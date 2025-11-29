Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    ‘জোয়ার ভাঁটা’ ধারাবাহিকে এন্ট্রি নতুন নায়কের, নিশার বিপরীতে অভিনয় করবেন কে?

    শুরু থেকেই জি বাংলার জোয়ার ভাটা টিআরপি তালিকায় বেশ ওপর দিকেই রয়েছে। প্রতিদিন গল্পে নতুন নতুন মোড় নিয়ে যেভাবে এগোচ্ছে সিরিয়াল তাতে ধারাবাহিকটির জনপ্রিয়তা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

    Published on: Nov 29, 2025 5:47 PM IST
    By Swati Das Banerjee
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    শুরু থেকেই জি বাংলার জোয়ার ভাটা টিআরপি তালিকায় বেশ ওপর দিকেই রয়েছে। প্রতিদিন গল্পে নতুন নতুন মোড় নিয়ে যেভাবে এগোচ্ছে সিরিয়াল তাতে ধারাবাহিকটির জনপ্রিয়তা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

    ‘জোয়ার ভাঁটা’ ধারাবাহিকে এন্ট্রি নতুন নায়কের
    ‘জোয়ার ভাঁটা’ ধারাবাহিকে এন্ট্রি নতুন নায়কের

    এই মুহূর্তে ধারাবাহিকে দেখানো হচ্ছে, ঋষিকে বিয়ে করে তার বাড়িতে রয়েছে উজি। অন্যদিকে নিশা উজিকে দিয়ে ঋষির সর্বনাশ করতে চাইছে। কিন্তু ঋষিকে উজি যতই কাছ থেকে দেখছে ততই যেন তার প্রতি ধারণা পাল্টে যাচ্ছে তার। সত্যি কি ঋষি তার বাবার মৃত্যুর জন্য দায়ী, বারবার প্রশ্ন জাগছে উজির মনে।

    আরও পড়ুন: 'আমি আর সিরিয়াল করব না... ', নতুন নায়িকা আসতেই বড় পদক্ষেপ নিলেন জীতু

    এমতাবস্থায় নিশা জোর করে উজিকে দিয়ে ঋষি ডিজিটাল লকারের পাসওয়ার্ড আদায় করে নেয়। মুহূর্তে ফাঁকা হয়ে যায় ঋষির লকারের সমস্ত টাকা গয়না। ঋষির ব্যাংক লকার ফাঁকা হতেই মাঠে নামে পুলিশ। মোতায়েন করা হয় সাইবার ক্রাইম এক্সপার্টকে।

    এই পুলিশ অফিসারের ভূমিকাতেই এবার অভিনয় করতে দেখা যাবে ফাহিম মির্জাকে। ফাহিমকে দেখে অনেকেরই মনে হয়েছে তাহলে এবার হয়তো নিশার বিপরীতে ফাহিমকে অভিনয় করতে দেখা যাবে। এক কথায় যাকে বলে, ধারাবাহিকের সেকেন্ড হিরো হতে চলেছেন তিনি।

    ফাহিমকে দেখে অনেকেই ভানুকে নিয়ে চিন্তিত। এতদিন মনে হয়েছিল ভানু ধারাবাহিকের সেকেন্ড লিড হিরো কিন্তু এখন এই নতুন প্রোমো দেখে মোটামুটি স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে সেকেন্ড লিড হিরো হতে চলেছেন ফাহিম। ফাহিমকে দেখে কেউ কেউ লিখেছেন, ফুলকি ধারাবাহিক ও তো একই রোল করেছিলেন। এখানেও তাই!

    কেউ আবার ভানুর প্রতি সমবেদনা জানিয়ে লেখেন, আমি চিন্তা করি ভানুটার কি হবে! নিশার তো হিরো চলে আসলো। কেউ আবার মজা করে লিখেছেন, চোর আর পুলিশের কম্বিনেশন হতে চলেছে। তবে বোঝাই যাচ্ছে আগামী দিনে আরও টানটান পর্ব আসতে চলেছে এই ধারাবাহিকে।

    আরও পড়ুন: 'তোমার ঠিকানা আমি জানি না... ', জন্মদিনে কাকে খোলা চিঠি পাঠালেন শতাব্দী?

    যদিও ধারাবাহিকের আরও একটি প্রমো থেকে স্পষ্ট ঋষির বোনও খুব আনন্দে নেই। বাবার তুল্য মানুষের থেকে ক্রমাগত যৌন হেনস্থায় সে জর্জরিত। কিন্তু ননদের প্রতি হওয়া অত্যাচারের শাস্তি দিতে গিয়ে কি নিজেই জড়িয়ে পড়বে উজি? সব মিলিয়ে এই ধারাবাহিকের আগামী বেশ কয়েকটি পর্ব হতে চলেছে একেবারে ধামাকাদার।

    News/Entertainment/‘জোয়ার ভাঁটা’ ধারাবাহিকে এন্ট্রি নতুন নায়কের, নিশার বিপরীতে অভিনয় করবেন কে?
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes