে না বলেছিল! ওভাবে কাজ হয় না কি! জিতুদার সঙ্গে খুব ভালো লাগছে। আজকে যারা হাসির রিয়্যাকশন দিচ্ছে, কাল তারাই লাভ রিয়্য়াক্ট দেবে।’

    কে এই শিরিন পাল?

    ঝাড়গ্রাম কথাকৃতি নাট্যদলের সদস্যা শিরিন। তবে ঝাড়গ্রামের মেয়ে হলেও পাঠভবনে পড়েছেন। তারপর যাদবপুর বিশ্ববিদ্য়ালয় থেকে কম্পারেটিভ লিটারেচর বা তুলনামূলক সাহিত্য় নিয়ে পড়াশোনা করছেন। বর্তমানে মাস্টার্সের ছাত্রী। শোনা যাচ্ছে, শিরিনের বিশেষ বন্ধুও নাকি বিনোদন জগতের মানুষ। সেই সূত্রেই সুযোগ আসে চিরদিনই তুমি যে আমারে দিতিপ্রিয়া রায়ের রিপ্লেসমেন্ট হওয়ার।

    মাঝে সৃৃজা দত্ত, সৌমিতৃষা কুণ্ডু, সম্পূর্ণা মণ্ডল-সহ একাধিক নায়িকার নাম এসেছিল নতুন অপর্ণা হিসেবে। কিন্তু সকলেই অস্বীকার করেছেন। তখনই শোনা গিয়েছিল, নতুন মুখকেই আনবে প্রযোজনা সংস্থা। আপাতত যেমন দেখা যাচ্ছে, হারিয়ে গিয়েছে অপর্ণা। তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে কিংকর আর আর্য। খবর, শুক্রবার থেকেই শ্যুটিংয়ে যোগ দিয়েছেন শিরিন। এক-দু দিনের মধ্যেই এসে যাবে নতুন নায়িকাকে নিয়ে প্রোমো। এখন দেখার দিতিপ্রিয়ার বদলে শিরিন আসার পর, টিআরপি তালিকায় কোনো প্রভাব পড়ে না কি!

