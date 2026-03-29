স্মৃতিতে অমলিন জুবিন, হস্তিশাবকের পর এবার প্রজাপতির নাম রাখা হল গায়কের নামে
গত বছর ১৯ সেপ্টেম্বর, আচমকা খবর এল চিরকালের জন্য না ফেরার দেশে চলে গিয়েছেন অসমের ভুমিপুত্র জুবিন গর্গ। প্রথমে যেন খবরটি বিশ্বাস করে উঠতে পারছিলেন না কেউ, কিন্তু তারপর ঝড়ের গতিতে ছড়িয়ে যায় জুবিনের মৃত্যুর এই খবর। প্রাথমিকভাবে এই মৃত্যুর পেছনে অনেকেই ষড়যন্ত্র থাকার সন্দেহ করেছিলেন, কিন্তু গায়কের মৃত্যুর ৬ মাস পর সিঙ্গাপুর আদালত রায় দেন জলে ডুবেই মৃত্যু হয়েছে গায়কের।
তবে জুবিনের মৃত্যুর পর কোনও না কোনওভাবে গায়কের স্মৃতিকে ধরে রাখার চেষ্টা করে চলেছে অসম সরকার। প্রথমে জুবিন অভিনীত শেষ ছবি বড় পর্দায় একটা রেকর্ড তৈরি করে, তারপর নতুন বছরে জুবিনের নামে একটি ট্রাস্ট তৈরি করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় প্রয়াত গায়কের পরিবারের তরফ থেকে।
এছাড়াও কাজিরাঙ্গা জাতীয় উদ্যানের জন্ম নেওয়া সদ্যোজাত একটি হাতির শিশুর নামকরণ করা হয় জুবিনের গান ‘মায়াবিনী’ গানটির নামে। এবার অরুণাচল প্রদেশে পাওয়া গেল একটি বিরল প্রজাতির প্রজাপতির খোঁজ, যার নাম রাখা হয়েছে ‘ইথালিয়া জুবিনগর্গি’।
এর আগেও মানুষ জাতীয় উদ্যানের এটি নতুন প্রজাতির গাছ পাওয়া যায়, যার নামকরণ করা হয়েছিল জুবিনের নামেই। এইভাবে বারবার বিভিন্নভাবে জুবিনের স্মৃতি ধরে রাখার চেষ্টা করা হচ্ছে সরকারের তরফ থেকে।
এই প্রসঙ্গে বলে রাখা ভালো, অরুণাচল প্রদেশে যে বিরল প্রজাতির প্রজাপতি সন্ধান পাওয়া গিয়েছে, সেটির সন্ধান পেয়েছেন রোশন উপাধ্যায় এবং গবেষক কালেশ সদাশিবন। রোশন উপাধ্যায় হলেন অরুণাচল প্রদেশের একজন প্রাক্তন পুলিশ কনস্টেবল, যিনি এই মুহূর্তে বিভিন্ন গবেষণার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন।
অন্যদিকে গবেষক কালেশ এর আগেও একটি নতুন প্রজাতির খোঁজ পেয়েছিলেন যার নাম তিনি রেখেছিলেন বাসার ডিউক। এবার এই নতুন প্রজাতির প্রজাপতির নামের মাধ্যমে আরও একবার উসকে গেল জুবিনের স্মৃতি।
News/Entertainment/স্মৃতিতে অমলিন জুবিন, হস্তিশাবকের পর এবার প্রজাপতির নাম রাখা হল গায়কের নামে