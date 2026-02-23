Edit Profile
    ‘টিকিট দেবে…’, জন্মদিনে মমতার পাঠানো চিঠি প্রকাশ্যে আনতেই অপরাজিতাকে কটাক্ষ নেটিজেনদের

    টলিপাড়ার অন্যতম জনপ্রিয় অভিনেত্রী অপরাজিতা আঢ্য। তাঁর জন্মদিনে তাঁকে শুভেচ্ছা জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায় একটি চিঠি পাঠান। সমাজমাধ্যমে সেই চিঠির ছবি শেয়ার করে অভিনেত্রী মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাতেই, নেটিজেনরা ২০২৬ সালের আসন্ন নির্বাচনকে কেন্দ্র করে কটূক্তিতে ভরে দিলেন তাঁকে।

    Published on: Feb 23, 2026 8:18 PM IST
    By Sayani Rana
    টলিপাড়ার অন্যতম জনপ্রিয় অভিনেত্রী অপরাজিতা আঢ্য। সম্প্রতি ছিল তাঁর জন্মদিন। অপরাজিতার এই বিশেষ দিনে তাঁকে শুভেচ্ছা জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায় তাঁকে একটি চিঠি পাঠান। সমাজমাধ্যমে সেই চিঠির ছবি শেয়ার করে অভিনেত্রী মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাতেই নেটিজেনরা ২০২৬ সালের আসন্ন নির্বাচনকে কেন্দ্র করে কটূক্তিতে ভরে দিলেন তাঁকে।

    তিনি সম্প্রতি একটি পোস্ট করেন। সেখানে দেখা যায় মুখ্যমন্ত্রী তাঁকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়ে একটি চিঠি পাঠিয়েছেন। তাতে লেখা, ‘প্রিয় অপরাজিতা, তোমার শুভ জন্মদিনে রইল আমার আন্তরিক প্রীতি, শুভেচ্ছা ও অনেক অনেক শুভ কামনা। আগামীতে আসুক আরও সুখ, সমৃদ্ধি ও সাফল্য এই আশা রাখি। তোমার জীবনের এই বিশেষ দিনে তোমার প্রিয়জনদের জানাই আমার আন্তরিক শুভ কামনা। ভালো থেকো, সুস্থ থেকো।’

    মুখ্যমন্ত্রীর এই চিঠি সমাজমাধ্যমে শেয়ার করে মমতা বন্দোপাধ্যায়কে ট্যাগ করে অপরাজিতা ক্যাপশনে লেখেন, ‘আপনার স্নেহভরা শুভেচ্ছা বার্তা পেয়ে আমি গভীরভাবে আপ্লুত ও কৃতজ্ঞ। আমার জন্মদিনে আপনার আন্তরিক আশীর্বাদ ও শুভকামনা পেয়ে আমি সত্যিই অনুপ্রাণিত। আপনার ব্যস্ত সময়সূচির মধ্যেও আমাকে স্মরণ করে শুভেচ্ছা জানানোর জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। আপনার আশীর্বাদ ও দিকনির্দেশনা ভবিষ্যতেও আমার পথচলার প্রেরণা হয়ে থাকবে। আপনার সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করি। শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতাসহ, অপরাজিতা আঢ্য।’

    তাঁর এই পোস্ট প্রকাশ্যে আসতেই নেটিজেনরা আসন্ন নির্বাচনকে কেন্দ্র করে নায়িকা নানা ভাবে কটাক্ষ করেছেন। একজন লেখেন, ‘ইন্ড্রাস্ট্রিটা যে একেবারে রাজনীতিতে ভরপুর তা অভিনেতাদের কথাবার্তাতেই বোঝা যায়। নিজেদের অবস্থান, ব্যক্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে এইসব আবেগঘন কথাবার্তা বলাটা ভীষণ প্রয়োজন, তাও বিশেষ একজন ব্যক্তিকে।’ আর একজন লেখেন, ‘জন্মদিনের অনেক শুভেচ্ছা। তবে হ্যাঁ অগ্রিম অভিনন্দন ২০২৬-এ বিধানসভা ভোটের টিকিট আপনার আসতে চলেছে।’

    নেটিজেনদের কটাক্ষ
    নেটিজেনদের কটাক্ষ

    আর এক নেটিজেন লেখেন, ‘টিকিট পাচ্ছে আসন্ন নির্বাচনে।’ অন্য এক নেটিজেন লেখেন, ‘Ticket confirm... সব কটা বিক্রি হয়ে গিয়েছে। এগুলোকে দেখা বন্ধ করে দেওয়া উচিৎ আমাদের। আর কোনও পাশে দাঁড়ানোর দরকার নেই এদের।’ আর এক নেটিজেন লেখেন, ‘যদি এটা প্রথমবার পাঠিয়ে থাকেন তাহলে ভাববেন ভোটের জন্য, আর যদি প্রত্যেক বছর এই ভাবে পাঠিয়ে থাকেন তাহলে ভাববেন সেটা আপনার প্রতি ভালোবাসা।’ অন্য এক ব্যক্তি লেখেন, 'টিকিট দেবে রেডি থাকুন।'

