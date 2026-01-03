Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Serial Update: আনন্দী সিরিয়ালে আর দেখা যাবে না এই অভিনেতাকে! এমনিতেই তলানিতে TRP, তার মাঝে কে পড়ল বাদ?

    দর্শকদের অভিযোগ যে, বহুদিন আগেই গল্পের মাথামুণ্ডু হারিয়েছে আনন্দী। এমনকী টিআরপি-ও তলানিতে। এরই মাঝে, গুরুকত্বপূর্ণ চরিত্রের মুখ বদল।

    Published on: Jan 03, 2026 10:30 AM IST
    By Tulika Samadder
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    জি বাংলায় প্রায় বছর দুই ধরে চলছে আনন্দী ধারাবাহিক। টিআরপি রেটিং দিন দিন নেমে আসছে তলানিতে। যদিও আশ্চর্যজনকভাবে এখনও এর উপর কোপ পড়েনি। জগদ্ধাত্রী, ফুলকি-র মতো মেগাকে শেষ করা হলেও, আনন্দী এখনও টিকে আছে। যদিও দর্শকদের অভিযোগ যে, বহুদিন আগেই গল্পের মাথামুণ্ডু হারিয়েছে। এরই মাঝে, গুরুকত্বপূর্ণ চরিত্রের মুখ বদল।

    গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রের মুখ বদল ‘আনন্দী’তে।
    গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রের মুখ বদল ‘আনন্দী’তে।

    নতুন বছরে এসেছে নতুন প্রোমো। যেখানে দেখা গিয়েছে যে নতুন বিপদের মুখে আদি-আনন্দীর পরিবার! এর আগে দেখা গিয়েছে যে, তাদের মেয়ে উমাকে মেরে ফেলার ষড়যন্ত্র করেছিল দময়ন্তী। যদিও ধরা পড়ে যায় সে। এখন দেখা যাচ্ছে, দময়ন্তীর পিতৃ পরিচয় নিয়েই এবার লাহিড়ি পরিবারে চিড় ধরতে চলেছে। কারণ আদির সন্দেহ এই দময়ন্তির বাবা তাঁর নিজের বাবাই। জানা যায় যে, দময়ন্তির মা হলেন নন্দিনী। আদির বাবার কারণেই কি বারবার প্রতিশোধ নিতে চাইছে মা-মেয়ে নন্দিনী-দময়ন্তি?

    আরও পড়ুন: ‘যতদিন আপনারা আছেন…’! KBC-র শেষ দিনের শ্যুটে চোখে জল অমিতাভের, পরের সিজনে থাকবেন?

    তবে এই নতুন মোড়ের সঙ্গেই, মুখ বদলে গেল নন্দিনী চরিত্রের। এতদিন নন্দিনী হিসেবে দর্শক দেখেছেন অভিনেত্রী রূপালী ভট্টাচার্যকে। তবে নতুন প্রোমোয় সেই জায়গা নিলেন অর্পিতা মুখোপাধ্যায়। তবে এখন দেখার, এই টুইস্ট দিয়ে কি কোনোভাবে টিআরপি রেটিং বাড়ে?

    আরও পড়ুন: ২য় বিয়েতে ধুমধাম! ‘ডিভোর্স হয়ে গেলে টাকাগুলো…’, সৌরভের সঙ্গে সাদামাটা বিয়ের কারণ নিয়ে কী জানিয়েছিলেন মধুমিতা?

    এমনিতেই আনন্দী ধারাবাহিকে আদি আর আনন্দীর মাঝে ভুল বোঝাবুঝি লেগেই আছে।যার কারণ হল সুপর্ণা। নিজের বরকে ডাক্তার সুপর্ণার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ অবস্থায় দেখে ফেলে আনন্দী। সুপর্ণা বারবার দুজনের মাঝে ঢোকার চেষ্টা করে চলেছে। যার ফলে আদিকেই ভুল বুঝছে আনন্দী। এদিকে, আদি ক্রমাগত চেষ্টা করে চলেছে, বউকে বোঝানোর যে তাঁর কাছে আনন্দী আর মেয়ে উমাই সব। নন্দিনী নতুনভাবে ফিরে আসায়, দুজনের ভুল বোঝাবুঝি বেড়ে না যায়, সেই ভয়েই কাঁটা এই জুটির ভক্তরা।

    আরও পড়ুন: শেষমেশ কি তাহলে ধুরন্ধরের বিজয় রথ থামল? ২৯তম দিনে এসে কত আয় রণবীরের সিনেমার

    প্রসঙ্গত, অন্বেষা হাজরা ও ঋত্বিক মুখোপাধ্যায়ের জুটি হিট হয়েছিল আমাদের এই পথ যদি না শেষ হয় ধারাবাহিক দিয়ে। উর্মি-সাত্যকি হিসেবে দর্শকদের মনে ঝড় তুলেছিলেন তাঁরা। আর সেই হিট জুটিকেই ফেরত আনা হয়েছিল আনন্দীতে।

    News/Entertainment/Serial Update: আনন্দী সিরিয়ালে আর দেখা যাবে না এই অভিনেতাকে! এমনিতেই তলানিতে TRP, তার মাঝে কে পড়ল বাদ?
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes